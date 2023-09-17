Алина Горбачева: «Произвольная вышла неплохой, но над ней еще много работать. Планирую сделать два четверных сальхова»

Теги сборная России женское катание контрольные прокаты Алина Горбачева Фигурное катание

Горбачева рассказала, что планирует исполнить два четверных сальхова в программе.

Сегодня фигуристка представила новую произвольную на контрольных прокатах сборной России. 

– Произвольная программа вышла неплохой, но над ней еще много работать. Дальше в произвольной планирую сделать два четверных сальхова.

Катаю образ из сериала «Ход королевы». Рассказываю об истории этой героини.

– Сложно вжиться в этот образ?

– Нет. Музыка очень сильно нравится, западает программа и образ.

– Видишь ли ты себя в этом образе?

– В чем‑то да, потому что шахматы – это тоже спорт, – сказала Алина Горбачева

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3 комментария

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imaxim
Программы отличные, постановки попали отлично в Алину.
Теперь только технику добавлять.
Очень удивила и порадовала, молодец
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Аленка_76
Понравилась ПП Алины!
Удачи в сезоне!
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RusVector
Чемпионка России 2023! Лучшая !
+1
-1
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