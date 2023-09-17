Алина Горбачева: «Произвольная вышла неплохой, но над ней еще много работать. Планирую сделать два четверных сальхова»
Горбачева рассказала, что планирует исполнить два четверных сальхова в программе.
Сегодня фигуристка представила новую произвольную на контрольных прокатах сборной России.
– Произвольная программа вышла неплохой, но над ней еще много работать. Дальше в произвольной планирую сделать два четверных сальхова.
Катаю образ из сериала «Ход королевы». Рассказываю об истории этой героини.
– Сложно вжиться в этот образ?
– Нет. Музыка очень сильно нравится, западает программа и образ.
– Видишь ли ты себя в этом образе?
– В чем‑то да, потому что шахматы – это тоже спорт, – сказала Алина Горбачева.
Первый выход Горбачевой после побега: едкая шутка Транькова, номер с намеком и снова исчезновение
Теперь только технику добавлять.
Очень удивила и порадовала, молодец
Удачи в сезоне!