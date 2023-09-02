Тренер Савин: «Павлова и Святченко – новая пара, «наглые выскочки». Но понимаем, что только чистыми прокатами и наглостью сможем взять свое»

Тренер пары Павлова – Святченко считает, что они «смогут взять свое наглостью».

Мария Павлова и Алексей Святченко представляют сборную Венгрии. В минувшем сезоне они заняли седьмое место на чемпионате мира и пятое на чемпионате Европы.

«Понятно, что этот сезон планировался для ребят забойным. И весь процесс был поставлен так, чтобы они выходили в любое время – хоть днем, хоть ночью – и все делали. Мы прекрасно видели, на что они способны, и нам надо было внушить им мысль, что выходить и бояться того, что ты умеешь – глупо.

Они пришли не на один день. При этом катались не на максимум возможностей, по контенту можно было и серьезнее выступить [на ЧЕ и ЧМ]. Но важно было на высоком техническом уровне откататься без ошибок. Начиная с первого старта в Загребе, где давила необходимость получать технический минимум.

Я, с одной стороны, недоволен, что получилось там не все. А с другой – рад, потому что было важно окунуться в некую лужицу, чтобы сохранилось понимание необходимости продолжать работать. Ощущение легкости и одухотворенности могло и подвести.

Сами окунулись и получили те оценки, которые заслуживали. Ну а то, что происходило дальше, когда при чистых прокатах оценки оставались невысокими… Понятно, что Мария и Алексей – новая пара, никому не известная, такие «наглые выскочки». Что представляют не имеющую большого авторитета в фигурном катании страну.

Но у нас такой путь, и мы по нему идем. И понимаем, что только чистыми прокатами и наглостью сможем взять свое», – рассказал тренер Дмитрий Савин.