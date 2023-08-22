Кира Трофимова: «Активно тренирую элементы ультра-си. Хочу кататься с четверным в произвольной»

13-летняя фигуристка Кира Трофимова намерена исполнять ультра-си в программах.

В марте Трофимова стала второй на Спартакиаде молодежи России, а в августе выступила на контрольных прокатах юниорской сборной России. Фигуристка тренируется в академии «Ангелы Плющенко».

– Да, я активно тренирую элементы ультра-си. До перехода в «Ангелов Плющенко» пробовала четверной сальхов, четверной тулуп и четверной лутц. Но работала над ними не слишком интенсивно, поэтому больших успехов у меня тогда не было.

– Не страшно было начинать изучать такие сложные прыжки?

– Нет. С первых попыток мне, наоборот, было очень интересно, что такое четверной прыжок, и я заходила на них без страха.

– Как сейчас обстоят дела с изучением ультра-си?

– Сейчас все хорошо. Упорно работаю над ними. Правда, за две недели до контрольных прокатов в Новогорске я временно прекратила тренировать ультра-си, чтобы случайно не получить травму. Но теперь снова приступаю к работе над четверными прыжками и тройным акселем.

– Есть ощущение, что ты хочешь усложнить свой контент в этом сезоне. Это так?

– Да! Я хочу стабильно делать ультра-си и вставлять в программу. То есть на соревнованиях кататься в произвольной с четверным. Такие планы есть, – рассказала Трофимова.

Светлана Соколовская – о работе со звездами, переходе Трусовой и семье. Смотрите эпизод сериала «Один на один» бесплатно по промокоду SPORTS