Кира Трофимова: «Активно тренирую элементы ультра-си. Хочу кататься с четверным в произвольной»

Теги сборная России женское катание контрольные прокаты Кира Трофимова Фигурное катание

13-летняя фигуристка Кира Трофимова намерена исполнять ультра-си в программах.

В марте Трофимова стала второй на Спартакиаде молодежи России, а в августе выступила на контрольных прокатах юниорской сборной России. Фигуристка тренируется в академии «Ангелы Плющенко».

– Да, я активно тренирую элементы ультра-си. До перехода в «Ангелов Плющенко» пробовала четверной сальхов, четверной тулуп и четверной лутц. Но работала над ними не слишком интенсивно, поэтому больших успехов у меня тогда не было.

– Не страшно было начинать изучать такие сложные прыжки?

– Нет. С первых попыток мне, наоборот, было очень интересно, что такое четверной прыжок, и я заходила на них без страха.

– Как сейчас обстоят дела с изучением ультра-си?

– Сейчас все хорошо. Упорно работаю над ними. Правда, за две недели до контрольных прокатов в Новогорске я временно прекратила тренировать ультра-си, чтобы случайно не получить травму. Но теперь снова приступаю к работе над четверными прыжками и тройным акселем.

– Есть ощущение, что ты хочешь усложнить свой контент в этом сезоне. Это так?

– Да! Я хочу стабильно делать ультра-си и вставлять в программу. То есть на соревнованиях кататься в произвольной с четверным. Такие планы есть, – рассказала Трофимова.

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9 комментариев

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AllaS
Кира ну очень понравилась на ОП . Успешного ей освоения квадов и трикселя. Катание ее очаровательно. Успехов, удачи в сезоне.
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galik55
Кире победы над ультра си, ну а с музыкой она слилась и на ты, просто растворилась. Очень артистичная барышня.
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Илларион
Очень понравилась Кира на контрольных прокатах, удачи в сезоне!
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Елена Спирина
Удачи в сезоне. Пусть все получится
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Tytti
Интересная фигуристка. Удачи в сезоне!
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Мила Расковалова
Успехов!
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