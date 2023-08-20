Тренер Приневой: «Алена владеет четверными лутцем, флипом и тулупом. Но на данный момент не все восстановлено в полном объеме»
Тренер оценила выступление фигуристки Алены Приневой на контрольных прокатах.
«Мы в первый раз участвовали в контрольных прокатах, и для Алены было много нового. К этому сезону мы поменяли обе программы. Поставил их Артем Федорченко, помогала наш хореограф Ольга Глебовна Симонова.
Если в прошлом году у Алены была веселая, зажигательная произвольная, то сейчас мы выбрали музыку на короткую из фильма «Черный лебедь», а на произвольную – из сериала «Игры престолов». Мы хотели показать Алену с другой стороны, что она может катать и трогательные программы.
По характеру она девочка веселая, искренняя, очень эмоциональная. Для фигурного катания эмоциональность – хорошо. Главное, чтобы не мешало на соревнованиях справляться с собой.
Надеюсь, с опытом это понимание придет. Чем больше стартов, тем больше уверенности. Спортсменка растет, учится, взрослеет.
Алена катается в группе с 2018 года. Начали обучение с двойных прыжков, дошли до четверных. В планах на сезон совершенствовать свои программы, как с технической стороны, так и с артистической.
Что касается четверных, то Алена владеет лутцем, флипом и тулупом, но эти элементы очень энергозатратные, требующие много сил и концентрации. На данный момент не все восстановлено в полном объеме, так как только начало сезона», – сказала Екатерина Моисеева.
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Очень обидно , что с таким контентом не участвуют в международных стартах (
Алена перспективная девочка , с хорошим потенциалом , удачных ей стартов и надеемся увидеть ее и всех наших на главных в ближайшее время !
Если бы она работала, то наверно бы такое не прогнозировала. Но она и вообще детей не учила, прыжки им не ставила, да и ванговала с дивана.
Хотя при здравом смысле же понятно было что берем девочку и учим как мальчика квадам. Отличие в том что желательно начинать раньше чем с мальчиками.
Сейчас то уже понятно что совсем необязательно быть "великим" тренером/"профессором" чтобы научить квадам.