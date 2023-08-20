Тренер Приневой: «Алена владеет четверными лутцем, флипом и тулупом. Но на данный момент не все восстановлено в полном объеме»

Тренер оценила выступление фигуристки Алены Приневой на контрольных прокатах.

«Мы в первый раз участвовали в контрольных прокатах, и для было много нового. К этому сезону мы поменяли обе программы. Поставил их Артем Федорченко, помогала наш хореограф Ольга Глебовна Симонова.

Если в прошлом году у Алены была веселая, зажигательная произвольная, то сейчас мы выбрали музыку на короткую из фильма «Черный лебедь», а на произвольную – из сериала «Игры престолов». Мы хотели показать Алену с другой стороны, что она может катать и трогательные программы.

По характеру она девочка веселая, искренняя, очень эмоциональная. Для фигурного катания эмоциональность – хорошо. Главное, чтобы не мешало на соревнованиях справляться с собой.

Надеюсь, с опытом это понимание придет. Чем больше стартов, тем больше уверенности. Спортсменка растет, учится, взрослеет.

Алена катается в группе с 2018 года. Начали обучение с двойных прыжков, дошли до четверных. В планах на сезон совершенствовать свои программы, как с технической стороны, так и с артистической.

Что касается четверных, то Алена владеет лутцем, флипом и тулупом, но эти элементы очень энергозатратные, требующие много сил и концентрации. На данный момент не все восстановлено в полном объеме, так как только начало сезона», – сказала Екатерина Моисеева.

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