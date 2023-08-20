Тренер Приневой: «Алена владеет четверными лутцем, флипом и тулупом. Но на данный момент не все восстановлено в полном объеме»

Теги сборная России женское катание контрольные прокаты Артем Федорченко Алена Принева Екатерина Моисеева Фигурное катание

Тренер оценила выступление фигуристки Алены Приневой на контрольных прокатах.

«Мы в первый раз участвовали в контрольных прокатах, и для Алены было много нового. К этому сезону мы поменяли обе программы. Поставил их Артем Федорченко, помогала наш хореограф Ольга Глебовна Симонова.

Если в прошлом году у Алены была веселая, зажигательная произвольная, то сейчас мы выбрали музыку на короткую из фильма «Черный лебедь», а на произвольную – из сериала «Игры престолов». Мы хотели показать Алену с другой стороны, что она может катать и трогательные программы.

По характеру она девочка веселая, искренняя, очень эмоциональная. Для фигурного катания эмоциональность – хорошо. Главное, чтобы не мешало на соревнованиях справляться с собой.

Надеюсь, с опытом это понимание придет. Чем больше стартов, тем больше уверенности. Спортсменка растет, учится, взрослеет.

Алена катается в группе с 2018 года. Начали обучение с двойных прыжков, дошли до четверных. В планах на сезон совершенствовать свои программы, как с технической стороны, так и с артистической.

Что касается четверных, то Алена владеет лутцем, флипом и тулупом, но эти элементы очень энергозатратные, требующие много сил и концентрации. На данный момент не все восстановлено в полном объеме, так как только начало сезона», – сказала Екатерина Моисеева. 

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11 комментариев

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Мурманчанин37
Алене слишком в ультра-си не надо, вполне будет много набирать на другом
+8
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Ягун Ягунини
Талантливая девочка и достойная конкурентка Рите Базылюк, Лене Костылевой, Лере Лукашовой.
+8
-2
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Defender64
Владеет - сильно сказано, наверное про флип и тулуп. Как можно владеть тем, что никогда не исполнялось на соревнованиях?
+8
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Mari Gams
Прошло не так много времени , а квады уже становятся привычными элементами для наших фигуристов , молодцы наши спортсмены !
Очень обидно , что с таким контентом не участвуют в международных стартах (
Алена перспективная девочка , с хорошим потенциалом , удачных ей стартов и надеемся увидеть ее и всех наших на главных в ближайшее время !
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galik55
Алене удачи, 4Л крутой, молодцы. Удачи в освоении и закреплении ультра си. Алене чистых прокатов и побед
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Док Аксель
Алёна девочка интересная, владеет прыжками ультра-си, музыкальная, с хорошими перспективами. Надо работать над функциональной подготовкой и постепенно подводить к усложнённому контенту не форсируя события. Удачи и без травм.
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Аврора кубик
Пусть все задуманное получится!)
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наталья Головченко
Очень хорошая девочка: симпатичная и эмоциональная, хороший конек и "чувство позы". Удачи ей!!!
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Pennywise
Ответ Defender64
Владеет - сильно сказано, наверное про флип и тулуп. Как можно владеть тем, что никогда не исполнялось на соревнованиях?
Прыгала она 4F на соревнованиях. Правда неудачно. На соревнованиях она начинала с 4lo, затем были попытки 4F.
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Лакс
Даже уже не смешно вспоминать, но в 18-м еще были смешны прогнозы ТАТ, что никто в ближайшее время (она даже называла лет 10) не повторит за Трусовой.
Если бы она работала, то наверно бы такое не прогнозировала. Но она и вообще детей не учила, прыжки им не ставила, да и ванговала с дивана.
Хотя при здравом смысле же понятно было что берем девочку и учим как мальчика квадам. Отличие в том что желательно начинать раньше чем с мальчиками.
Сейчас то уже понятно что совсем необязательно быть "великим" тренером/"профессором" чтобы научить квадам.
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Lennuci
И не надо все это форсировать. 1-2 и норм. Остальное если есть - работает. А вот последствия многочисленных квадов еще неизвестны. Ну, кроме Плюща с шурупами и Ягудина со стальными бедрами после 3х. Но это единичные примеры из прошлых лет.
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