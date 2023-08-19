Хореограф Урусова о произвольной программе Морозовой: «Впервые попробовали танго. Взяли Пьяццоллу, чтобы показать темперамент, страсть»

Теги сборная России женское катание контрольные прокаты Виктория Морозова Ирина Смирнова Лариса Урусова Фигурное катание

Хореограф рассказала о новых программах фигуристки Виктории Морозовой.

Спортсменка выступила в Новогорске на контрольных прокатах юниорской сборной России.

«Короткая программа Вики на песню «Верните мне меня». Нам кажется, она подходит спортсменке по стилистике. Каждый по-своему интерпретирует смысл этой программы. Музыка со словами, которые служат подсказкой, но если вкратце – каждый из нас делает сам себя.

Новая произвольная достаточно необычная для Вики. Ей привычнее катать лирику, что-то мелодичное. А тут мы впервые попробовали танго. Естественно, взяли Астора Пьяццоллу, чтобы показать темперамент, страсть. Конечно, программа будет нарабатываться, мы надеемся, что получится показать так, как хотелось бы», – сказала Лариса Урусова.

«У Вики на тренировках в Новогорске были удачные попытки исполнения 4Lo. Естественно, в течение сезона что-то может меняться, но то, что начали, уже хорошо», – добавила тренер Ирина Смирнова.

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2 комментария

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Док Аксель
Вика понравилась своим прокатом интересных программ. Девочка хорошая, эффектная, обучаемая и с определённой перспективой. Удачи и без травм !
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N-fox
Несмотря на казалось бы, такое традиционное танго (сколько раз наблюдали эту тему, что нового можно показать?) и известную музыку, программа удалась, переливалась разными красками, и темперамента хватало. Виктория умеет передавать образ. Мне очень понравилось и запомнилось.
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