Агата Петрова о короткой, поставленной Ришо: «По замыслу эта программа – воспоминание о ярких моментах жизни и о том, что не получалось»

Тренер рассказал о новых программах фигуристки Агаты Петровой.

Спортсменка выступила в Новогорске на контрольных прокатах юниорской сборной России.

«Девочка повзрослела, ее катание стало более осознанным, более взрослым. Это отметили и другие специалисты, а не только мы, тренеры, которые работают с фигуристкой.

Короткая программа – новая. Музыку (Mattia Vlad Morleo «The Flying of a Leaf» и Anne-Sophie Versnaeyen «Facing the Past») предложил , которую для него аранжировал другой яркий французский специалист Седрик Тур. Между прочим, тренер Адама Сяо Хим Фа. Бенуа и поставил Агате программу, за что ему огромное спасибо.

Программа нам всем нравится очень. Но надо понимать, что любая программа зависит от исполнения. Можно откататься так, что это будет – вау! А если что-то не получается, впечатление смазывается.

Однако в начале сезона и не нужно выкладываться максимально. На прокатах важно выслушать мнения специалистов», – сказал Владислав Сезганов.

«В короткой программе для меня много нового. Новый стиль, пластика, руки. По замыслу эта программа – воспоминание о ярких моментах жизни и о том, что не получалось. Это помогает пропустить ее через себя, показать эмоции», – отметила Петрова.

«Произвольную (Thieves «Arrival of the Birds») мы оставили. Ставила ее . Программа очень удачная. Новой идеи у нас не возникло, а менять программу на проходную не хотелось.

Но сезон длинный, а, как известно, в нашей группе решения принимаются быстро, так что не исключаю, если появится задумка, то ничто не помешает ее реализовать. Алексей Николаевич считает, что каждая новая программа дает развитие», – добавил Сезганов.

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