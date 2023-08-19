Агата Петрова о короткой, поставленной Ришо: «По замыслу эта программа – воспоминание о ярких моментах жизни и о том, что не получалось»

Теги сборная России Алексей Мишин женское катание Владислав Сезганов Бенуа Ришо Софья Самодурова контрольные прокаты Агата Петрова Фигурное катание

Тренер рассказал о новых программах фигуристки Агаты Петровой.

Спортсменка выступила в Новогорске на контрольных прокатах юниорской сборной России.

«Девочка повзрослела, ее катание стало более осознанным, более взрослым. Это отметили и другие специалисты, а не только мы, тренеры, которые работают с фигуристкой.

Короткая программа – новая. Музыку (Mattia Vlad Morleo «The Flying of a Leaf» и Anne-Sophie Versnaeyen «Facing the Past») предложил Бенуа Ришо, которую для него аранжировал другой яркий французский специалист Седрик Тур. Между прочим, тренер Адама Сяо Хим Фа. Бенуа и поставил Агате программу, за что ему огромное спасибо.

Программа нам всем нравится очень. Но надо понимать, что любая программа зависит от исполнения. Можно откататься так, что это будет – вау! А если что-то не получается, впечатление смазывается.

Однако в начале сезона и не нужно выкладываться максимально. На прокатах важно выслушать мнения специалистов», – сказал Владислав Сезганов.

«В короткой программе для меня много нового. Новый стиль, пластика, руки. По замыслу эта программа – воспоминание о ярких моментах жизни и о том, что не получалось. Это помогает пропустить ее через себя, показать эмоции», – отметила Петрова.

«Произвольную (Thieves «Arrival of the Birds») мы оставили. Ставила ее Софья Самодурова. Программа очень удачная. Новой идеи у нас не возникло, а менять программу на проходную не хотелось.

Но сезон длинный, а, как известно, в нашей группе решения принимаются быстро, так что не исключаю, если появится задумка, то ничто не помешает ее реализовать. Алексей Николаевич Мишин считает, что каждая новая программа дает развитие», – добавил Сезганов.

Новое сокровище Тутберидзе – 12-летняя Базылюк, а у примы Плющенко – лунная походка. Кто очаровал на прокатах?

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Allairina
Вот уже и Соня Самодурова начала ставить программы юным спортменам. Хочу пожелать ей успехов в роли хореографа.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аврора кубик
Вроде совсем недавно Соня сама выходила на соревновательный лед, а сейчас ставит юнным звездочкам программы!!)))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleandra
Не поняла, чем КП Ришо отличается от КП наших хореографов, с которыми выступили другие девочки на ОП.. по-моему ничем.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док Аксель
Агата старательная девочка, всё впитывает от наставников и постановщиков. Вкатает КП и будет хорошо смотреться.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arraches
Ответ Oleandra
Не поняла, чем КП Ришо отличается от КП наших хореографов, с которыми выступили другие девочки на ОП.. по-моему ничем.
Программа интересная , мне тоже понравилась . Но это наш менталитет , если программу поставил иностранец , то она априори лучше .
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Татьяна Вересова
Мне короткая программа в целом понравилась, но есть ощущение, что она немного "на вырост" поставлена
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Шульгин
в пустую потраченные деньги
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий