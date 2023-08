Самодурова об Агате Петровой: «Она сегодня молодец, собралась. Лутц, может быть, не получился, но показала хорошую программу»

Софья Самодурова оценила выступление Агаты Петровой на контрольных прокатах.

Петрова выступила под композицию Mattia Morleo – The Flying of the leaf. Программу поставил французский хореограф Бенуа Ришо.

«Она сегодня молодец, что собралась. Лутц, может быть, не получился, но она показала хорошую программу.

Вращения были хорошими, что она умеет, делает. Постановка интересная.

Несмотря на то, что Агата наша ученица, я отмечу, что ее программа была одной из самых запоминающихся», – сказала .

Агата Петрова о работе с Бенуа Ришо: «В этом мне очень сильно повезло. Хочу показать программы в той красоте, в которой их задумали»