Самодурова об Агате Петровой: «Она сегодня молодец, собралась. Лутц, может быть, не получился, но показала хорошую программу»

Теги сборная России женское катание Софья Самодурова контрольные прокаты Агата Петрова Фигурное катание

Софья Самодурова оценила выступление Агаты Петровой на контрольных прокатах.

Петрова выступила под композицию Mattia Morleo – The Flying of the leaf. Программу поставил французский хореограф Бенуа Ришо.

«Она сегодня молодец, что собралась. Лутц, может быть, не получился, но она показала хорошую программу.

Вращения были хорошими, что она умеет, делает. Постановка интересная.

Несмотря на то, что Агата наша ученица, я отмечу, что ее программа была одной из самых запоминающихся», – сказала Самодурова

Агата Петрова о работе с Бенуа Ришо: «В этом мне очень сильно повезло. Хочу показать программы в той красоте, в которой их задумали»

6 комментариев

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Kareglazaya
Агата и правда очень хорошо откаталась (если не считать падения). Артистичная девочка. И программа красивая, подходит ей.
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Мурманчанин37
Непрыжковые, действительно, на очень хорошем уровне
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Рус Киссенжер
она такая лапушка.
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Алеся Ткаченко
Программа хорошая,Агата молодец,но с прыжками проблема.Чет мне кажется стабильных трикселей с квадами у нее не будет
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Док Аксель
Программу интересную ей Ришо поставил. Агата старательно её откатала , делая все элементы. Прыжки надо подтягивать, а тем более ультра-си в ПП, без них трудно рассчитывать на хороший результат.
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Мурманчанин37
Ответ Kareglazaya
Агата и правда очень хорошо откаталась (если не считать падения). Артистичная девочка. И программа красивая, подходит ей.
Для себя самой - не очень, в конце прошлого сезона и получше было. Но это придет с формой, начало сезона все-таки. У нее другая проблема - после падения расстроилась и в эмоциях произошел спад. И в прошлом сезоне при ошибках начинала очень расстраиваться еще в прокате. Надеюсь, доработают, что все претензии к себе - после проката
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