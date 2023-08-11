Агата Петрова о работе с Бенуа Ришо: «В этом мне очень сильно повезло. Хочу показать программы в той красоте, в которой их задумали»

Теги сборная России Алексей Мишин женское катание Владислав Сезганов Бенуа Ришо Софья Самодурова контрольные прокаты Агата Петрова Фигурное катание

Фигуристка Агата Петрова оценила работу с французским хореографом Бенуа Ришо.

Ранее сообщалось, что Ришо поставил 13-летней спортсменке короткую программу.

«Подготовка к контрольным прокатам и сезону идет в рабочем режиме. Мы провели два сбора: в Кисловодске и Турции. Они были направлены на восстановление и постановку программ.

У меня новая короткая программа, поставил мне ее замечательный хореограф Бенуа Ришо, считаю, в этом мне очень сильно повезло, спасибо Алексею Николаевичу (Мишину). Произвольная программа остается с прошлого сезона, поставленная Софьей Вячеславовной (Самодуровой).

В Новогорск на контрольные прокаты поедем с Владиславом Дмитриевичем (Сезгановым). Я впервые туда еду. Можно сказать, это было моей мечтой. Постараюсь сделать все, что могу на данный момент. Впереди длинный и сложный сезон, позитивно мыслю о нем.

О каких‑то глобальных планах на сезон – это я о сильном усложнении программ – пока говорить не буду. Всему свое время, предстоит много работы. Хочу показать программы в той красоте, в которой их задумали», – рассказала Петрова.

Ранее фигуристка также отметила, что испытывает проблемы из-за травмы.

«К сожалению, есть небольшое повреждение правой ноги, из‑за чего на тренировках можно прыгать меньше сложных прыжков, чем хотелось бы», – сказала она.

В сезоне-2022/23 Петрова заняла девятое место в финале Гран-при России среди юниоров.

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Татьяна Вересова
Удачи Агате в сезоне! А на программы посмотреть интересно будет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
galik55
Очень за Агату рада. Ей удачи. Очень интересно , что получилось в короткой.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алеся Ткаченко
Удачи
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga Dunyak
Ответ Ponpony
Это от Костылевой все как тараканы разбежались, как-будто Лена воплощение Буратины с молотком! И с кем ей теперь соревноваться?
матушке - спасибо
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий