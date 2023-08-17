«Хотелось раскрыть Зинину с новой стороны, сделать мини-спектакль на льду в несколько актов». Хореограф Федорченко о произвольной программе

Хореограф рассказал о «мини-спектакле» произвольной программы Анастасии Зининой.

«Наверное, одна из основных моих программ в этом году – произвольная для Насти Зининой, которая мне, честно говоря, давалась с трудом, но мы справились.

Очень долго подбирали музыку – месяца полтора точно. Скидывали друг другу варианты, но в итоге вернулись к тому, который я предлагал изначально, просто я под него нашел классную вторую часть. Там была двадцатиминутная симфония очень классного нео-композитора. Получилось нарезать и объединить это в общую картину с красивым вокалом.

Хотелось Настю раскрыть с новой стороны, сделать мини-спектакль на льду в несколько актов, и я очень надеюсь, что получилось это все воплотить. Смотрел на днях прокат Насти на тренировках: уже проглядывается образ, сама история начинает читаться в этой программе. Я прям рад, что в итоге у нас получается.

Когда выложил видео, оно начало разлетаться по пабликам, все спрашивали, что за музыка — никто не может ее найти. Этого трека нигде нет в открытом доступе, он не «шазамится», потому что там две части: вокальная и инструментальная.

Вокальную часть я взял с видео – это кавер: поет очень талантливая девушка с безумно красивым голосом. У меня до мурашек каждый раз, когда я слышу ее. Я достал эту музыку с видео, почистил по звуку, вытянул высокие ноты. Попробовали послушать на льду и поняли, что на катке это звучит тоже безумно красиво», – рассказал хореограф Артем Федорченко.

Зининой 16 лет. В минувшем сезоне она заняла шестое место на чемпионате России.

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