«Хотелось раскрыть Зинину с новой стороны, сделать мини-спектакль на льду в несколько актов». Хореограф Федорченко о произвольной программе

Теги сборная России женское катание Анастасия Зинина Артем Федорченко Фигурное катание

Хореограф рассказал о «мини-спектакле» произвольной программы Анастасии Зининой.

«Наверное, одна из основных моих программ в этом году – произвольная для Насти Зининой, которая мне, честно говоря, давалась с трудом, но мы справились.

Очень долго подбирали музыку – месяца полтора точно. Скидывали друг другу варианты, но в итоге вернулись к тому, который я предлагал изначально, просто я под него нашел классную вторую часть. Там была двадцатиминутная симфония очень классного нео-композитора. Получилось нарезать и объединить это в общую картину с красивым вокалом.

Хотелось Настю раскрыть с новой стороны, сделать мини-спектакль на льду в несколько актов, и я очень надеюсь, что получилось это все воплотить. Смотрел на днях прокат Насти на тренировках: уже проглядывается образ, сама история начинает читаться в этой программе. Я прям рад, что в итоге у нас получается.

Когда выложил видео, оно начало разлетаться по пабликам, все спрашивали, что за музыка — никто не может ее найти. Этого трека нигде нет в открытом доступе, он не «шазамится», потому что там две части: вокальная и инструментальная.

Вокальную часть я взял с видео – это кавер: поет очень талантливая девушка с безумно красивым голосом. У меня до мурашек каждый раз, когда я слышу ее. Я достал эту музыку с видео, почистил по звуку, вытянул высокие ноты. Попробовали послушать на льду и поняли, что на катке это звучит тоже безумно красиво», – рассказал хореограф Артем Федорченко.

Зининой 16 лет. В минувшем сезоне она заняла шестое место на чемпионате России.

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3 комментария

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Katerina Sunny
Про музыку интересная часть:
"Когда выложил видео, оно начало разлетаться по пабликам, все спрашивали, что за музыка — никто не может ее найти. Этого трека нигде нет в открытом доступе, он не «шазамится», потому что там две части: вокальная и инструментальная. Вокальную часть я взял с видео — это кавер: поет очень талантливая девушка с безумно красивым голосом. У меня до мурашек каждый раз, когда я слышу ее. Я достал эту музыку с видео, почистил по звуку, вытянул высокие ноты. Попробовали послушать на льду и поняли, что на катке это звучит тоже безумно красиво."
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Lana Kazakova
Надеемся, что Федорченко как свежая кровь привнесет что-то новое и интересное в хореографию одиночниц.
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Oleandra
У Федорченко был ориентир - ПП Камилы прошлого сезона.. поэтому он знал, ЧТО примерно надо искать и как ставить.
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