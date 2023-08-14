Хореограф Новичкина о работе с Зининой: «У Насти есть личный стиль катания, чувство музыки. Хотелось подчеркнуть ее сильные стороны»

Теги сборная России женское катание Любовь Рубцова Анастасия Зинина Анна Новичкина Фигурное катание

Хореограф Анна Новичкина рассказала о работе с фигуристками Зининой и Рубцовой.

Анастасии Зининой Новичкина поставила короткую программу, Любови Рубцовой – произвольную. 

«Это был творческий процесс, очень много моментов поиска: что здесь будет смотреться хорошо, что не очень. Конечно, думаешь о том, что будет лучше конкретно для этого спортсмена.

Есть определенные сложности. Но с Любой мы не в первый раз программу ставим, поэтому я примерно представляла, что мы с ней можем сделать. Я понимала, что если она этой идеей загорится, то с ней можно много интересного сделать.

У Насти Зининой уже есть личный стиль катания, чувство музыки. С ней хотелось подчеркнуть ее сильные стороны, скрыть недостатки – у всех они есть. Каких-то сложностей в работе с девочками не было», – сказала Новичкина. 

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1 комментарий

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Anneta28
Настя - уникальная фигуристка! Болею за нее ещё со времён "ЛП Дети". Удачи в новом сезоне!
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