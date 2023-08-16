Жулин о словах Авербуха про ритм-танцы под музыку 80-х: «Илье, наверное, грустно. Но он просто еще не видел мои пары»
Александр Жулин отреагировал на слова Авербуха про ритм-танцы под музыку 80-х.
«Из того, что я видел, нет ни одного интересного танца. Пока это все-таки подергушки», – заявил Илья Авербух ранее.
«Илье, наверное, грустно. Но он просто еще не видел мои пары. Идеи наших танцев очень веселые, тема – точно 80-е годы.
И музыка – от Queen до Earth, Wind & Fire. Буду стараться специально для Ильи, чтобы ему понравилось», – сказал Жулин.
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