Жулин о словах Авербуха про ритм-танцы под музыку 80-х: «Илье, наверное, грустно. Но он просто еще не видел мои пары»

Александр Жулин отреагировал на слова Авербуха про ритм-танцы под музыку 80-х.

«Из того, что я видел, нет ни одного интересного танца. Пока это все-таки подергушки», – заявил ранее.

«Илье, наверное, грустно. Но он просто еще не видел мои пары. Идеи наших танцев очень веселые, тема – точно 80-е годы.

И музыка – от Queen до Earth, Wind & Fire. Буду стараться специально для Ильи, чтобы ему понравилось», – сказал .