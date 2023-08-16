Жулин о словах Авербуха про ритм-танцы под музыку 80-х: «Илье, наверное, грустно. Но он просто еще не видел мои пары»

Теги Илья Авербух сборная России танцы на льду Александр Жулин Фигурное катание

Александр Жулин отреагировал на слова Авербуха про ритм-танцы под музыку 80-х.

«Из того, что я видел, нет ни одного интересного танца. Пока это все-таки подергушки», – заявил Илья Авербух ранее.

«Илье, наверное, грустно. Но он просто еще не видел мои пары. Идеи наших танцев очень веселые, тема – точно 80-е годы.

И музыка – от Queen до Earth, Wind & Fire. Буду стараться специально для Ильи, чтобы ему понравилось», – сказал Жулин.

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5 комментариев

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Katerina Sunny
Жулин к ЛП готовится или к соревнованиям в сезоне?
+9
-1
+8
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Natalia Solomakha
Главное, что Жулину перманентно весело.
+6
0
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Девушка Безимени
их величества..
+3
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Olga.t
"Мальчики" решили шпильками в адрес друг друга обменяться)
+1
0
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22somebody22
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Так Авера этим не удивить.Аверу нужен креатив.Мне тоже...Судя по всему,Жулина очень задел коммент Авера,вот только я с трудом представляю,что он сможет чем-то удивить.
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