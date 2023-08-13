Замминистра спорта РФ Морозов о том, что 67 спортсменов сборных сменили гражданство с начала 2022 года: «Не могу сказать, что это гигантские цифры, но это для нас потеря»

Замминистра спорта Морозов высказался о смене гражданства российскими атлетами.

Ранее Министерство спорта России сообщило, что 67 спортсменов сборных сменили гражданство с начала 2022 года.

«Смена спортивного гражданства спортсменами для нас рассматривается как потеря, мы хотим растить спортсменов, которые будут выступать за нашу страну. Мы считаем это почетной миссией каждого спортсмена, который у нас вырос.

Поэтому для нас это сожаление и потеря. Мы хотим, чтобы спортсмены соревновались, выступали в составе сборной России, но врагом никого здесь не делаем, это личный выбор каждого спортсмена.

Мы с каждой федерацией на связи, в каждой смене спортивного гражданства есть какой-то свой трек. Это не лавинная ситуация, гражданство меняли и до всех событий. Не могу сказать, что это гигантские цифры, но это для нас потеря.

Мы стараемся общаться со спортсменами, убеждать их в том, что они должны выступать за свою родину», – сказал Алексей Морозов.