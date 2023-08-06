Замминистра спорта РФ Морозов об Играх стран СНГ: «Для России это сейчас один из главных стартов в спортивном сезоне»

Теги сборная России сборная России жен ВФЛА Министерство спорта России Алексей Морозов Игры стран СНГ Регина Шайдуллина Легкая атлетика

В Минспорта назвали Игры стран СНГ одним из главных для России стартов в сезоне.

Вторые Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в городах Беларуси, церемония открытия прошла в субботу в Минске. В соревнованиях участвуют более 2 тысяч спортсменов из 20 видов спорта, в том числе 408 россиян.

«Для многих, например, для представителей легкой атлетики России, которые семь лет не выступали на мировой арене, это международное событие – одно из самых первых. В некоторых дисциплинах уже поколение сменилось, и сейчас они приехали на международные соревнования и очень волнуются. Для России это сейчас один из главных стартов в спортивном сезоне.

Спортсмены не всех видов спорта принимают участие в международном календаре, атлеты из семи видов принимают участие в этапах Кубка мира и чемпионатах мира, остальные не имеют такой возможности, ждут решения международных федераций. Для многих это главный старт, сюда приехали сильные спортсмены, здесь можно отличиться, это будет проверкой сил для них.

Сборная России в первый день захватила лидерство в общекомандном зачете, у нас первое золото – девочка в тяжелой атлетике стала первой (Регина Шайдуллина – Sports.ru), мы очень рады. Мы привезли представительную команду – 408 спортсменов, 8 из них – заслуженные мастера спорта, 28 – мастера спорта международного класса. Ждем от команды хорошего выступления», – сказал заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов.

16 комментариев

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Ну, победители по жизни. Трепещите, антироссия, байден, рептилоиды, винни-пух и все-все-все.
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в какое ужасное время мы живём, раз это главный старт..
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гандбольный матч показал уровень этих псевдоигр
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Ответ Sanan1908
Выигрывают у ноунеймов и радуются этому ))))
Женская сборная по гандболу на этих играх обыграла команду Киргизии со счетом 76:1.
Вот собственно и всё что нужно знать об уровне этого "главного старта".
+8
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Ответ Igor Pivovarov
Ну, победители по жизни. Трепещите, антироссия, байден, рептилоиды, винни-пух и все-все-все.
Не трогай ВИННИ Пуха 🤣🤣🤣 вдруг в гости придёт
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А когда проходили Первые Игры стран СНГ? Есть у кого инфа ?
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Выигрывают у ноунеймов и радуются этому ))))
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а ещё сколько не будем
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Вот не возразишь ) Важнее долго не будет.
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Пустые слова о пустом мероприятии
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Ответ Igor Pivovarov
Ну, победители по жизни. Трепещите, антироссия, байден, рептилоиды, винни-пух и все-все-все.
Вы забыли про иллиминатов
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Ответ Rahym Hommadow
Не трогай ВИННИ Пуха 🤣🤣🤣 вдруг в гости придёт
Такими темпами ко мне быстрее белочка в гости придет, а не Винни Пух
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Ответ Igor Pivovarov
Ну, победители по жизни. Трепещите, антироссия, байден, рептилоиды, винни-пух и все-все-все.
На Винни-Пуха не гони, а то останемся без чипов, смартфонов и нефритового стержня
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Ответ Валентина Николаевна
А когда проходили Первые Игры стран СНГ? Есть у кого инфа ?
I Игры стран СНГ — международные спортивные соревнования, которые впервые прошли с 4 по 11 сентября 2021 года в Казани (Республика Татарстан, Российская Федерация). «В Содружестве наша сила!» В Играх приняли участие 1 139 спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет из девяти стран Содружества Независимых Государств (СНГ).
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Ответ vadned
Женская сборная по гандболу на этих играх обыграла команду Киргизии со счетом 76:1. Вот собственно и всё что нужно знать об уровне этого "главного старта".
Никакого уважения к дружеским странам))))
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