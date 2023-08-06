Замминистра спорта РФ Морозов об Играх стран СНГ: «Для России это сейчас один из главных стартов в спортивном сезоне»

В Минспорта назвали Игры стран СНГ одним из главных для России стартов в сезоне.

Вторые Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в городах Беларуси, церемония открытия прошла в субботу в Минске. В соревнованиях участвуют более 2 тысяч спортсменов из 20 видов спорта, в том числе 408 россиян.

«Для многих, например, для представителей легкой атлетики России, которые семь лет не выступали на мировой арене, это международное событие – одно из самых первых. В некоторых дисциплинах уже поколение сменилось, и сейчас они приехали на международные соревнования и очень волнуются. Для России это сейчас один из главных стартов в спортивном сезоне.

Спортсмены не всех видов спорта принимают участие в международном календаре, атлеты из семи видов принимают участие в этапах Кубка мира и чемпионатах мира, остальные не имеют такой возможности, ждут решения международных федераций. Для многих это главный старт, сюда приехали сильные спортсмены, здесь можно отличиться, это будет проверкой сил для них.

Сборная России в первый день захватила лидерство в общекомандном зачете, у нас первое золото – девочка в тяжелой атлетике стала первой (Регина Шайдуллина – Sports.ru), мы очень рады. Мы привезли представительную команду – 408 спортсменов, 8 из них – заслуженные мастера спорта, 28 – мастера спорта международного класса. Ждем от команды хорошего выступления», – сказал заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов.