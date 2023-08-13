Андрей Багин: «Танцы на льду в России сейчас в упадке. Почти никто не развивается, каждый год смотришь – и все старое»

Андрей Багин считает, что российские танцы на льду сейчас в упадке.

– Ты можешь сформулировать свое отношение к русским танцам? Ты всегда был вокруг и около, но так и не получилось сделать решающий шаг наверх.

– Если откровенно, то они сейчас в упадке. Особенно когда ушли с .

Вообще если вспомнить старые поколения, какая раньше была конкуренция... Не могу ни за кого ничего плохого говорить – но сейчас мне нравятся Ангелопол с Кагановской, да, молодые, перспективные, они развиваются. Интересно будет на Пасечник/Некрасова посмотреть.

И конечно, Аннабель (Морозов) с Игорем Еременко – посмотрим, как будет у них, потому что пока вообще не могу представить. С Егором Базиным тесно общаемся, про него я все примерно понимаю.

Проблема в том, мне кажется, что почти никто не развивается в чем-то новом. Каждый год смотришь – и все старое. Я себя не исключаю – и у меня так же было. К сожалению, поздно это понял. Но ничего нового я не вижу.

Те же французы задавали какой-то свой стиль, в принципе, у многих западных пар были свои фишки. Точность движений у нас так никто не оттачивает, как там.

У нас не ходят так в зал – чтобы каждый палец тянулся прямо до идеала, музыку никто не просчитывает. Поэтому там ребята посильнее, конечно.

Не говорю, что прямо намного лучше. Тот же Никитос был для меня лучше. Но там ушли чуть-чуть вперед. Это не страшно, все нагнать очень легко, если понимать. Так что, думаю, все будет хорошо.

Просто для меня есть разница после того, как я с Николаем Морозовым работал за рубежом. Я видел, как другие тренеры работают в Америке. Тот же Игорь Шпильбанд, там совсем по-другому работают.

Там строят что-то свое. А у нас как «Москвич» выпустили – китайскую машину купили, наклеили шильдик «Москвич», и все, ничего своего. Вот так же большинство делают у нас, – сказал фигурист.