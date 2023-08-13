Андрей Багин: «Танцы на льду в России сейчас в упадке. Почти никто не развивается, каждый год смотришь – и все старое»

Теги сборная России танцы на льду Андрей Багин Спорт-Экспресс Фигурное катание

Андрей Багин считает, что российские танцы на льду сейчас в упадке.

– Ты можешь сформулировать свое отношение к русским танцам? Ты всегда был вокруг и около, но так и не получилось сделать решающий шаг наверх.

– Если откровенно, то они сейчас в упадке. Особенно когда ушли Вика Синицина с Никитой Кацалаповым.

Вообще если вспомнить старые поколения, какая раньше была конкуренция... Не могу ни за кого ничего плохого говорить – но сейчас мне нравятся Ангелопол с Кагановской, да, молодые, перспективные, они развиваются. Интересно будет на Пасечник/Некрасова посмотреть.

И конечно, Аннабель (Морозов) с Игорем Еременко – посмотрим, как будет у них, потому что пока вообще не могу представить. С Егором Базиным тесно общаемся, про него я все примерно понимаю.

Проблема в том, мне кажется, что почти никто не развивается в чем-то новом. Каждый год смотришь – и все старое. Я себя не исключаю – и у меня так же было. К сожалению, поздно это понял. Но ничего нового я не вижу.

Те же французы задавали какой-то свой стиль, в принципе, у многих западных пар были свои фишки. Точность движений у нас так никто не оттачивает, как там.

У нас не ходят так в зал – чтобы каждый палец тянулся прямо до идеала, музыку никто не просчитывает. Поэтому там ребята посильнее, конечно.

Не говорю, что прямо намного лучше. Тот же Никитос был для меня лучше. Но там ушли чуть-чуть вперед. Это не страшно, все нагнать очень легко, если понимать. Так что, думаю, все будет хорошо.

Просто для меня есть разница после того, как я с Николаем Морозовым работал за рубежом. Я видел, как другие тренеры работают в Америке. Тот же Игорь Шпильбанд, там совсем по-другому работают.

Там строят что-то свое. А у нас как «Москвич» выпустили – китайскую машину купили, наклеили шильдик «Москвич», и все, ничего своего. Вот так же большинство делают у нас, – сказал фигурист. 

13 комментариев

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ccc6srcv2n
Жестко, но в чем он не прав? (((
+17
-4
+13
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Vendetta4111323
Ответ Светлана Менова
И ты к этому тоже руку приложил, Андрей, если уж откровенно.
Он об этом и говорит, что себя не исключает
+7
-3
+4
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Светлана Менова
И ты к этому тоже руку приложил, Андрей, если уж откровенно.
+6
-3
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Светлана Менова
Ответ Vendetta4111323
Он об этом и говорит, что себя не исключает
Ну вот пусть займётся тренерством и исправляет тогда.
+6
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duffy
Хорошо сказано
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Olga.t
Ответ Светлана Менова
Ну вот пусть займётся тренерством и исправляет тогда.
Багин говорит о сложившейся ситуации на данный момент. К чему ваши нападки? Возможно, он станет тренером, тогда и можно будет обсудить его работу.
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kovfun-barrios
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Всё логично. Если на спелые вкусные помидоры огромный спрос, то на заплесневелые овощи нулевая потребность у людей.
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Sportsfan
Так и есть. Между французами и любой нашей парой - пропасть. Монреальская школа очень сильная, у тренеров хороший вкус, свежий взгляд, интересные находки и постановки. А у нас что в танцах? Нафталин. Даже хорошие катальщики СК и СБ получали в лучшем случае средние программы, а олимпийский ритм-танец у СК без слез смотреть невозможно, который оценят разве что любители обоев в цветочек. Хотя технически они молодцы.
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Светлана Менова
А почему, кстати, Андрей молчит про дедушку своего, Хачатурова? Он думает, что никто не знает, что он тоже блатной?
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Katerina Sunny
А сам-то без Морозова сильно развился?
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Olga.t
Ответ Светлана Менова
Кто Багину мешал все эти годы развиваться? Уйти от папы с дочей к Шпильбанду? Нет, его вполне устраивало его тёплое местечко.
Не так просто уйти к американскому топ-тренеру, вопрос финансов и ещё множество причин. Не говоря уже об отстранении России от международного спорта.
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