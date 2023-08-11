Загитова, Авербух и Мозер посетили общественный штаб Собянина и обсудили развитие спортивной инфраструктуры в Москве

Теги Илья Авербух сборная России Нина Мозер Сергей Собянин Политика Алина Загитова Фигурное катание

Загитова, Авербух и Мозер посетили общественный штаб Сергея Собянина.

Встреча с мэром Москвы прошла в рамках цикла «Век достижений». Участники обсудили развитие спортивной инфраструктуры в городе. 

«Москва стала по-настоящему спортивным городом. Больше половины москвичей регулярно занимаются физической культурой и самыми разными видами спорта.

Массовый спорт – это фундамент, на котором строится профессиональный спорт, вырастают новые таланты и будущие чемпионы», – отметила тренер по фигурному катанию Нина Мозер

«Поход на каток стал по-настоящему семейным видом отдыха для многих москвичей. Катание на коньках – уже новогодняя традиция, обязательный атрибут зимнего праздника.

Но что еще важнее – это шаг к здоровому образу жизни и спорту для сотен тысяч людей», – добавил серебряный призер Олимпийских игр-2002, хореограф Илья Авербух

«Возможность бесплатно выйти на лед рядом с домом возродила среди горожан моду на фигурное катание. И это пример правильной городской политики, которая приносит плоды не только нашему виду спорта.

По всей Москве – и это видно невооруженным взглядом – развиваются площадки, где жители с удовольствием занимаются физкультурой», – сказала олимпийская чемпионка Алина Загитова.  

78 комментариев

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Olga.t
Ответ Татьяна Густавсон
Умница Алина! Завидуйте дальше, только ее пригласили сюда! Беситесь от того что вы гадости пишите, достижения Алины никуда не денутся и все ее титулы будут при ней! Поэтому вы вся ваша писанина это мартышкин труд! Видимо на большее вы не способны!
Что значит "только её пригласили сюда"??
А Мозер и Авербух без приглашения припёрлись что ли?
+22
-5
+17
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NTLY
По всей Москве - это внизу Москвы и наверху Москвы
+33
-18
+15
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Ебздрогыч
Выступление Загитовой выкладывайте сразу с видео, там точно будет годный контент!
+37
-22
+15
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Татьяна Густавсон
Умница Алина! Завидуйте дальше, только ее пригласили сюда! Беситесь от того что вы гадости пишите, достижения Алины никуда не денутся и все ее титулы будут при ней! Поэтому вы вся ваша писанина это мартышкин труд! Видимо на большее вы не способны!
+39
-25
+14
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Фут.Боль
Ответ 777free777
Не забывайте про перед Москвы и зад Москвы!
Москва и по бокам тоже есть.
+12
-2
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Ебздрогыч
Ответ Anariel
и так уже ничего))) "развиваются площадки)))
Площадки развиваются, а Алина нет
+24
-16
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777free777
Ответ NTLY
По всей Москве - это внизу Москвы и наверху Москвы
Не забывайте про перед Москвы и зад Москвы!
+18
-10
+8
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Ливия
Когда Загитова не в прямом эфире, а журналисты потом пишут «АЗ сказала…», то все так складно)) А потом очередное включение с микрофоном от лучшей ведущей, и приоткрытые занавесы, сталкивающиеся лбами мужчины и женщины, низ и верх Москвы, благодарства, безызжености и проч)))
А когда она в соцсетях пишет сама, без спичрайтеров, то получаются всякие сенники, прийдет и прочие смешные вещи 😆
+9
-2
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Девушка Безимени
Ответ Вера Цура
Отдыхайте. Вам за Алиной не угнаться))).
а кто-то хочет?)
+15
-10
+5
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Игнат Макаров
Ответ Татьяна Густавсон
Комментарий удален модератором
Где записываться? Хочу заработать! А то я тут меценатствую, бесплатно стебусь, от чистого сердца
+16
-11
+5
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Татьяна Карасева
Правильно сказала Москвина, что Алина - производитель удовольствия, своими активностями она радуют своих поклонников, а "доброжелателей" веселит, через одного смеются, некоторые даже ржут, равнодушных нет.
+7
-2
+5
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Ливия
Когда Загитова не в прямом эфире, а журналисты потом пишут «АЗ сказала…», то все так складно))
А потом очередное включение с микрофоном от лучшей ведущей, и приоткрытые занавесы, сталкивающиеся лбами мужчины и женщины, низ и верх Москвы, благодарства, безызжености и проч)))
+28
-24
+4
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Анастасия Зарипова
Алину приглашают на самые престижные мероприятия единственную из фигуристок наряду с известными спортивными деятелями, это дорогого стоит. Ее ценят как спортсменку и признают ее успехи. Это самое главное. Теперь понятно почему на нее выливается столько незаслуженного хейта. Держись, девочка. Самые успешные всегда больше всех подвергаются нападкам. Таков твой путь .
+24
-20
+4
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Юлия Кокорева
Алина - молодец! Всё успевает наша Чемпионка.
+14
-10
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Вера Цура
Ответ Bulkina
В каждой бочке затычка везде успевает.
Отдыхайте. Вам за Алиной не угнаться))).
+20
-16
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Тимаш
Хочется пожелать Алине ещё больше успехов! Умница!
+8
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Olga.t
Ответ Анастасия Зарипова
Из фигуристок единственная. Причем на такие престижные мероприятия зовут только Алину, признают ее как самую успешную фигуристку .
А Мозер и Авербух футболисты?
Авербух такой же бывший фигурист как и Загитова.
Мозер бывший тренер по фигурному катанию.
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Девушка Безимени
Ответ anna788587
У кого то настоящая жизнь, в отличии от других.
в отличиЕ)
+6
-3
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Natalia Gladkia
Ответ Nata Nata
Ничего не меняется) Алинка - птица высокого полета, комментаторам только головы задирать.
Да ...уж так и шеи свернуть не долго, но кто ж им дохтор! А что Алина, как всегда в самой гуще событий и что отрадно, именно она- лучшая! А что другим, или жить своей жизнью или ... страдать, другого пути- нет! Удачи , Алина Загитова, во всех проектах и делах, и много сил!!!!
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-2
+3
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Кокич
Ответ Ебздрогыч
Выступление Загитовой выкладывайте сразу с видео, там точно будет годный контент!
— А если я что-нибудь ляпну?
— И ляпай! Но ляпай уверенно. Тогда это называется точкой зрения.
©
+6
-3
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Девушка Безимени
Ответ Gemma157
Слева и справа тоже 😆
жванецкий сказал: если нет мозгов, то куда бы ты ни шел, это будет "вперед")
+4
-1
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IrinaVS
Прекрасно, что Алина принимает участие в престижных мероприятиях, связанных со спортом. Удачи ей во всех делах.
+13
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+3
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Bulkina
В каждой бочке затычка везде успевает.
+20
-17
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Мэй Касахара
Ответ Фут.Боль
За Вами занимали очередь уже? Если что, я за Вами.
Кто тут крайний в очереди? А то я тут бесплатно стебусь, а опытные люди подсказывают, что можно и подработать 😁
+6
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Фут.Боль
Ответ Мэй Касахара
Кто тут крайний в очереди? А то я тут бесплатно стебусь, а опытные люди подсказывают, что можно и подработать 😁
Конечно можно, люди врать не будут. Давайте за мной тогда держитесь. Я успел занять, чему несказанно рад.
+5
-2
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