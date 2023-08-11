Загитова, Авербух и Мозер посетили общественный штаб Собянина и обсудили развитие спортивной инфраструктуры в Москве
Загитова, Авербух и Мозер посетили общественный штаб Сергея Собянина.
Встреча с мэром Москвы прошла в рамках цикла «Век достижений». Участники обсудили развитие спортивной инфраструктуры в городе.
«Москва стала по-настоящему спортивным городом. Больше половины москвичей регулярно занимаются физической культурой и самыми разными видами спорта.
Массовый спорт – это фундамент, на котором строится профессиональный спорт, вырастают новые таланты и будущие чемпионы», – отметила тренер по фигурному катанию Нина Мозер.
«Поход на каток стал по-настоящему семейным видом отдыха для многих москвичей. Катание на коньках – уже новогодняя традиция, обязательный атрибут зимнего праздника.
Но что еще важнее – это шаг к здоровому образу жизни и спорту для сотен тысяч людей», – добавил серебряный призер Олимпийских игр-2002, хореограф Илья Авербух.
«Возможность бесплатно выйти на лед рядом с домом возродила среди горожан моду на фигурное катание. И это пример правильной городской политики, которая приносит плоды не только нашему виду спорта.
По всей Москве – и это видно невооруженным взглядом – развиваются площадки, где жители с удовольствием занимаются физкультурой», – сказала олимпийская чемпионка Алина Загитова.
А Мозер и Авербух без приглашения припёрлись что ли?
А потом очередное включение с микрофоном от лучшей ведущей, и приоткрытые занавесы, сталкивающиеся лбами мужчины и женщины, низ и верх Москвы, благодарства, безызжености и проч)))
Авербух такой же бывший фигурист как и Загитова.
Мозер бывший тренер по фигурному катанию.
— И ляпай! Но ляпай уверенно. Тогда это называется точкой зрения.
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