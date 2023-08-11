Загитова, Авербух и Мозер посетили общественный штаб Собянина и обсудили развитие спортивной инфраструктуры в Москве

Загитова, Авербух и Мозер посетили общественный штаб Сергея Собянина.

Встреча с мэром Москвы прошла в рамках цикла «Век достижений». Участники обсудили развитие спортивной инфраструктуры в городе.

«Москва стала по-настоящему спортивным городом. Больше половины москвичей регулярно занимаются физической культурой и самыми разными видами спорта.

Массовый спорт – это фундамент, на котором строится профессиональный спорт, вырастают новые таланты и будущие чемпионы», – отметила тренер по фигурному катанию .

«Поход на каток стал по-настоящему семейным видом отдыха для многих москвичей. Катание на коньках – уже новогодняя традиция, обязательный атрибут зимнего праздника.

Но что еще важнее – это шаг к здоровому образу жизни и спорту для сотен тысяч людей», – добавил серебряный призер Олимпийских игр-2002, хореограф .

«Возможность бесплатно выйти на лед рядом с домом возродила среди горожан моду на фигурное катание. И это пример правильной городской политики, которая приносит плоды не только нашему виду спорта.

По всей Москве – и это видно невооруженным взглядом – развиваются площадки, где жители с удовольствием занимаются физкультурой», – сказала олимпийская чемпионка .