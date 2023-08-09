Тутберидзе и Жулин поучаствуют в церемонии вручения госнаград по случаю Дня физкультурника

Заслуженные тренеры России по фигурному катанию Этери Тутберидзе и Александр Жулин примут участие в церемонии вручения государственных наград 11 августа.

Мероприятие пройдет на территории Министерства спорта в Москве по случаю Всероссийского дня физкультурника. Церемонию посетят и другие известные деятели спорта.

Также сообщается, что по случаю 100-летия системе управления сферой спорта учреждены специальные ведомственные награды. Первыми их получат заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова и шестикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Лидия Скобликова.