Тутберидзе и Жулин поучаствуют в церемонии вручения госнаград по случаю Дня физкультурника

Теги Татьяна Тарасова сборная России Александр Жулин Этери Тутберидзе Министерство спорта России Лидия Скобликова Фигурное катание

Заслуженные тренеры России по фигурному катанию Этери Тутберидзе и Александр Жулин примут участие в церемонии вручения государственных наград 11 августа.

Мероприятие пройдет на территории Министерства спорта в Москве по случаю Всероссийского дня физкультурника. Церемонию посетят и другие известные деятели спорта.

Также сообщается, что по случаю 100-летия системе управления сферой спорта учреждены специальные ведомственные награды. Первыми их получат заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова и шестикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Лидия Скобликова.

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7 комментариев

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Privetivam
Молодец, Тутберидзе !
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Otl_den
Этери решилась наконец-то. И молодец
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Leto2014
И это верное решение от Тутберидзе ))
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Ezhevika33
Будет искать ракурсы без флага или заболеет.
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arisstopane
этери тренер выдающийся
но
кто девушку обедает тот её и танцует...
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