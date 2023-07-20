Татьяна Тарасова: «Постановки Жулина можно отличить от всех, они с очень хорошим вкусом»

Татьяна Тарасова поздравила Александра Жулина с днем рождения.

Сегодня двукратному призеру Олимпиад в танцах на льду и заслуженному тренеру России исполняется 60 лет.

– Хочу пожелать творческого долголетия. Тем более у него прибавилось учеников в группе.

– А долго мы еще сможем видеть его за работой?

– Сколько сможет, столько и проработает. Тут уже надо у него спросить, – сказала заслуженный тренер СССР.

«Саша очень талантливый человек, он очень видный тренер, его постановки можно отличить от всех, они с очень хорошим вкусом. И вообще, я просто его люблю!» – цитирует Тарасову «Р-Спорт».

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