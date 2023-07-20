Татьяна Тарасова: «Постановки Жулина можно отличить от всех, они с очень хорошим вкусом»

Теги Татьяна Тарасова сборная России танцы на льду Александр Жулин Фигурное катание

Татьяна Тарасова поздравила Александра Жулина с днем рождения.

Сегодня двукратному призеру Олимпиад в танцах на льду и заслуженному тренеру России исполняется 60 лет.

– Хочу пожелать Александру Жулину творческого долголетия. Тем более у него прибавилось учеников в группе.

– А долго мы еще сможем видеть его за работой?

– Сколько сможет, столько и проработает. Тут уже надо у него спросить, – сказала заслуженный тренер СССР.

«Саша очень талантливый человек, он очень видный тренер, его постановки можно отличить от всех, они с очень хорошим вкусом. И вообще, я просто его люблю!» – цитирует Тарасову «Р-Спорт».

«Катал под Вивальди – геи узнали, что я нормальный, и говорили: да ладно!» Хитовый номер Жулина и Усовой

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JL JL
что-то ему желать совесть не позволит
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ретроградный меркурий
После того, как Жулин буквально в каждом интервью пробивал дно все ниже, даже желать ему ничего не хочется. А уж после проводов Загорски-Гуррейро хочется - тем более. Хотя нет, есть кое-что, чего хочется пожелать Жулину. Совести. Это то, чего ему на старости лет так не хватает
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pakita
Не все постановки Жулина с хорошим вкусом
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AnnaLisa
вот человек реноме себе сделал - даже слов добрых в комментариях люди не хотят оставлять
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий