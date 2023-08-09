Загитова о новом катке в Ясеневе: «Это действительно очень масштабный проект, многофункциональный комплекс, сделано все по нормам и стандартам на высшем уровне»

Алина Загитова высказалась о скором открытии центра фигурного катания в Ясеневе.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ледовый дворец планируется открыть в сентябре.

«Это действительно очень масштабный проект, многофункциональный комплекс, сделано все по нормам и стандартам на высшем уровне. Поэтому, безусловно, выражаем слова восхищения и благодарности вам», – сказала олимпийская чемпионка.

«С каждым днем будем приближаться к новому катку и будем ждать его открытия», – добавила Аделия Петросян.