Загитова о новом катке в Ясеневе: «Это действительно очень масштабный проект, многофункциональный комплекс, сделано все по нормам и стандартам на высшем уровне»
Алина Загитова высказалась о скором открытии центра фигурного катания в Ясеневе.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ледовый дворец планируется открыть в сентябре.
«Это действительно очень масштабный проект, многофункциональный комплекс, сделано все по нормам и стандартам на высшем уровне. Поэтому, безусловно, выражаем слова восхищения и благодарности вам», – сказала олимпийская чемпионка.
«С каждым днем будем приближаться к новому катку и будем ждать его открытия», – добавила Аделия Петросян.
А вот Алина никогда не занималась самопиаром как втора и не навязывается --Алину приглашают.
2. безызбежный есть в словаре синонимов на сайте (C)TEXT.RU
Гугл в помощь))
Да , и не стоит "злопыхателям и пенкоснимателям душедрянствовать и умонелепствовать" ---
эти слова придумал писатель Салтыков -Щедрин...
вот, к сожалению, пригодились((