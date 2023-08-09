Загитова о новом катке в Ясеневе: «Это действительно очень масштабный проект, многофункциональный комплекс, сделано все по нормам и стандартам на высшем уровне»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Алина Загитова Аделия Петросян Фигурное катание

Алина Загитова высказалась о скором открытии центра фигурного катания в Ясеневе.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ледовый дворец планируется открыть в сентябре.

«Это действительно очень масштабный проект, многофункциональный комплекс, сделано все по нормам и стандартам на высшем уровне. Поэтому, безусловно, выражаем слова восхищения и благодарности вам», – сказала олимпийская чемпионка.

«С каждым днем будем приближаться к новому катку и будем ждать его открытия», – добавила Аделия Петросян.

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56 комментариев

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Nata Nata
Красивый центр ФК) После ОИ-2018 Собянин пообещал Тутбридзе новый каток, поэтому Алина, как ОЧ-2018, была сегодня вместе с родной ТШТ. Дудакова почему-то потеряли)
+34
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+23
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Streetbor
Можно было бы и пару фотографий этого центра добавить в новость 🤷‍♂️
+23
-3
+20
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Птичка певчая
Вот много людей там было, а, как всегда, без Алины и новость как будто не новость. Алина молодец, что вместе со всеми, посмотрит Дворец, возьмёт на вооружение все самое лучшее и для своей школы в Казани. А то, что её приглашают на такие мероприятия, - это закономерность. Она, можно сказать, самая успешная фигуристка, если судить по её карьере и по её реализации после спорта.
+26
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+18
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Verysia
Большому кораблю- большое плавание! Успехов всем тренерам, фигуристам, нынешним и будущим. Ждём новых победителей ЧМ, ОИ.
+21
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+17
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Марк Терентьев
Такое ощущение,что Алина пришла туда с Собяниным) Вот и отлично посмотрит,увидит своими глазами,возможно,что-то почерпнёт для будущей школы.
+28
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Марк Терентьев
Ответ Enchanter WIZZARD
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На этом ресурсе не принято редактировать речь Загитовой,скорее наоборот. Так и сказала,можешь не напрягаться
+21
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Татьяна Карасева
Ответ Александр Шульгин
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Алина к любому делу подходит очень серьёзно ответственно, возможно уже изучила, если не изучила, то обязательно изучит. Вам то до этого какое дело.
+19
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Verysia
Ответ Enchanter WIZZARD
Комментарий удален модератором
За Аленкиными успевай следить.
+17
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Альфира Смирнова
"Закрыт по беспределу" сам себя пихает и лезет на глаза, когда не просят ...
А вот Алина никогда не занималась самопиаром как втора и не навязывается --Алину приглашают.
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Oeva
Ответ Татьяна Карасева
Обидно вам, что вашу "заслуженную" на ответственные мероприятия не приглашают. Сама виновата, слишком много своей мышцей работала, серьёзные люди опасаются, как бы чего опять не наговорила.
У заслуженной пути-дороги с Хрустальным давно разошлись, участие в паре шоу последнего тура ТимТут не в счёт. Она не имеет никакого отношения к переезду из Хрустального в новый дворец.
+17
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Verysia
Ответ antrrap
Комментарий удален модератором
Это вы своим уровнем воспитанности решили блеснуть?
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Oeva
Кстати, в ТГ выложили фрагмент тв-репортажа - ЭТ сказала, что каток у Собянина попросили именно после победы Алины на ОИ2018. Это тем, кто распереживался от присутствия Алины на этой встрече.
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Альфира Смирнова
Ответ Gemma157
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Зато вы строчите одно и тоже , а жизнь красивая проходит мимо ))
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Марк Терентьев
Ответ Александр Шульгин
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Не стоит беспокоиться. В Татарстане умеют строить. Татнефть как раз сейчас строит новый ледовый дворец в Альметьевске. Всё по самым высоким стандартам и нормам и гораздо быстрее чем в Москве. Срок сдачи в декабре,в январе Алина уже обещала там мастер-классы. Так что построят в лучшем виде и школу имени Загитовой и все пожелания и требования учтут. Алине прекрасно известно,что нужно именно фигуристам
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Arzu0203
Как единственная абсолютная чемпионка этого штаба и всего ФК России, Алина безусловно имеет право быть там, её по праву приглашают на такие мероприятия❤❤❤
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Фира Фасхутдинова
scorp19. «В каждой бочке бызызбежная затычка». Алина вообще то там не одна была. Остальные присутствующие тоже бочкУ затыкали...
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Ольга Веселова
Для Алины - бесценный опыт! Скоро в Казани! Ждём! Удачи и успеха!
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Татьяна Карасева
Ответ закрыт по беспределу
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Обидно вам, что вашу "заслуженную" на ответственные мероприятия не приглашают. Сама виновата, слишком много своей мышцей работала, серьёзные люди опасаются, как бы чего опять не наговорила.
+18
-8
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Татьяна Тычинская
Ответ закрыт по беспределу
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Опять вы всё перепутали! Пихают другую девочку, а Загитову приглашают!
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Альфира Смирнова
Ответ scorp19
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Жизнь ваша безИзбежно не интересна и просто радоваться не можете ...или нет сил от злобы?
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Альфира Смирнова
Ответ Александр Шульгин
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Требования ваши не уместны ---вам на катке не быть и не заниматься
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IrinaVS
Алине идет деловой стиль, как всегда очаровательна. Рада, что ей удалось побывать на новом катке, почерпнет для себя много полезной практической информации, которая ей пригодиться при открытии своего центра.
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Альфира Смирнова
Ответ Enchanter WIZZARD
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1.МузЫки были 05-06 августа 2023г в культурной столице С-ПБ на этно-фестивале " МУЗЫКИ МИРА"

2. безызбежный есть в словаре синонимов на сайте (C)TEXT.RU
Гугл в помощь))
Да , и не стоит "злопыхателям и пенкоснимателям душедрянствовать и умонелепствовать" ---
эти слова придумал писатель Салтыков -Щедрин...
вот, к сожалению, пригодились((
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На Пекин
Ответ Bartez1986
у Загиботов сегодня рабочий день, я смотрю. Толпой налетели.
Ну, тогда, вставлю.коронное, молодец, Алина, везде успевает))
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Татьяна Карасева
Ответ закрыт по беспределу
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Алине пиарится ни к чему, наоборот на ней все пиарются.
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