Акатьева о совместном финише в забеге на Никольской: «Загитова предложила, чтобы победила дружба»
Софья Акатьева рассказала, кто предложил идею совместного финиша в забеге на Никольской.
5 июня на дистанции 60 м выступали Акатьева, Камила Валиева, Алина Загитова и Аделия Петросян. Перед финишем они остановились и попытались пересечь финишную черту вместе.
Акатьева заступила чуть раньше, остальные места распределились по фотофинишу.
– Чья была идея одновременно пересечь линию финиша?
– Алина предложила, чтобы победила дружба. Мне кажется, это лучший исход событий, – сказала Акатьева в подкасте «Произвольная программа» с Максимом Траньковым.
Губерниев встал на колено перед Загитовой, а Бузова спела под фанеру. Так на Никольской спасали легкую атлетику
Мудрый человек.
А ведь, наверняка, столько статей предварительно было написано о том, что не та девочка победила.
Без разницы, кто пришёл бы первым😉😄
Столько материала в стол)
А у нормальных людей должна быть и есть.
в результате - полный тухляк, а не шоу
Загитова отcтала бы от всех на пару минут))))))
А проигрывать она очень не хотела.
Вот и предложила "типа дружбу")