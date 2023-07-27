Акатьева о совместном финише в забеге на Никольской: «Загитова предложила, чтобы победила дружба»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Камила Валиева Софья Акатьева Аделия Петросян Фигурное катание

Софья Акатьева рассказала, кто предложил идею совместного финиша в забеге на Никольской.

5 июня на дистанции 60 м выступали Акатьева, Камила Валиева, Алина Загитова и Аделия Петросян. Перед финишем они остановились и попытались пересечь финишную черту вместе.

Акатьева заступила чуть раньше, остальные места распределились по фотофинишу.

– Чья была идея одновременно пересечь линию финиша?

– Алина предложила, чтобы победила дружба. Мне кажется, это лучший исход событий, – сказала Акатьева в подкасте «Произвольная программа» с Максимом Траньковым.

Губерниев встал на колено перед Загитовой, а Бузова спела под фанеру. Так на Никольской спасали легкую атлетику

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32 комментария

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Lana-shu
Ответ Алексей Токарев
Это было неспортивное поведение которое испортило всем настроение. Оказалось что они пришли не как спортсменки а как шоуменки.
Их туда не приглашали соревноваться на потеху фанатов. Это называлось шоу забег.
+25
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loulou
Ответ 777free777
Загитова прекрасно понимала, что проиграет. А проигрывать она очень не хотела. Вот и предложила "типа дружбу")
Загитова уже выиграла всё, что нужно, чтобы карьера считалась мегауспешной. Победы в потешных турнирах ее не интересуют. Что бы она ни сделала в данной ситуации, ее критиковали бы с одинаковым азартом - выиграла бы, проиграла, вот теперь и "победила дружба" не устраивает.
+22
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+13
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Syndycate
Лишила хлеба журналистов и горячих заголовков)
+21
-11
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Иван Иванов
Ответ Алексей Токарев
Это было неспортивное поведение которое испортило всем настроение. Оказалось что они пришли не как спортсменки а как шоуменки.
А у Алины орден Дружбы! Она имела право предложить чтобы победила дружба!
+19
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Сайтама
Алина главный авторитет 👍☺
Мудрый человек.
А ведь, наверняка, столько статей предварительно было написано о том, что не та девочка победила.
Без разницы, кто пришёл бы первым😉😄
Столько материала в стол)
+21
-16
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chespo
И это было правильно, повышенное внимание к этому мероприятию привлекли, дружба - это лучше, чем уже заготовленные заголовки на случай победы любой из участниц и последующие за этим разборки, кто лучше на основании каких-то долей секунд.
+11
-6
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Лакс
Ответ Алексей Токарев
Это было неспортивное поведение которое испортило всем настроение. Оказалось что они пришли не как спортсменки а как шоуменки.
спорта им хватает, а так представилась возможность потроллить журналисткую братию. Алина не могла упустить такую возможность.
+9
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На Пекин
Ответ Большой Влад
Алина не могла смириться с еще одним поражением от Валиевой. Валиева скользила бы к финишу со своими невероятно длинными ногами, но у той, у которой короткие ноги хоббита, возникли бы проблемы.
Поэтому Камила сказала, что старается бегать, как Алина)
+5
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Биатлонная зима
Ага взявшись за руки до финиша бежать, но как обмануть ФОТОФИНИШ?
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Лека-Лека
Ответ Anna Stefan
Сонечка, а ты ничего не перепутала?🤔 Давеча кто-то говорил, что у фигуристок дружбы быть не может)))
Так это у Трусовой дружбы быть не может.
А у нормальных людей должна быть и есть.
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udod
и сомнений не было, что это инициировала Загитова
в результате - полный тухляк, а не шоу
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AllaS
Хорошо потроллили . Молодцы.
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Sinson
Хорошая идея, а то «фанаты» устроили бы очередной курятник
+13
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unknownman
Ответ loulou
Загитова уже выиграла всё, что нужно, чтобы карьера считалась мегауспешной. Победы в потешных турнирах ее не интересуют. Что бы она ни сделала в данной ситуации, ее критиковали бы с одинаковым азартом - выиграла бы, проиграла, вот теперь и "победила дружба" не устраивает.
Поэтому она просила первый канал вырезать из записи шоу ее провальный прокат, потому что она уже все выиграла и уверенная в себе девушка.
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Лека-Лека
Прекрасное предложение.
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Алексей Токарев
Ответ Anna Stefan
Да, многим журналюхам и ботикам испортило))) А девочки пришли не как легкоатлетки, а как приглашённые звёзды.
Честно говоря я очень ждал этого события и смотрел в прямом эфире, а потом пожалел о потраченном времени.
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777free777
Ответ Сайтама
Алина главный авторитет 👍☺ Мудрый человек. А ведь, наверняка, столько статей предварительно было написано о том, что не та девочка победила. Без разницы, кто пришёл бы первым😉😄 Столько материала в стол)
Алина - "мудрый авторитет" только у своих ботов)))))))))
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-2
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777free777
Ответ chespo
И это было правильно, повышенное внимание к этому мероприятию привлекли, дружба - это лучше, чем уже заготовленные заголовки на случай победы любой из участниц и последующие за этим разборки, кто лучше на основании каких-то долей секунд.
Какие доли ceкунд????
Загитова отcтала бы от всех на пару минут))))))
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777free777
Ответ Syndycate
Лишила хлеба журналистов и горячих заголовков)
Загитова прекрасно понимала, что проиграет.
А проигрывать она очень не хотела.
Вот и предложила "типа дружбу")
+14
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Anna Stefan
Ответ Лека-Лека
Прекрасное предложение.
Главное, всё равно им прилетело, но хотя бы всем вместе, а это всё-таки легче. Теперь на Алине будут оттаптываться, но это ничего, она уже закалённый боец✌✌✌
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