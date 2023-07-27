Акатьева о совместном финише в забеге на Никольской: «Загитова предложила, чтобы победила дружба»

Софья Акатьева рассказала, кто предложил идею совместного финиша в забеге на Никольской.

5 июня на дистанции 60 м выступали Акатьева, , и . Перед финишем они остановились и попытались пересечь финишную черту вместе.

Акатьева заступила чуть раньше, остальные места распределились по фотофинишу.

– Чья была идея одновременно пересечь линию финиша?

– Алина предложила, чтобы победила дружба. Мне кажется, это лучший исход событий, – сказала в подкасте «Произвольная программа» с Максимом Траньковым.

Губерниев встал на колено перед Загитовой, а Бузова спела под фанеру. Так на Никольской спасали легкую атлетику