«В поисках выброса. С января до июня». Косторная опубликовала видео с прогрессом в работе над элементом

Алена Косторная показала, как изучала тройной выброс.

Фигуристка опубликовала видео, на котором запечатлен прогресс в работе над элементом.

«В поисках выброса. С января до июня», – написала .

Алена перешла в парное катание из одиночного в январе этого года. Она выступает в паре с Георгием Куницей.