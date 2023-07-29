«В поисках выброса. С января до июня». Косторная опубликовала видео с прогрессом в работе над элементом

Теги сборная России пары Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Алена Косторная показала, как изучала тройной выброс.

Фигуристка опубликовала видео, на котором запечатлен прогресс в работе над элементом. 

«В поисках выброса. С января до июня», – написала Косторная

Алена перешла в парное катание из одиночного в январе этого года. Она выступает в паре с Георгием Куницей. 

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ostinato
Молодцы, прогресс очевиден.
Высота там правда никакая у этого выброса, в хорошие годы Алена аксель на такую высоту без всяких партнеров выпрыгивала, но может это специально сейчас так, чтобы не покалечиться и привыкать постепенно.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Strawberry93
Уважаемые редакторы, не у всех древопитеков есть телеграм😔
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ОлесяОлеська
Нашлёпалась так много Алёнка .... аж я морщилась от её ударов об лёд, больно ведь.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Наталья Карлова
Молодцы! Ждем!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ИринаФК
молодцы, ребята! вперёд к новым свершениям!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ostinato
Ответ Strawberry93
Уважаемые редакторы, не у всех древопитеков есть телеграм😔
На спортсе же Вы как-то сидите, значит устройство для выхода в интернет у Вас есть. Скачайте себе телеграм.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
N-fox
Хочется надеятся, чтт к сентябрю будет лучше. Пока все непросто, много работы предстоит.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ИринаФК
Ответ Strawberry93
Уважаемые редакторы, не у всех древопитеков есть телеграм😔
в ВК есть. не знаю, можно ли ссылки вставлять. наберите в поиске "Мотивационное видео от Алёны"
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Veronika spuria
Очень ждём в сезоне! Всё получится, если захотите!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kate_ko
Мне нравится упорная и замотивированная Алёна! Только удачи пожелать и здоровья! 🙌
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Большой Влад
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Может быть, бронзовая медаль на этапе Гран-при, если грибы будут кидать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexnew
Ответ ОлесяОлеська
Нашлёпалась так много Алёнка .... аж я морщилась от её ударов об лёд, больно ведь.
Я думаю, там пропущена кучу падений.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий