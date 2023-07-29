«В поисках выброса. С января до июня». Косторная опубликовала видео с прогрессом в работе над элементом
Алена Косторная показала, как изучала тройной выброс.
Фигуристка опубликовала видео, на котором запечатлен прогресс в работе над элементом.
«В поисках выброса. С января до июня», – написала Косторная.
Алена перешла в парное катание из одиночного в январе этого года. Она выступает в паре с Георгием Куницей.
Высота там правда никакая у этого выброса, в хорошие годы Алена аксель на такую высоту без всяких партнеров выпрыгивала, но может это специально сейчас так, чтобы не покалечиться и привыкать постепенно.