Татьяна Навка: «Если у Медведевой возникнет желание совместной работы, мы с удовольствием посотрудничаем»

Татьяна Навка сообщила, что не отказалась бы от участия Евгении Медведевой в своих шоу.

— Планируете ли вы сотрудничать в своем ледовом шоу с Евгенией Медведевой?

— Конечно, — выдающаяся фигуристка и талантливая спортсменка. И если у нее возникнет желание совместной работы, мы с удовольствием посотрудничаем.

Команда Navka Show — это большая семья и настоящая команда. У нас регулярно появляются новые участники, звезды мирового фигурного катания, и я счастлива, что наша профессиональная семья продолжает расти! – сказала .