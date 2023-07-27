Татьяна Навка: «Если у Медведевой возникнет желание совместной работы, мы с удовольствием посотрудничаем»
Татьяна Навка сообщила, что не отказалась бы от участия Евгении Медведевой в своих шоу.
— Планируете ли вы сотрудничать в своем ледовом шоу с Евгенией Медведевой?
— Конечно, Евгения — выдающаяся фигуристка и талантливая спортсменка. И если у нее возникнет желание совместной работы, мы с удовольствием посотрудничаем.
Команда Navka Show — это большая семья и настоящая команда. У нас регулярно появляются новые участники, звезды мирового фигурного катания, и я счастлива, что наша профессиональная семья продолжает расти! – сказала Навка.
Хочется услышать «новое» мнение о сказках Навки, о бюджете выделенном, о принципиальных различиях эстетов и ценителей, посещающих шоу Авербуха, и «потных пляжных зрителей, случайно заглянувших» к Навке 😂
Алина, Ками, Аня. Кстати, Лиза Туктамышева, которая из спорта не уходит и ее имя на слуху за счет спортивных достижений.
Женины успехи слишком давно были, с таким успехом можно и Сотникову позвать, а то и Слуцкую.