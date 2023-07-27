Татьяна Навка: «Если у Медведевой возникнет желание совместной работы, мы с удовольствием посотрудничаем»

Теги Татьяна Навка Евгения Медведева ледовые шоу Фигурное катание

Татьяна Навка сообщила, что не отказалась бы от участия Евгении Медведевой в своих шоу.

— Планируете ли вы сотрудничать в своем ледовом шоу с Евгенией Медведевой?

— Конечно, Евгения — выдающаяся фигуристка и талантливая спортсменка. И если у нее возникнет желание совместной работы, мы с удовольствием посотрудничаем.

Команда Navka Show — это большая семья и настоящая команда. У нас регулярно появляются новые участники, звезды мирового фигурного катания, и я счастлива, что наша профессиональная семья продолжает расти! – сказала Навка.

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10 комментариев

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Mari Gams
Поживём - увидим , хотя Женя плотно занята у Авера , но все может быть в этой жизни, она полна неожиданностей
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Oleandra
Что-то напрягает это выражение "наша профессиональная семья"..
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Аленка_76
Ну я почему-то и не сомневалась,что Навка была бы не против участия Жени у нее в шоу
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АннаФ
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К чему этот вопрос был задан, все знают, что Женя только с Авером сотрудничает, ну и с Тим Тутберидзе
+2
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RMandYNWA
Надеюсь это сотрудничество обязательно состоится )
Хочется услышать «новое» мнение о сказках Навки, о бюджете выделенном, о принципиальных различиях эстетов и ценителей, посещающих шоу Авербуха, и «потных пляжных зрителей, случайно заглянувших» к Навке 😂
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Tatiana Novikova
Евгения очень серьезно относится к работе и выкладывается на все 100. Любой продюсер был бы рад видеть ее в своём шоу.
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Orange carrot
Навка в свои шоу всегда заманивала свежих чемпионок.
Алина, Ками, Аня. Кстати, Лиза Туктамышева, которая из спорта не уходит и ее имя на слуху за счет спортивных достижений.
Женины успехи слишком давно были, с таким успехом можно и Сотникову позвать, а то и Слуцкую.
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