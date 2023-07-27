Татьяна Навка: «В будущем я могла бы быть полезной в качестве спортивного функционера. Я знаю всю систему фигурного катания изнутри, не понаслышке»

Татьяна Навка рассказала о возможности стать спортивным функционером.

«Мне уже поступало предложение [войти в руководящий состав Федерации фигурного катания на коньках Москвы], но всему свое время. На данный момент я еще не созрела для этого

Сейчас я занимаюсь несколькими глобальными проектами, и мне важно, чтобы они были успешны – это наши ледовые проекты Navka Show, моя любимая школа фигурного катания «Наши надежды». А теперь и телевизионное шоу. Я перфекционист.

Но, думаю, в будущем я могла бы быть полезной и в качестве спортивного функционера, поскольку в качестве спортсмена я прошла весь путь от детского спорта до олимпийского золота, и теперь как менеджер работаю в школе фигурного катания и с олимпийскими чемпионами в наших ледовых шоу – конечно, я знаю всю систему фигурного катания изнутри, не понаслышке», – сказала олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду.