Татьяна Навка: «В будущем я могла бы быть полезной в качестве спортивного функционера. Я знаю всю систему фигурного катания изнутри, не понаслышке»

Теги Татьяна Навка Федерация фигурного катания Москвы ледовые шоу Фигурное катание

Татьяна Навка рассказала о возможности стать спортивным функционером.

«Мне уже поступало предложение [войти в руководящий состав Федерации фигурного катания на коньках Москвы], но всему свое время. На данный момент я еще не созрела для этого

Сейчас я занимаюсь несколькими глобальными проектами, и мне важно, чтобы они были успешны – это наши ледовые проекты Navka Show, моя любимая школа фигурного катания «Наши надежды». А теперь и телевизионное шоу. Я перфекционист.

Но, думаю, в будущем я могла бы быть полезной и в качестве спортивного функционера, поскольку в качестве спортсмена я прошла весь путь от детского спорта до олимпийского золота, и теперь как менеджер работаю в школе фигурного катания и с олимпийскими чемпионами в наших ледовых шоу – конечно, я знаю всю систему фигурного катания изнутри, не понаслышке», – сказала олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду.

19 комментариев

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Katerina Sunny
Навка точно от скромности не умрёт.
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Дэннис Молинарев
Да это понятно, что с таким мужем все двери открыты. Отлично помню празднование ДР во время пандемии
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Ермек Жолдаспаев
Твоё будущее от тебя не зависит
+5
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Утренняя Аврора
Все хотят быть функционерами. Чтоб из теплого кабинета руководить фк. А слабо, стать тренером? И на лед, на 24 часа в,сутки. Передавать опыт и растить олимпийских чемпионов. Во славу России.Ну, нет, это не про Навку - Пескову.
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Утренняя Аврора
Сегодня муж богатый есть, а завтра нет. Это субстанция не постоянная. А ученики останутся с тобой навсегда. Иди - ка, ты в тренеры. Больше пользы будет. Функционерами все переполнено.
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Mari Gams
А кто бы сомневался ))) Таня может )
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fillette
Ответ Утренняя Аврора
Сегодня муж богатый есть, а завтра нет. Это субстанция не постоянная. А ученики останутся с тобой навсегда. Иди - ка, ты в тренеры. Больше пользы будет. Функционерами все переполнено.
Про ученикоа, которые навсегда, все знает ТАТ )). Кто там, кроме Леши , остался? ) Нет, лучше в чиновники - Коган не даст соврать )).
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Oleandra
Ответ Anneta28
С ее то админ.ресурсом, странно что она до сих пор еще не делала это. Скорее всего ей просто влом этим заниматься сейчас.
да, пока она занята шоу..
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Люсия Федосова
Ответ Anneta28
С ее то админ.ресурсом, странно что она до сих пор еще не делала это. Скорее всего ей просто влом этим заниматься сейчас.
Ну кто бросит шоу .где можно на халяву.получать бабло не напрягаясь
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Marya Y
Ещё одна рвётся к корыту. Видимо, отдача от шоу стала проседать, захотелось нового места.
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aza.nova
"Сейчас я занимаюсь несколькими глобальными проектами..." - Вон оно как, оказывается....😂😂😂
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JL JL
Без отвращения на еешнюю физио не взглянешь. Меня аж всю перекашивает. Страшная, неприятная... И, опять в функционеры налезает.
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Люсия Федосова
Ну тогда все гранты точно будут ее.
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Альфира Смирнова
Если " на данный момент еще не созрела для этого", то и
не о чем говорить.
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shickana
А что, Кастомарова уже забыли?
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Navian
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Смотря какое будущее будет и будет ли оно...
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Oleandra
Взялась за дело похлеще Рудковских.. и функционер, и тренер, и шоуменша.. думаю, будет ещё одна знатная переманщица чужих учеников и тренеров..
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