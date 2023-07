Команда Тутберидзе опубликовала тизер короткой программы Аделии Петросян.

Программа фигуристки поставлена под три композиции Майкла Джексона: Earth Song, Billie Jean и They Don’t Care About Us.

Петросян 16 лет, она тренируется в группе Этери Тутберидзе, Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова.