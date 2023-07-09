Роднина о допуске к Азиатским играм: «Нужно в первую очередь поставить вопрос, хотим ли мы участвовать в олимпийском движении или можем обойтись Играми БРИКС, ШОС»

Ирина Роднина порассуждала о целесообразности участия россиян в Азиатских играх.

Соревнования пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. Сообщалось, что россиян могут допустить к участию в нейтральном статусе и вне медального зачета.

«Такое приглашение дает возможность нашим спортсменам квалифицироваться на Олимпийские игры-2024.

Для того, чтобы оценить это решение, нужно в первую очередь поставить себе вопрос: хотим ли мы участвовать в олимпийском движении или можем обойтись Играми БРИКС, ШОС и тому подобным? И пока не ответим на этот вопрос, мы не сможем обсуждать целесообразность выступления на Азиатских играх на поставленных условиях.

С одной стороны, это какие-то подачки. С юридической точки зрения, нет причин не допускать наших и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. МОК (Международный олимпийский комитет) нарушает все те правила, которые сам же и создал. И понятие «честная игра» к МОК никак не относится.

С другой стороны, МОК ищет какие-то варианты, чтобы более-менее тактично выйти из создавшейся ситуации. То есть чтобы обелить себя. Замечательно, что есть азиатский олимпийский комитет. Тем более что большая часть нашей страны географически находится в Азии», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.