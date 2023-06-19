Роман Костомаров находится на реабилитации, ему подбирают модель протезов (Sport24)

Теги Роман Костомаров Фигурное катание

Источник сообщил новые подробности о состоянии Романа Костомарова.

В январе этого года олимпийский чемпион Турина-2006 был госпитализирован с пневмонией. На фоне осложнений он перенес частичную ампутацию конечностей. 

8 мая Костомаров впервые высказался о своей болезни в соцсети и опубликовал фото. 

«Роман находится на реабилитации, на данный момент ему подгоняют протезы.

На свежие раны их нельзя ставить, потому что раны должны зажить – это как минимум полгода. Сейчас под Костомарова подбирают модель.

В отдельной палате с ним работают психологи. Его состояние психически неустойчивое, бывают нервные срывы. Психологически он еще не может социализироваться в обществе», – цитирует Sport24 источник, знакомый с ситуацией. 

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3 комментария

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ОлесяОлеська
Слава Богу что парень вообще выкарабкался и оклемался. Молодец что справился. Сейчас впереди долгая реабилитация и силы тоже нужны. Держись Роман.
+14
0
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Numb
Это понятно, что состояние психически неустойчивое, что бывают нервные срывы, и что нужна помощь психологов. Еще бы эта помощь была доступна тысячам других мужчин, оставшихся инвалидами после фронта. У Костомарова не самая безнадежная ситуация, надо брать себя в руки.
+4
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