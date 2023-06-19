Роман Костомаров находится на реабилитации, ему подбирают модель протезов (Sport24)

Источник сообщил новые подробности о состоянии Романа Костомарова.

В январе этого года олимпийский чемпион Турина-2006 был госпитализирован с пневмонией. На фоне осложнений он перенес частичную ампутацию конечностей.

8 мая Костомаров впервые высказался о своей болезни в соцсети и опубликовал фото.

«Роман находится на реабилитации, на данный момент ему подгоняют протезы.

На свежие раны их нельзя ставить, потому что раны должны зажить – это как минимум полгода. Сейчас под Костомарова подбирают модель.

В отдельной палате с ним работают психологи. Его состояние психически неустойчивое, бывают нервные срывы. Психологически он еще не может социализироваться в обществе», – цитирует Sport24 источник, знакомый с ситуацией.