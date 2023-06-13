Протезирование Костомарова начнется через 2-3 недели (ТАСС)

Теги Роман Костомаров Фигурное катание

Олимпийский чемпион Роман Костомаров проходит подготовку к протезированию.

«Настроение у него нормальное. Сейчас Роман проходит реабилитацию после всех подготовительных мероприятий к протезированию, оно начнется через две-три недели», – сообщил источник ТАСС. 

В январе этого года фигурист был госпитализирован с пневмонией. На фоне осложнений он перенес частичную ампутацию конечностей. 

8 мая Костомаров впервые высказался о своей болезни в соцсети и опубликовал фото. 

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