Протезирование Костомарова начнется через 2-3 недели (ТАСС)

Олимпийский чемпион Роман Костомаров проходит подготовку к протезированию.

«Настроение у него нормальное. Сейчас Роман проходит реабилитацию после всех подготовительных мероприятий к протезированию, оно начнется через две-три недели», – сообщил источник ТАСС.

В январе этого года фигурист был госпитализирован с пневмонией. На фоне осложнений он перенес частичную ампутацию конечностей.

8 мая Костомаров впервые высказался о своей болезни в соцсети и опубликовал фото.