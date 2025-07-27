Тарасова о российских спортсменах на Олимпиаде-2026: «Первый раз я не знаю, хочу ли, чтобы мы туда ехали, или нет. Они совершенно охамели»

Татьяна Тарасова сомневается, что россиянам стоит участвовать в Олимпиаде-2026.

«Они совершают беспредел, безо всяких прав делают все, что хотят. Всегда было одно правило на Олимпиаду – страна посылает спортсменов и точка.

А теперь они определяют, кого пригласить, а кого нет, и им еще не нравится! Это все не по правилам, они совершенно охамели и не думают о спортсменах.

Мы всю жизнь ездили на Олимпиады, всегда их выигрывали, все видели, как мы работаем там. А сейчас что за беспредел?

Первый раз я не знаю, хочу ли, чтобы мы туда ехали, или нет. Сегодня у меня есть сомнения», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тарасова .

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