Гурген Варданян: «Трусова – боец и очень хороший спортсмен. Конечно, тяжело пропустить целый сезон и вернуться, но в ее случае это возможно»

Гурген Варданян считает, что Александра Трусова может вернуться к выступлениям на турнирах.

– Трусова после Олимпиады не выступала на высоком уровне, наверняка она не думает о продолжении карьеры?

– Саша – боец и очень хороший спортсмен. Надеюсь, в следующем сезоне она выступит на соревнованиях.

Конечно, на таком уровне очень тяжело пропустить целый сезон и вернуться, но я считаю, что в ее случае это возможно. У Сашки есть возможность, хотя про другого спортсмена я бы, может, сказал, что он не сможет.

– Многие болельщики уверены, что Щербакова и Трусова пойдут по стопам Загитовой.

– Они – молодые спортсменки, катались на очень-очень высоком уровне. Пройдет год – и они решат, что им делать. Я не уверен, что девушки пойдут этой тропой, хотя почему бы и нет? Девчонки очень умные и талантливые.

– Трусова и Щербакова не попали в состав сборной России на предстоящий сезон. Учитывая то, что они не выступали на международном уровне, такое решение стало ожидаемым?

– ФФКР принимает решение на основании результатов сезона. Они не выступали на соревнованиях, так что на данный момент это закономерно, – сказал бывший спортивный директор Федерации фигурного катания Венгрии.

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