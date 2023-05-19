Татьяна Тарасова: «Нам не надо бойкотировать соревнования. Но мы должны соглашаться только на те условия МОК, которые одинаковы для всех»

Татьяна Тарасова высказалась об условиях допуска российских спортсменов.

«Я считаю, что нам не надо бойкотировать соревнования.

Но, думаю, мы должны соглашаться только на те условия МОК (Международного олимпийского комитета), которые одинаковы для всех», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин призвал российских спортсменов не бойкотировать турниры в случае допуска.

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