Татьяна Тарасова: «Нам не надо бойкотировать соревнования. Но мы должны соглашаться только на те условия МОК, которые одинаковы для всех»

Теги Татьяна Тарасова сборная России МОК Олимпийская сборная России Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась об условиях допуска российских спортсменов.

«Я считаю, что нам не надо бойкотировать соревнования.

Но, думаю, мы должны соглашаться только на те условия МОК (Международного олимпийского комитета), которые одинаковы для всех», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин призвал российских спортсменов не бойкотировать турниры в случае допуска.

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13 комментариев

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Olga.t
Одинаковые условия для всех - это значит никаких ограничений для российских спортсменов. Но неужели ТАТ не понимает, что этого не будет на ближайшее время?
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Пылесос
Чтобы были одинаковые условия, надо, чтобы либо все остальные страны напали на Украину, либо Россия оттуда вышла.
+7
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закрыт по беспределу
Как всë просто, оказывается.
+2
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pas33pas
Больше нет никакого "мы". Есть лишь частные лица, некоторым из которых что-то возможно предложат и некоторые из которых возможно согласятся.
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Ростов-на-Дону
Да.
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Додик Аксель
Одинаковых условий и на том свете нет. Одним в рай, а другим в ад. Условия, которые нам предлагает МОК неприемлемы априори.
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Dikki Shelton
Это как?
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Антон Бас
ТАТ странная, то говорит надо соглашаться на всё лишь бы ехать, то для всех должно быть одинаклво. Одинаково для всех это значит никаких условий для России, а у нас даже РУСАДА не соответсвует кодексу. Она бы уже определилась
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