Татьяна Тарасова: «Жулин правильно говорит по поводу депутатов. Не нужно призывать спортсменов бойкотировать международные соревнования»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Олимпийская сборная России Государственная дума Александр Жулин Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает, что депутаты не должны призывать спортсменов к бойкоту турниров.

Ранее тренер Александр Жулин назвал ошибкой призывы некоторых политиков бойкотировать Олимпийские игры.

«Думаю, Александр Жулин правильно говорит по поводу депутатов. Я поддерживаю, что не нужно бойкотировать международные соревнования и не нужно призывать спортсменов это делать.

Если есть возможность, надо участвовать», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zbra
Татьяна Анатольевна, вы уж определитесь, участвовать, если есть возможность, или же спортсменам ничего не подписывать?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Кузнецов
Депутатов вообще вредно слушать. Посмотрите куда пришла страна за последние 10 лет...А у депутатов все хорошо..
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tanya_1111
Если есть возможность - без флага, без гимна, с большой вероятностью того, что тебя всегда могут оттуда выкинуть за неправильные взгляды или мысли, за лишнее сказанное слово - надо участвовать, правильно Татьяна Анатольевна? А поклонникам ФК сидеть у телевизора и смотреть на серую одежду своих кумиров, правильно я всё поняла?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
maripous
Нет такой возможности. Предательство Родины и открытый доступ для шпионажа под прикрытием проверок-это не возможность.
И в данном случае нельзя отдавать ситуацию на откуп навсесогласным спортсменам. Решение должно принимать государство, основываясь не на хотелках одной группы-спортсменов, а исходя из общей ситуации.
А призывать можно и нужно . И это не бойкот. Российские спортсмены ничего не бойкотируют, потому что их не допускают. Они отказываются от унизительных, дискриминационных и откровенно опасных условий.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Блинчик
Если есть возможность, надо участвовать, а то в "Хрустальном" конвейерные полуфабрикаты портятся.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дима Рогач
Ответ tanya_1111
Если есть возможность - без флага, без гимна, с большой вероятностью того, что тебя всегда могут оттуда выкинуть за неправильные взгляды или мысли, за лишнее сказанное слово - надо участвовать, правильно Татьяна Анатольевна? А поклонникам ФК сидеть у телевизора и смотреть на серую одежду своих кумиров, правильно я всё поняла?
Дак не смотрите, они не для вас лично выступают
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий