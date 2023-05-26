Татьяна Тарасова: «Жулин правильно говорит по поводу депутатов. Не нужно призывать спортсменов бойкотировать международные соревнования»
Татьяна Тарасова считает, что депутаты не должны призывать спортсменов к бойкоту турниров.
Ранее тренер Александр Жулин назвал ошибкой призывы некоторых политиков бойкотировать Олимпийские игры.
«Думаю, Александр Жулин правильно говорит по поводу депутатов. Я поддерживаю, что не нужно бойкотировать международные соревнования и не нужно призывать спортсменов это делать.
Если есть возможность, надо участвовать», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
И в данном случае нельзя отдавать ситуацию на откуп навсесогласным спортсменам. Решение должно принимать государство, основываясь не на хотелках одной группы-спортсменов, а исходя из общей ситуации.
А призывать можно и нужно . И это не бойкот. Российские спортсмены ничего не бойкотируют, потому что их не допускают. Они отказываются от унизительных, дискриминационных и откровенно опасных условий.