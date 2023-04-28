Тарасова о допуске россиян: «Комиссия спортсменов ОКР правильно сделала, что опубликовала заявление! Но не знаю, услышат ли нас»

Татьяна Тарасова поддержала заявление Олимпийского комитета России о допуске спортсменов.

Сегодня комиссия спортсменов ОКР призвала Международный олимпийский комитет (МОК) вернуть россиян и белорусов к соревнованиям без дополнительных условий ограничений.

«Комиссия спортсменов ОКР правильно сделала, что опубликовала подобное заявление! Но не знаю, услышат ли нас», – сказала заслуженный тренер СССР.

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