Тарасова о допуске россиян: «Комиссия спортсменов ОКР правильно сделала, что опубликовала заявление! Но не знаю, услышат ли нас»

Теги Татьяна Тарасова сборная России МОК Олимпийская сборная России ОКР Фигурное катание

Татьяна Тарасова поддержала заявление Олимпийского комитета России о допуске спортсменов.

Сегодня комиссия спортсменов ОКР призвала Международный олимпийский комитет (МОК) вернуть россиян и белорусов к соревнованиям без дополнительных условий ограничений.

«Комиссия спортсменов ОКР правильно сделала, что опубликовала подобное заявление! Но не знаю, услышат ли нас», – сказала заслуженный тренер СССР.

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4 комментария

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Iuasamotu
Вас не услышат и правильно сделают, ибо тем у кого нет совести, напоминания о ней и не нужны.
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scorp19
Спасибо, ждём следующего звонка к ТАТ. очень интересно знать что она думает насчёт любого события в мире 😂
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Биатлонная зима
Бах боится допустить наших спортсменов к участию на международных соревнованиях
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