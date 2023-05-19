Алина Загитова: «Хочу пообещать себе продолжать развиваться как в профессиональном поле в качестве журналиста, так и в творческом направлении»
Алина Загитова пообещала развиваться в профессии журналиста и в творческой деятельности.
Сегодня олимпийской чемпионке по фигурному катанию исполнился 21 год.
«Не верится, что мне уже 21! 🎂 Кажется, я только недавно удивлялась своему двадцатилетию, а оказывается, прошел целый год 😅
За это короткое время успело произойти так много всего! 🤯Я благодарна каждому событию в своей жизни, ведь все они чему-то меня научили.
А еще я безумно благодарна вам, дорогие болельщики! Пускай день только начался, но я уже получила ОЧЕНЬ МНОГО поздравлений от вас! 🥰 Это так мило!!!
Хочу пообещать самой себе продолжать развиваться как в профессиональном поле в качестве журналиста, так и в творческом направлении 🤞🏻 не буду ограничиваться только одним выступлением с песней, в мире еще так много всего интересного!🤭» – написала Загитова в телеграм-канале.
«Лучше никак, чем так». Загитова спела со сцены – под фонограмму
Когда-то ей сделали скидку за её чемпионство. Она это приняла за вечное что-то.
Но нет. Так не бывает. Вечный кринж - это не то, что нравится ВСЕМ, будь ты хоть трижды красотка.
В принципе, остальным людям всё равно как-то на её будущее. Тем более, если и ей самой так же. Её выбор, да. На здоровье.
Всех благ ей. А главное крепкого здоровья.
P.s: Попал случайно на это новость.
Как такое пережить!? Вот и остаётся давать "мудрые" советы и "переживать" о её репутации;)
А сами вы "развиваетесь, храбро спрятавшись за углом и оттуда изредка выглядывая, вот уж "достижения так достижения", да, Тайга?
Одна ее шутка и так люди завелись ))) Ахахахахахах, красотка.
Можете ставить минусы, а она дальше будет делать то, что хочет.
❤️❤️❤️
Набежали хейтеры "с днём рождения ее поздравить".
Ждем продолжения и новых проектов, уже в роли бренд-амбассадора и советника по спортивным проектам ;)