Алина Загитова: «Хочу пообещать себе продолжать развиваться как в профессиональном поле в качестве журналиста, так и в творческом направлении»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова музыка Фигурное катание

Алина Загитова пообещала развиваться в профессии журналиста и в творческой деятельности.

Сегодня олимпийской чемпионке по фигурному катанию исполнился 21 год.

«Не верится, что мне уже 21! 🎂 Кажется, я только недавно удивлялась своему двадцатилетию, а оказывается, прошел целый год 😅

За это короткое время успело произойти так много всего! 🤯Я благодарна каждому событию в своей жизни, ведь все они чему-то меня научили.

А еще я безумно благодарна вам, дорогие болельщики! Пускай день только начался, но я уже получила ОЧЕНЬ МНОГО поздравлений от вас! 🥰 Это так мило!!!

Хочу пообещать самой себе продолжать развиваться как в профессиональном поле в качестве журналиста, так и в творческом направлении 🤞🏻 не буду ограничиваться только одним выступлением с песней, в мире еще так много всего интересного!🤭» – написала Загитова в телеграм-канале.

«Лучше никак, чем так». Загитова спела со сцены – под фонограмму

666 комментариев

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Виктор Ш.
А может не надо?)
+326
-57
+269
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Тайга86
Странные у нее представления о развитии конечно...Развивают обычно таланты к чему-то, а не долбят годами то, чего не дано априори. Развиваются интеллектуально - действительно занимаются учебой, а не числятся в универах...Читают, изучают языки, тянутся к знаниям...А когда тянет развлекаться, именуя это развитием, попутно гребя всё, что попадается на пути - это всё же другое и не относящееся к сказанному никаким боком. 21 год исполнился, а взросления так и не случилось...Всё крутится вокруг селфи, восхвалений себя любимой и погоней за образом а ля Бузова. Впрочем, каждому своё, она, так же как и все, имеет право на собственное мироощущение.
+304
-69
+235
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Ivan Ivanych
21 год, а развитие как у 7летней...
+311
-78
+233
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nikolett
Ответ Тайга86
Странные у нее представления о развитии конечно...Развивают обычно таланты к чему-то, а не долбят годами то, чего не дано априори. Развиваются интеллектуально - действительно занимаются учебой, а не числятся в универах...Читают, изучают языки, тянутся к знаниям...А когда тянет развлекаться, именуя это развитием, попутно гребя всё, что попадается на пути - это всё же другое и не относящееся к сказанному никаким боком. 21 год исполнился, а взросления так и не случилось...Всё крутится вокруг селфи, восхвалений себя любимой и погоней за образом а ля Бузова. Впрочем, каждому своё, она, так же как и все, имеет право на собственное мироощущение.
Разумный комментарий. Но Алина такие не читает и не прислушается. А зря. Когда кучка самых активных фанатов льют тебе в уши елей, и ты это принимаешь всерьёз, не видя своих недостатков в профессии, которую ты решила выбрать, ты так и будешь на уровне Эллочки-людоедки общаться как с экрана ТВ, так и вообще по жизни.
Когда-то ей сделали скидку за её чемпионство. Она это приняла за вечное что-то.
Но нет. Так не бывает. Вечный кринж - это не то, что нравится ВСЕМ, будь ты хоть трижды красотка.
+199
-42
+157
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Al561
Написала бы проще: хочу выучить русский язык)))
+185
-36
+149
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Михаил Опякин
Жду боксёрского поединка с Бузовой
+169
-43
+126
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Enchanter WIZZARD
Новый тип: эмодзи-журналист😂
+141
-36
+105
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Сергей Орлов
Ответ Ivan Ivanych
21 год, а развитие как у 7летней...
Вот что значит в школу не ходить.
+131
-38
+93
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Александр
Ответ Михаил Опякин
Жду боксёрского поединка с Бузовой
С берковой
+101
-28
+73
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nikolett
Ответ Lana-shu
Прямо вот Медведеву описали, обиженную без золота и ками , вечную жертву. Зачем Вы их тащите сюда.
Ну вот вы и подтверждаете мои слова. Лейте свой елей и дальше ей в уши. Она, кроме хвалебных комментов в свой адрес, других не видит, похоже. Ели вам нравится и дальше закапывать Алину, то продолжайте.
В принципе, остальным людям всё равно как-то на её будущее. Тем более, если и ей самой так же. Её выбор, да. На здоровье.
+66
-30
+36
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Кто бы говорил
Дорогу осилит идущий. Алина идёт своей дорогой, пробует, осваивает что-то новое для себя, учится. Что-то получается лучше,что-то - хуже, и это нормально. Нельзя жить с оглядкой, на чужое мнение, тем более так называемых " доброжелателей".
+48
-12
+36
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Светлана Толасова
Просто отличный пост Алины 👌👏 Во всех начинаниях желаю достичь невероятных успехов!!! Пусть все мечты сбываются! Только вперёд!!!
+42
-7
+35
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ARAMIS777
Несмотря на то,что на современное фк мне абсолютно всё равно,поздравлю Алину с Днём Рождения.
Всех благ ей. А главное крепкого здоровья.
P.s: Попал случайно на это новость.
+37
-3
+34
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El Fenomeno 9️⃣
ахахахахахахахахахах
+60
-26
+34
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Кто бы говорил
Ответ Olgacher
Я вообще не понимаю, какое дело всем доброжелателям до Загитовой? Так и вспомнишь ТАТ: что пристали? И послала по навигатору. Не соревнуется, учится, что считает нужным, то и делает. Захочет, пойдёт в танцевальный проект....Её право...Или кому-то покоя не даёт её популярность уже пять лет после ОИ. Тогда понятно...
Такие "доброжелатели" были бы рады, если бы Алина ушла в тень. Не зря же часто приводят в пример Юлю Липницкую, мол, живёт тихо, никуда не лезет и никто про неё плохо не говорит. А Алина, мало того что выиграла олимпийское золото, так ещё посмела не уехать в Ижевск и сесть за кассу в Пятерочке, а осталасьа Москве, поступила в два ВУЗа, участвует в ледовых шоу, в качестве Примы, получает многомиллионные контракты и приглашения в различные проекты.
Как такое пережить!? Вот и остаётся давать "мудрые" советы и "переживать" о её репутации;)
+41
-8
+33
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Туц
Удачи Алине во всех ее начинаниях) Желаю чтобы все приложенные усилия не проходили даром, помогали ей развиваться, и приносили удовольствие)
+43
-10
+33
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Мира2024
Тайга, развивается, в вашем представление, та, кого отчисляют из МГУ, которая публикуют фотоссесии одну за другой, то держась за то место, где должна быть попа, то облизывая стебли, с томным взглядом, точно, точно 😊

А сами вы "развиваетесь, храбро спрятавшись за углом и оттуда изредка выглядывая, вот уж "достижения так достижения", да, Тайга?
+51
-19
+32
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На Пекин
Почитала комментарии, у "доброжелателей " даже в день рождения не хватило такта воздержаться от нелестных комментариев, а сегодня так и вовсе можно разгуляться во всю мощь своей неудовлетворенности жизнью)
+46
-14
+32
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FS.Nika1
Алина 🤣🤣🤣🤣🤣
Одна ее шутка и так люди завелись ))) Ахахахахахах, красотка.
Можете ставить минусы, а она дальше будет делать то, что хочет.
❤️❤️❤️
Набежали хейтеры "с днём рождения ее поздравить".
+37
-5
+32
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Olgacher
Ответ Кто бы говорил
Дорогу осилит идущий. Алина идёт своей дорогой, пробует, осваивает что-то новое для себя, учится. Что-то получается лучше,что-то - хуже, и это нормально. Нельзя жить с оглядкой, на чужое мнение, тем более так называемых " доброжелателей".
Я вообще не понимаю, какое дело всем доброжелателям до Загитовой? Так и вспомнишь ТАТ: что пристали? И послала по навигатору. Не соревнуется, учится, что считает нужным, то и делает. Захочет, пойдёт в танцевальный проект....Её право...Или кому-то покоя не даёт её популярность уже пять лет после ОИ. Тогда понятно...
+39
-8
+31
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Tatiana Korpiklaani
Влоги с Первым у Алины классные были. Очень информативные и доброжелательные, без "жареного" и только по делу. И фигуристы Алине доверяют, поэтому и раскрывались во вью с ней без проблем, даже Коляда. Но самая крутая активность за прошедший год у Алины - это участие в роли ведущей бизнес-марафона со Сбером. Это был рубеж и своеобразный экзамен, который Загитова сдала на 5+ из 5. Шикарно и непринужденно отвела многочасовой эфир в совершенно новой для себя среде и очень круто себя зарекомендовала с профессиональной точки зрения. Многие тогда это отметили. Имеется ввиду конечно настоящие профи, а не губер))
Ждем продолжения и новых проектов, уже в роли бренд-амбассадора и советника по спортивным проектам ;)
+110
-80
+30
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Вадим Калинин
Любовь зрителей, персональная успешность, стоимость бренда Алины раздражает "доброжелателей". Но до нее, как до луны. Завидуют... С Днем рождения, Алина! Пусть желания исполняются, мечты сбываются! Все будет ОК!
+37
-8
+29
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Артур Сахибгареев
Я не любитель фигурного катания, но я желаю Алине удачи и счастья по жизни. И чтобы у неё всё получилось!
+36
-7
+29
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Пользователь Гугла
хейтерня, вы уже заврались, своими тупыми коментами, есди она ьакая тупая, бездарная, то как она два раза попала в списки форбс спортсменов с доходом саыше миллиона баксов, в моей молодости была такая поговорка, если ты такой умный, то почему такой бедный, задайте себе этот вопрос, с ней заключают самые большие контракты в фк, думаю в мире единицы из фигуристок имеют такие контракты, если она два слова саязать не может, то почему пераый канал России заключает с ней контракт и доверяетбыть ведущей в праймовом шоу, почему сбер приглашает ее вести пятичасовой марафон, федра доверяет ей вести свои мероприятия, транслируемые на всю страну, она ж тупая, два слова связать не может, или вы думаете там люди работают тупее вас, еше в 16 лет специалисты форбса отмечали ее огромный потенциал, для продвижения ее на рекламный и медийный рынок, говорили о ее безупречной истории девочки из простого народа, о ее умении подать себя, о ее привлекательности и харизме и все прочили ей большое будущее, они что тоже тупее вас, я знаю и видел кучу журналистов, за которых стремно, на их фоне Алина выгляжит профессионалом, хотя она только в гачале пути, а те уже долго в профессии и порой допускают такие ляпы и демонстрируют свою безграмотность, видел певиц, которые петь не умеют и годами поют под фонограмму, Алина только начинает свою медийную и публичную карьеру, все у нее будет, да и сейчас уже есть немало, эксперты форбса и рекламы и журналистики не ошиблись в своих прогнозах, ее огромный потенциал реализуется на глазах
+52
-24
+28
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Anna D
вот Алине уже 21 , вроде только вчера завоевала свою золотую медаль ОИ и ЧМ ...
+31
-3
+28
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