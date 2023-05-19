Алина Загитова пообещала развиваться в профессии журналиста и в творческой деятельности.

Сегодня олимпийской чемпионке по фигурному катанию исполнился 21 год.

«Не верится, что мне уже 21! 🎂 Кажется, я только недавно удивлялась своему двадцатилетию, а оказывается, прошел целый год 😅

За это короткое время успело произойти так много всего! 🤯Я благодарна каждому событию в своей жизни, ведь все они чему-то меня научили.

А еще я безумно благодарна вам, дорогие болельщики! Пускай день только начался, но я уже получила ОЧЕНЬ МНОГО поздравлений от вас! 🥰 Это так мило!!!

Хочу пообещать самой себе продолжать развиваться как в профессиональном поле в качестве журналиста, так и в творческом направлении 🤞🏻 не буду ограничиваться только одним выступлением с песней, в мире еще так много всего интересного!🤭» – написала Загитова в телеграм-канале.

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