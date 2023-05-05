Андрей Мозалев: «Добавили танцевальные мастер-классы как новый этап подготовки к соревновательному сезону»
Фигурист Андрей Мозалев поделился видео с танцевального мастер-класса.
«Добавили танцевальные мастер-классы как новый этап подготовки к соревновательному сезону.
Ловите небольшой видео-отчет с первого в моей жизни 🫣 танцкласса. Провел нам его Роман Суптеля, хореограф и преподаватель современного танца», – написал Мозалев.
Всегда здорово, когда фигурист добавляет хорео подготовку.
Андрей отлично работает корпусом и руками на льду, пластичен, у него есть все задатки для танца.