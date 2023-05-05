Андрей Мозалев: «Добавили танцевальные мастер-классы как новый этап подготовки к соревновательному сезону»

Теги сборная России видео мужское катание Андрей Мозалев Фигурное катание

Фигурист Андрей Мозалев поделился видео с танцевального мастер-класса.

«Добавили танцевальные мастер-классы как новый этап подготовки к соревновательному сезону.

Ловите небольшой видео-отчет с первого в моей жизни 🫣 танцкласса. Провел нам его Роман Суптеля, хореограф и преподаватель современного танца», – написал Мозалев.

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3 комментария

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galik55
Лююимый фигурист , очень творческий тандем с Давыденко. Удачи, стабильности. Всей группе Давыденко интересных находок и программ.
+9
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Оз
Очень здорово, что Андрей учится новому. Ему идут современные танцы. И в целом вся группа Кирилла Анатольевича отлично смотрится на этом видео!
+7
0
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Лучшее_враг_хорошего
Красавчик! Видела это видео в ТГ Андрея.
Всегда здорово, когда фигурист добавляет хорео подготовку.
Андрей отлично работает корпусом и руками на льду, пластичен, у него есть все задатки для танца.
+7
0
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