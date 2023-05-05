Даниил Глейхенгауз: «Пора отдохнуть, набраться сил, впечатлений и новых идей! Это лето я запомню на всю жизнь»
Даниил Глейхенгауз поделился впечатлениями от шоу «Чемпионы на льду».
«11 шоу, 9 городов, идеальная либела – 9 из 11.
Спасибо огромное всем, кто так тепло нас поддерживал на каждом шоу, это было невероятно!
Пора отдохнуть, набраться сил, впечатлений и новых идей! Это лето я запомню на всю жизнь», – написал Глейхенгауз.
персонаж Фаины Раневской из фильма "Лёгкая жизнь")
Сначала надо прожить его, а потом решать запоминать его на всю жизнь или нет.
Сейчас только ожидания от предстоящего лета.
Была, прекрасная Дарья Казючиц, с которой они тоже когда-то вместе отдыхали.
Не так давно в эфире на Европе+ с Даниилом определенные намеки были.