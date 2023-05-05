Даниил Глейхенгауз: «Пора отдохнуть, набраться сил, впечатлений и новых идей! Это лето я запомню на всю жизнь»

Теги сборная России Даниил Глейхенгауз Фигурное катание

Даниил Глейхенгауз поделился впечатлениями от шоу «Чемпионы на льду».

«11 шоу, 9 городов, идеальная либела – 9 из 11.

Спасибо огромное всем, кто так тепло нас поддерживал на каждом шоу, это было невероятно!

Пора отдохнуть, набраться сил, впечатлений и новых идей! Это лето я запомню на всю жизнь», – написал Глейхенгауз.

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92 комментария

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Oleandra
Женится что ли?)
+62
-3
+59
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Oleandra
"Лучшие люди уходят в мужья"
персонаж Фаины Раневской из фильма "Лёгкая жизнь")
+41
-6
+35
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Светлана Менова
А потом на спортс начнут обсуждать, кто был, а кто не был на важном событии в жизни Глейха и делать очередные выводы о якобы фаворитизме в ТШТ 🤣
+37
-3
+34
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Маргарита В Сафронова
Даниил, жду фото и подробностей, что вы там на всю жизнь запомните. Лучше сами расскажите, а то журналисты так расскажут...)))
+41
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Ксения Кантемирова
Обычно так говорят , что запомнят навсегда, когда это уже произошло. Как можно говорить о том, что еще даже не случилось
+25
-3
+22
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Olga.t
Лето ещё не начиналось)
Сначала надо прожить его, а потом решать запоминать его на всю жизнь или нет.
Сейчас только ожидания от предстоящего лета.
+28
-8
+20
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olvl
Желаю отличного отдыха Даниилу. И жду и новых идей, и шикарных программ для всех.
+21
-4
+17
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Светлана Менова
Ответ Залина Малина
На каком моменте?🤔
Когда сказал, что учится играть на пианино для одного важного личного события, чтобы сделать кое-кому сюрприз.
+18
-3
+15
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ccc6srcv2n
Ответ Мар-ина
Комментарий удален пользователем
Почему снова? Они давно вместе и вот будет свадьба. Не знаю про какие свадьбы вы до этого читали, но женится Даниил в первый раз. Ольга - прекрасная девушка.
+18
-4
+14
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Евгения Гринева
Ответ Syndycate
Вряд ли кто-то из учеников там будет)
Почему нет? Аня, Алина, ТМ, Морис
+15
-2
+13
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Е...С
Светлана Менова любит сама всем писать, но не любит, когда ей пишут. Исправлю ее немного " Даниил и Ольга Паутова уже несколько лет встречаются. Ездили вместе в Мексику, в Иорданию. Других девушек у Даниила Марковича не было."

Была, прекрасная Дарья Казючиц, с которой они тоже когда-то вместе отдыхали.
+19
-6
+13
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Светлана Менова
Ответ Oleandra
Женится что ли?)
Да, в интервью Транькову недвусмысленно же намекнул.
+15
-3
+12
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olvl
Ответ Люблю Женьку
Пора бы, а то совсем исписался "великий хореограф". Чаше халтуру стал гнать 🤷‍♀️
Не помню, чтобы Даниила возводили в великие. А постановлок хороших и отличных было немало, и в этом году тоже.
+16
-4
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Мария-Мария
Возможно, речь о свадьбе? Тогда и вправду событие запоминающиеся на всю жизнь.
+15
-3
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Валерий Петров
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален
Сходи спроси на футбольной ветке, куда в футболе тратятся народные налоги, на которые Мамаев с Кокориным тратят за ночь в пафосном ресторане Куршавеля сумму, перекрывающую эти самые гостиницы и перелеты... Потом отпишись, что тебе болелы ногомячеры ответят.
+11
-1
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MockingBird
Ответ Oleandra
Женится что ли?)
Судя по всему - да)
Не так давно в эфире на Европе+ с Даниилом определенные намеки были.
+12
-3
+9
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Verysia
Ответ Tresk2
Вроде, в России однополые браки не приветствуются законом.
А что ты так озаботилось?
+10
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Syndycate
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален
В каждом городе почти полностью были проданы билеты, так что они с лихвой отбили затраты
+11
-3
+8
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Lennuci
Жениться чтоль собрался?
+12
-4
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Валерий Петров
Ответ Nataly1991
Не стоит заранее загадывать. Это лето, вопреки ожиданиям, может оказаться самым скучным и унылым.
Это Вы про российский футбол? Ну да, верно.
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Светлана Менова
Ответ Залина Малина
О, интересно😏
Пардон, это было на Европе Плюс, а не у Транькова.
+10
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MayaSports
Ответ Е...С
Светлана Менова любит сама всем писать, но не любит, когда ей пишут. Исправлю ее немного " Даниил и Ольга Паутова уже несколько лет встречаются. Ездили вместе в Мексику, в Иорданию. Других девушек у Даниила Марковича не было." Была, прекрасная Дарья Казючиц, с которой они тоже когда-то вместе отдыхали.
Столько экспертов по жизни Глейхенгауза )) Практически биографов )))
+10
-3
+7
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Александр Шульгин
Женится похоже, это этап в жизни
+9
-3
+6
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Неволяшка
До лета еще месяц или я не в курсе чего-то.
+13
-8
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Gala Tsintsadze
Ответ Е...С
Неужели Ольга Паутова согласилась.
а почему бы ей не соглашаться)
+7
-2
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