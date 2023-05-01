Ирина Жук о смерти Вячеслава Зайцева: «Ушла целая эпоха. Он сделал очень много в фигурном катании, соболезную»
Тренер по фигурному катанию Ирина Жук отреагировала на смерть модельера Вячеслава Зайцева.
Зайцев скончался 30 апреля в возрасте 85 лет.
– Да, узнали об этом вчера вечером, ушла целая эпоха, очень сильно расстроились, все созвонились, и настроение было ужасное.
Он был потрясающе талантливым человеком, с прекрасным чувством юмора, работать с ним одно удовольствие. Предлагал много идей, для нас это целая эпоха, все скорбим.
– На тот момент это был русский Диор, что‑то невероятное?
– Да, русский Диор. Он сделал очень много в фигурном катании, соболезную, – сказала Жук.
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