Ирина Жук о смерти Вячеслава Зайцева: «Ушла целая эпоха. Он сделал очень много в фигурном катании, соболезную»

Теги Ирина Жук стиль Фигурное катание

Тренер по фигурному катанию Ирина Жук отреагировала на смерть модельера Вячеслава Зайцева.

Зайцев скончался 30 апреля в возрасте 85 лет.

– Да, узнали об этом вчера вечером, ушла целая эпоха, очень сильно расстроились, все созвонились, и настроение было ужасное.

Он был потрясающе талантливым человеком, с прекрасным чувством юмора, работать с ним одно удовольствие. Предлагал много идей, для нас это целая эпоха, все скорбим.

– На тот момент это был русский Диор, что‑то невероятное?

– Да, русский Диор. Он сделал очень много в фигурном катании, соболезную, – сказала Жук. 

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