Жулин о запрете украинцам соревноваться с россиянами: «Если русские будут выгодны для международных федераций, то никто не будет обращать внимание на мнение Украины»

Александр Жулин высказался о запрете украинским спортсменам соревноваться с россиянами.

Министерство молодежи и спорта Украины ранее опубликовало приказ, согласно которому украинским спортсменам запрещено участвовать в соревнованиях с российскими и белорусскими атлетами.

«Россия и Украина – две несравнимые страны по масштабу, поэтому будут смотреть на то, что выгоднее.

Украинские спортсмены могут сколько угодно говорить, что они не будут выступать. Если русские будут выгодны для международных федераций, то никто не будет обращать внимание на мнение Украины», – сказал .

Украинским спортсменам запретили соревноваться с россиянами