Жулин о запрете украинцам соревноваться с россиянами: «Если русские будут выгодны для международных федераций, то никто не будет обращать внимание на мнение Украины»

Теги Александр Жулин Политика Фигурное катание

Александр Жулин высказался о запрете украинским спортсменам соревноваться с россиянами.

Министерство молодежи и спорта Украины ранее опубликовало приказ, согласно которому украинским спортсменам запрещено участвовать в соревнованиях с российскими и белорусскими атлетами.

«Россия и Украина – две несравнимые страны по масштабу, поэтому будут смотреть на то, что выгоднее.

Украинские спортсмены могут сколько угодно говорить, что они не будут выступать. Если русские будут выгодны для международных федераций, то никто не будет обращать внимание на мнение Украины», – сказал Жулин.

Украинским спортсменам запретили соревноваться с россиянами

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий