Дэвис и Смолкин во время прохождения тестирования РУСАДА были в США
Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, в марте проверенные на допинг Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), на момент тестирования находились в США.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Дэвис и Смолкин во время тестирования находились в США», – сказал собеседник агентства.
Танцевальный дуэт тренируется в США и не приезжал в Россию на соревнования в этом сезоне.
РУСАДА в марте проверило на допинг Дэвис и Смолкина и еще 12 фигуристов
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