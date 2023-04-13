Дэвис и Смолкин во время прохождения тестирования РУСАДА были в США

Фигуристы Диана Дэвис и , в марте проверенные на допинг Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), на момент тестирования находились в США.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Дэвис и Смолкин во время тестирования находились в США», – сказал собеседник агентства.

Танцевальный дуэт тренируется в США и не приезжал в Россию на соревнования в этом сезоне.

РУСАДА в марте проверило на допинг Дэвис и Смолкина и еще 12 фигуристов