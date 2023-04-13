Дэвис и Смолкин во время прохождения тестирования РУСАДА были в США

Теги сборная России допинг танцы на льду РУСАДА Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, в марте проверенные на допинг Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), на момент тестирования находились в США. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Дэвис и Смолкин во время тестирования находились в США», – сказал собеседник агентства.

Танцевальный дуэт тренируется в США и не приезжал в Россию на соревнования в этом сезоне.

РУСАДА в марте проверило на допинг Дэвис и Смолкина и еще 12 фигуристов

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kareglazaya
А в чем новость-то? Ребята уже не первый год там живут.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Сидоров
Ответ Streetbor
лаборанты РУСАДА желают им там подольше оставаться. Это ж кайф сгонять на пару дней в США, пока остальные не могут 😁
Подозреваю, что лаборанты РУСАДА никуда не ездили, а фактически сбор материалов делали лаборанты USADA, РУСАДА только работу оплачивало.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ТМЗ
и что?Неужели им это помешало пройти тесты?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ang Feo
А должны были где быть? На Луне?🤦🏼‍♀️
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анна Беляева
Журналисты, пока кликбейт на Смолкиных еще, вроде, не окончательно умер по вашим прогнозам, сделайте следующую "новость": "В день тестированя Дэвис и Смолкин провели тренировку"- актуальность будет не ниже, чем у этой.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Doctor of Philosophy
А что в этом такого? Спортсмены не ограничены в свободе передвижения - просто должны указывать информацию, где их искать, если хотят проверить. Так что могут к ним и на отдыхе в Египте прийти, и на сборах в Куршевеле. Где они находятся - там их и проконтролируют при необходимости. В чём новость-то.
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sonyas
И это отдельная новость?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Elena Savanuk
Ответ Elena Savanuk
Есть отсутствует логика, то сомнения запросто могут появляться :)
"Если" вместо "есть" )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Elena Savanuk
Ответ Додик Аксель
А что были сомнения ? Если бы они сюда прилетели ( даже с учётом последующих проблем для Глеба ), тут неделю бы ветка бурлила заголовками и выдержками с обзвона.
Есть отсутствует логика, то сомнения запросто могут появляться :)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Додик Аксель
А что были сомнения ? Если бы они сюда прилетели ( даже с учётом последующих проблем для Глеба ), тут неделю бы ветка бурлила заголовками и выдержками с обзвона.
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Streetbor
лаборанты РУСАДА желают им там подольше оставаться. Это ж кайф сгонять на пару дней в США, пока остальные не могут 😁
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий