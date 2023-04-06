Алексей Моторин: «Коляда может обосраться как на Олимпиаде, так и на первенстве двора. Никакие психологи здесь не помогут»

Тренер Алексей Моторин считает, что Михаилу Коляде нужно больше стрессовых ситуаций

– Что не так с ?

– У меня нет объяснения, потому что у меня были точно такие же проблемы в юношеском возрасте, как и у Миши.

Мне, например, не хватало соревновательного опыта. У Миши его сейчас достаточно – соревнований гораздо больше. Но дело в том, что Миша может обосраться как на Олимпиаде, так и на первенстве двора. Для него это стрессовая неустойчивость, абсолютно неважно, какие это соревнования. Никакие психологи здесь не помогут.

Ему, возможно, надо каждую неделю выступать – может, и по два раза. Делать открытые прокаты, чтобы зрители приходили на его тренировки, чтобы он всегда был под прицелом камер. Может, таким образом надо работать.

Потому что у меня пришла стабильность в шоу. Первые две недели выступлений я летал как фанера над Парижем: свет, тысячи зрителей вокруг. Я выходил каждый раз – у меня стресс, это из спорта пришло.

Прошло шоу 30-40 за две недели – все, я начал выходить просто как на работу: напялил улыбку на себя. А потом это дошло до того, что я выходил на Disney On Ice, катал сольный номер и думал: а че я сегодня вечером буду ужинать? Я делал на автопилоте. И сейчас я могу упасть на тренировке, но если выйду на публику – это будет моя работа, я напялю улыбку и сделаю 100%.

Я уверен, что у Миши автоматизма на тренировках хватает, ему нужно создавать больше стрессовых ситуаций, чтобы сделать его автоматизм не только в комфортных условиях.

Кстати, Сережа Воронов – хороший пример. Он был весьма истеричным во время тренировок и стабильным на соревнованиях. Он очень спокойный по жизни человек, не импульсивный. Видимо, уровень адреналина на соревнованиях поднимал его до максимума физических возможностей. Спокойные люди лучше выступают на соревнованиях.

– Кого из наших мальчиков ты считаешь наиболее перспективным?

– Да только Коляда. Но мы только что разбирали его проблемы. Больше перспективных из взрослых нет. Он статный, прямо сударь на льду. В нем есть вкус, изюминка, он именно мужчина, приятный. У него классные прыжки, просто не дружит со своим психологическим состоянием.

– Тебе не кажется, что мужчина – это еще и сильный характер? Когда он падает раз, два, все перестают верить.

– Я говорю не про общественное мнение относительно Миши Коляды, а про единственного спортсмена у нас в стране, который может составить при идеальном стечении обстоятельств хоть какую-то конкуренцию в борьбе за олимпийские медали, – рассказал Моторин.

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