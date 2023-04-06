Алексей Моторин: «Коляда может обосраться как на Олимпиаде, так и на первенстве двора. Никакие психологи здесь не помогут»

Теги сборная России мужское катание Михаил Коляда Алексей Моторин Фигурное катание

Тренер Алексей Моторин считает, что Михаилу Коляде нужно больше стрессовых ситуаций

– Что не так с Колядой?

– У меня нет объяснения, потому что у меня были точно такие же проблемы в юношеском возрасте, как и у Миши.

Мне, например, не хватало соревновательного опыта. У Миши его сейчас достаточно – соревнований гораздо больше. Но дело в том, что Миша может обосраться как на Олимпиаде, так и на первенстве двора. Для него это стрессовая неустойчивость, абсолютно неважно, какие это соревнования. Никакие психологи здесь не помогут.

Ему, возможно, надо каждую неделю выступать – может, и по два раза. Делать открытые прокаты, чтобы зрители приходили на его тренировки, чтобы он всегда был под прицелом камер. Может, таким образом надо работать.

Потому что у меня пришла стабильность в шоу. Первые две недели выступлений я летал как фанера над Парижем: свет, тысячи зрителей вокруг. Я выходил каждый раз – у меня стресс, это из спорта пришло.

Прошло шоу 30-40 за две недели – все, я начал выходить просто как на работу: напялил улыбку на себя. А потом это дошло до того, что я выходил на Disney On Ice, катал сольный номер и думал: а че я сегодня вечером буду ужинать? Я делал на автопилоте. И сейчас я могу упасть на тренировке, но если выйду на публику – это будет моя работа, я напялю улыбку и сделаю 100%.

Я уверен, что у Миши автоматизма на тренировках хватает, ему нужно создавать больше стрессовых ситуаций, чтобы сделать его автоматизм не только в комфортных условиях.

Кстати, Сережа Воронов – хороший пример. Он был весьма истеричным во время тренировок и стабильным на соревнованиях. Он очень спокойный по жизни человек, не импульсивный. Видимо, уровень адреналина на соревнованиях поднимал его до максимума физических возможностей. Спокойные люди лучше выступают на соревнованиях.

– Кого из наших мальчиков ты считаешь наиболее перспективным?

– Да только Коляда. Но мы только что разбирали его проблемы. Больше перспективных из взрослых нет. Он статный, прямо сударь на льду. В нем есть вкус, изюминка, он именно мужчина, приятный. У него классные прыжки, просто не дружит со своим психологическим состоянием.

– Тебе не кажется, что мужчина – это еще и сильный характер? Когда он падает раз, два, все перестают верить.

– Я говорю не про общественное мнение относительно Миши Коляды, а про единственного спортсмена у нас в стране, который может составить при идеальном стечении обстоятельств хоть какую-то конкуренцию в борьбе за олимпийские медали, – рассказал Моторин.

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26 комментариев

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StanislavaKhalina
Ответ Анна Беляева
Нет, не справлялся бы он лучше. Моторин тут неправ, у Миши не с публикой проблемы (ну, не только с ней уж точно), у Миши проблема с тем, что он не умеет соревноваться. И вряд ли научится. Это черта характера, он не борец и не боец.
Истину глаголите. У Миши проблемы исключительно с самим собой. И, как обычно, Миша - это единственный спортсмен, которого нельзя критиковать и обсуждать. По остальным можно танковыми гусеницами проезжаться, а Мишенька - цветочек. Ему атмосфера нужна
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Carg0
Ответ Mary Ion
Меня в этом спиче больше всего удивило, что у него Воронов «стабильный» на льду. Стабильный. Воронов. Человек, у которого было 1,5 успешных сезона и то на закате карьеры. Хочется написать ахахаха, но мнение этого человека сейчас растиражированы на 5 статьей))
При этом он говорит, что Воронов спокойный человек, почему тогда истеричный на тренировках?
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Mary Ion
Меня в этом спиче больше всего удивило, что у него Воронов «стабильный» на льду. Стабильный. Воронов. Человек, у которого было 1,5 успешных сезона и то на закате карьеры. Хочется написать ахахаха, но мнение этого человека сейчас растиражированы на 5 статьей))
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bona ulo
Ответ D S
Начинать перечислять стареньких призеров олимпиад ?) 2023г на дворе. Люди давно уже не по 50 лет живут. Нормально можно дожить до 31 в спорте.
Вы сначала контент посмотрите у стареньких призеров ОИ. А потом сравните контент Коляды и контент нынешних призеров ОИ и ЧМ. И, кстати, в россии мужчины сейчас тоже долго не живут.
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D S
Ответ Natalia_777
Люблю и обожаю Михаила Коляду , но наблюдать за его выступлениями на соревнованиях - это просто инфаркт миокарда каждый раз )))) это правда
Если бы Миша лучше справлялся, его меньше бы критиковали .
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D S
Ответ Евгения Гринева
Кто такой этот Моторин? Почему он позволяет такие грубые высказывания в адрес наших спортсменов и почему это все публикует главный спортивный сайт?
Правда= грубость? Или правда глаза колит ?
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D S
Ответ bona ulo
Помимо того, что на данный момент нам не светят ОИ, Коляде уже 28 лет, к следующим ОИ ему будет 31. И о какой перспективности речь?
Начинать перечислять стареньких призеров олимпиад ?) 2023г на дворе. Люди давно уже не по 50 лет живут. Нормально можно дожить до 31 в спорте.
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Бедоносец
Совершенно верно.
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Анна Беляева
Ответ Марина Синельникова
Коляду знаю, Моторина не знаю. Конечно Моторин имеет право на своё мнение, но на мой взгляд, если бы Мишу меньше обсуждали и критиковали, то и психологически он бы лучше справлялся.
Нет, не справлялся бы он лучше. Моторин тут неправ, у Миши не с публикой проблемы (ну, не только с ней уж точно), у Миши проблема с тем, что он не умеет соревноваться. И вряд ли научится. Это черта характера, он не борец и не боец.
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bona ulo
Помимо того, что на данный момент нам не светят ОИ, Коляде уже 28 лет, к следующим ОИ ему будет 31. И о какой перспективности речь?
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Тайга86
Ну тык когда 28 лет конечно самая перспектива из перспектив) Мне лично хочется, чтобы перед завершением карьеры Миша выдал свой лучший сезон, если такое возможно конечно, и ушел в шоу на подъеме и с настроением...быть перспективным там, где без нервяков...без того самого, о чем говорит Моторин, спокойно, с удовольствием, в востребованности, кататься и зарабатывать.
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Carg0
Изначально вопрос содержит в себе ложное утверждение, а Моторин повёлся на уловку Кузнецова. Если с кем-то что и не так, так это с Кузнецовым. Это он провоцировал собеседника, чтобы хайпануть. Это он поставил диагноз, это он пытался оспаривать хорошие слова о Мише, пихая свои штампы о характере и падениях. Прицепился к Коляде, стараясь вывести собеседника на негатив.
Ну и заголовочек соответствующий.
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Евгения Гринева
Кто такой этот Моторин? Почему он позволяет такие грубые высказывания в адрес наших спортсменов и почему это все публикует главный спортивный сайт?
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Марина Синельникова
Коляду знаю, Моторина не знаю. Конечно Моторин имеет право на своё мнение, но на мой взгляд, если бы Мишу меньше обсуждали и критиковали, то и психологически он бы лучше справлялся.
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Natalia_777
Люблю и обожаю Михаила Коляду , но наблюдать за его выступлениями на соревнованиях - это просто инфаркт миокарда каждый раз )))) это правда
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Саша Кутузова
Миша конечно красота неописуемая, когда катается чисто. Голова дело темное, видимо не получается договориться. Но и более сложный контент прыгать бы надо. С тулупом и сальховым выигрывать не айс. Хорошо бы вернуть лутц.
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As per
Кто такой Моторин?
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Loliloo
Прежде чем костерить Моторина, прочитайте статью. Он считает Коляду самым талантливым и перспективным
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Залина Малина
Не знаю кто такой этой Моторики, но высказывания забавные
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Carg0
Достали уже со своими диагнозами.
Так-то падают все. А Коляда - мировой топ, это правда.
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Darya-yeNoor
Зато по-существу сказал.
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Popotasha
Кто такой Моторин и откуда он вылез со своими ценными мнениями? Имхо, просто недалекий хам.
Судя по всему, он вообще не в курсе происходящего в мужском фк, ибо сейчас как раз лично я вижу ребят, которые смогут кое-что противопоставить и мировым лидерам. И это не Миша, к глубокому моему сожалению. Его талант так и остался нереализованным до конца. В третье дыхание, что он в 27 лет возродится и перезагрузится - не верю. Увы, увы, увы...
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Anna Pedahovskaya
Если абстрагироваться от фамильярности и грубости и вынести за скобки «олимпийские медали», то он прав, мифический стабильный Коляда самый приличный из всех, кто у нас есть
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Лека-Лека
Этому Моторкину до Коляды как до Луны.
Сам никаких результатов не показывал. И учеников знаменитых нет.
Откуда только его вытащили с этими дурацкими высказываниями?
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Фигурный катун
Хм... так-то оно может и так. Только вот кто такой Коляда знают все кто смотрит фк, а кто такой Моторин даже нагуглить не получилось
+45
-2
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