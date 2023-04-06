Алексей Моторин: «В России ледовые шоу делаются на коленке, абсолютно неправильно и непрофессионально. Только у Авербуха более-менее качественно»

Теги Евгений Плющенко Татьяна Навка Илья Авербух ледовые шоу Алексей Моторин Фигурное катание

Тренер Алексей Моторин раскритиковал ледовые шоу в России

– Ледовые шоу – это моя страсть, хоть я от них и устал. Но в России у нас ледовые шоу делаются на коленке, делаются абсолютно неправильно и непрофессионально. У нас колоссальные бюджеты, можно было бы делать гораздо лучше, мы могли бы стать лидерами в мире ледовых шоу.

Только Илья Авербух делает более-менее качественно. Но в меру того, что у него катается много звезд, а у них сложный распорядок дня, довольно трудно собрать репетиционный процесс. Хотя он должен идти примерно месяц. У нас привлекают недостаточно хороших кадров в постановке ледовых шоу.

– Экономят, получается?

– Нет, я думаю, это не с экономией связано. У нас такой менталитет, такая страна, что ты зачастую получаешь какую-то должность – не только в мире фигурного катания, а в целом – по связям, по старым знакомствам.

– То есть зовут всех знакомых – и они делают фигню?

– Ну да.

– Чем отличаются в лучшую сторону шоу Авербуха от шоу Навки или Плющенко?

– Авербух – суперталантливый человек, который в этой отрасли много лет – больше, чем Женя или Таня. И за эти годы он набрался опыта, разобрался, что такое декорации, что такое свет, сам ставит номера.

Я уверен, что он знакомился с мировыми ледовыми шоу – Holiday On Ice, Hot Ice, Disney On Ice (хотя Disney у нас довольно паршивого качества), Royal Caribbean. Думаю, он знаком с этими шоу не понаслышке. А Плющенко и Навка, наверное, не делали этого – возможно, из-за того, что у них еще сторонние бизнесы, они не посвящали много времени, чтобы в этом разобраться.

– Как отличить плохое шоу?

– Когда я прихожу на шоу, то не смотрю на сольные номера, а смотрю на групповые. Если нет слаженности в коллективе, плохие перестроения во время массовых номеров или в принципе мало народу, то смотрибельности никакой не может быть. Сидит огромный зал, а на льду 5 человек и они едут черт знает куда.

– То есть идея, когда одна главная звезда и вокруг нее все строится – как, условно, Трусова у Плющенко – это не твое?

– Совершенно не мое. Это работает только в России, потому что у нас ледовое шоу без звезды продать невозможно. По крайней мере – в регионах, в Москве еще можно, думаю, – рассказал Моторин.

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Плющенко, Навка и Авербух в очереди за грантами на шоу: получили 92,4 млн, просят еще 158. Чья заявка достойнее?

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18 комментариев

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Вера Подгорных
Ответ Syndycate
Почему тогда у Авербуха практически всегда пустые трибуны?)
Потому что зритель всей тонкости его шоу не понимает.
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Вера Подгорных
Так у Вербуха Медведева звезда, поэтому его шоу лучшие в мире, что данный персонаж и подтверждает. А Моторину можно верить, особенно если его перлы выше почитать.
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Tresk2
Кто это?
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Саша Кутузова
Ответ Maecenas
Авербух пусть для начала свой сайт из 2002 года переведёт. Ну там же реально колхоз, любой студент айтишник за неделю лучше наваяет.
Так помогите ему, предложите свою помощь.
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Алена Иванова
Не особо заметила разницы между шоу авербуха и навки. Уже хотелось бы и правда оригинального шоу, но подальше от всяких сказок.
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Евгения Гринева
У Авербуха как раз массовые номера очень плохо смотрятся, ощущение, что готовят их в день шоу, а в целом, согласна, гранты тратят не на качество, а откладывают в свой карман
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Алексей Токарев
Авербух как раз единственный бракодел, который делает свои шоу на коленке.
+7
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Al561
Тут речь идет о разных видах шоу.
Это как например концертное исполнение оперы и классическое постановочное.
Понятно, что сделать качественное постановочное ледовое шоу с мощными, трансформирующимися декорациями, сложным светом, большой массовкой очень сложно и дорого.
Поэтому делают лайт вариант, где упор на звезд и хорошую хореографию их номеров.
Но, извините, того же Рихарда Вагнера ставят с декорациями очень редко.
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Darya-yeNoor
Не. Что мне не нравится в российских шоу, так это отношение многих фигуристов (не всех) к ним как к отдыху-тусовке-турпоездке. Не парятся особо, ни с костюмами, ни с программам, с одинарными прыжками и базовыми вращениями за гонорар. Люди деньги заплатили, а эти и не парятся. В японских шоу такого нет.
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N-fox
Лично мне и не интересны шоу с большим количеством спецэфектов, света, и прочего впечатляющего контента. Мне важнее сами фигуристы. А при обычнлм свете мне их лучше видно))
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Лека-Лека
А вот лично я всем шоу предпочитаю шоу Этери.
Смотреть на аляповатые ледовые сказки мне не интересно, а вот лишний раз увидеть замечательные спортивные программы наших звезд в их шикарном спокойном (несоревновательном) исполнении дорогого стоит.
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Лека-Лека
У Авера все так плохо?
С чего это его так превозносят в последнее время?
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Maecenas
Авербух пусть для начала свой сайт из 2002 года переведёт. Ну там же реально колхоз, любой студент айтишник за неделю лучше наваяет.
+9
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Syndycate
Почему тогда у Авербуха практически всегда пустые трибуны?)
+10
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Anita Levchenko
То, что на льду 5 человек и едут чёрт знает куда - как раз вопрос экономии 💵 и времени. Чтобы было 25 и все ехали в синхрон, им надо долго репетировать одним составом, и эти репетиции надо оплатить, помимо самих шоу. А это никому не надо.
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tanya_1111
Я конечно не так сильно разбираюсь в шоу, но смотрела записи и Авербуха, и Плющенко, и Навку, но я бы точно не назвала шоу Авербуха лучшими.
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oleg
На Авербухерские шоу никто не ходит. Знаю не по наслышки.
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Shtirly
Который день причастные к фигурному катанию пиарят шоу Авербуха. У Илюши что все похоже? Прибыли кончились? Друзья помогают сохранить бизнес рекламой?
+23
-1
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