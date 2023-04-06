Алексей Моторин: «В России ледовые шоу делаются на коленке, абсолютно неправильно и непрофессионально. Только у Авербуха более-менее качественно»

Тренер Алексей Моторин раскритиковал ледовые шоу в России

– Ледовые шоу – это моя страсть, хоть я от них и устал. Но в России у нас ледовые шоу делаются на коленке, делаются абсолютно неправильно и непрофессионально. У нас колоссальные бюджеты, можно было бы делать гораздо лучше, мы могли бы стать лидерами в мире ледовых шоу.

Только Илья Авербух делает более-менее качественно. Но в меру того, что у него катается много звезд, а у них сложный распорядок дня, довольно трудно собрать репетиционный процесс. Хотя он должен идти примерно месяц. У нас привлекают недостаточно хороших кадров в постановке ледовых шоу.

– Экономят, получается?

– Нет, я думаю, это не с экономией связано. У нас такой менталитет, такая страна, что ты зачастую получаешь какую-то должность – не только в мире фигурного катания, а в целом – по связям, по старым знакомствам.

– То есть зовут всех знакомых – и они делают фигню?

– Ну да.

– Чем отличаются в лучшую сторону шоу Авербуха от шоу или Плющенко?

– Авербух – суперталантливый человек, который в этой отрасли много лет – больше, чем Женя или Таня. И за эти годы он набрался опыта, разобрался, что такое декорации, что такое свет, сам ставит номера.

Я уверен, что он знакомился с мировыми ледовыми шоу – Holiday On Ice, Hot Ice, Disney On Ice (хотя Disney у нас довольно паршивого качества), Royal Caribbean. Думаю, он знаком с этими шоу не понаслышке. А Плющенко и Навка, наверное, не делали этого – возможно, из-за того, что у них еще сторонние бизнесы, они не посвящали много времени, чтобы в этом разобраться.

– Как отличить плохое шоу?

– Когда я прихожу на шоу, то не смотрю на сольные номера, а смотрю на групповые. Если нет слаженности в коллективе, плохие перестроения во время массовых номеров или в принципе мало народу, то смотрибельности никакой не может быть. Сидит огромный зал, а на льду 5 человек и они едут черт знает куда.

– То есть идея, когда одна главная звезда и вокруг нее все строится – как, условно, Трусова у Плющенко – это не твое?

– Совершенно не мое. Это работает только в России, потому что у нас ледовое шоу без звезды продать невозможно. По крайней мере – в регионах, в Москве еще можно, думаю, – рассказал Моторин.

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