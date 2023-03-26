Федченко об этической комиссии по делу Плющенко: «Я не слежу. Мне просто некогда заниматься развитием этой ситуации»
Тренер Софья Федченко высказалась об этической комиссии по делу Евгения Плющенко.
Ранее комиссия по этике Федерации фигурного катания России (ФФКР) рассмотрела высказывания Плющенко в адрес судей. В феврале он в резкой форме раскритиковал их за оценки своим ученицам на юниорском первенстве России, где победила ученица Федченко – Алина Горбчаева.
– Ваша позиция по комиссии конфиденциальна?
– У меня какой-то конкретной позиции нет, я высказала свое мнение.
– Какое оно?
– Так я же его высказала после соревнований.
– Вы продолжаете придерживаться своего мнения?
– По поводу?
– По поводу того, из-за чего весь сыр-бор.
– На самом деле никакого сыр-бора не было.
– А то, что сейчас происходит?
– А то, что сейчас происходит, я за этим не слежу. У меня очень много маленьких спортсменов. Мы с ними работаем, у нас еще два месяца сезона, много стартов. Мне просто некогда заниматься развитием этой ситуации. У меня есть работа.
– Эта ситуация отвлекает вас от тренировок?
– Давно нет. Я никак ее не комментирую. Мне нужно работать. Если этим заниматься, то будет отвлекать от работы, – сказала Федченко.
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