Федченко об этической комиссии по делу Плющенко: «Я не слежу. Мне просто некогда заниматься развитием этой ситуации»

Тренер Софья Федченко высказалась об этической комиссии по делу Евгения Плющенко.

Ранее комиссия по этике Федерации фигурного катания России (ФФКР) рассмотрела высказывания Плющенко в адрес судей. В феврале он в резкой форме раскритиковал их за оценки своим ученицам на юниорском первенстве России, где победила ученица Федченко – Алина Горбчаева.

– Ваша позиция по комиссии конфиденциальна?

– У меня какой-то конкретной позиции нет, я высказала свое мнение.

– Какое оно?

– Так я же его высказала после соревнований.

– Вы продолжаете придерживаться своего мнения?

– По поводу?

– По поводу того, из-за чего весь сыр-бор.

– На самом деле никакого сыр-бора не было.

– А то, что сейчас происходит?

– А то, что сейчас происходит, я за этим не слежу. У меня очень много маленьких спортсменов. Мы с ними работаем, у нас еще два месяца сезона, много стартов. Мне просто некогда заниматься развитием этой ситуации. У меня есть работа.

– Эта ситуация отвлекает вас от тренировок?

– Давно нет. Я никак ее не комментирую. Мне нужно работать. Если этим заниматься, то будет отвлекать от работы, – сказала Федченко.

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