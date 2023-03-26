Федченко об этической комиссии по делу Плющенко: «Я не слежу. Мне просто некогда заниматься развитием этой ситуации»

Теги Евгений Плющенко сборная России ФФКР чемпионат России среди юниоров женское катание Софья Федченко Фигурное катание

Тренер Софья Федченко высказалась об этической комиссии по делу Евгения Плющенко.

Ранее комиссия по этике Федерации фигурного катания России (ФФКР) рассмотрела высказывания Плющенко в адрес судей. В феврале он в резкой форме раскритиковал их за оценки своим ученицам на юниорском первенстве России, где победила ученица Федченко – Алина Горбчаева.

– Ваша позиция по комиссии конфиденциальна?

– У меня какой-то конкретной позиции нет, я высказала свое мнение.

– Какое оно?

– Так я же его высказала после соревнований.

– Вы продолжаете придерживаться своего мнения?

– По поводу?

– По поводу того, из-за чего весь сыр-бор.

– На самом деле никакого сыр-бора не было.

– А то, что сейчас происходит?

– А то, что сейчас происходит, я за этим не слежу. У меня очень много маленьких спортсменов. Мы с ними работаем, у нас еще два месяца сезона, много стартов. Мне просто некогда заниматься развитием этой ситуации. У меня есть работа.

– Эта ситуация отвлекает вас от тренировок?

– Давно нет. Я никак ее не комментирую. Мне нужно работать. Если этим заниматься, то будет отвлекать от работы, – сказала Федченко.

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Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко гневной речью? И что ему за это будет?

16 комментариев

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alexander bakulin
заметно, что федченко дрожит от страха, боится теперь и слово сказать. знатно её евгений викторович поставил на место.
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alexander bakulin
следишь, или не следишь, а скоро тебя прижмут к ногтю. ответишь по всей строгости этики.
жди штраф 7 миллионов рублей. в следующий раз подумаешь как скандалы затевать.
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Храбрая виолончелистка
Понравилась, кстати, её девочка Есения сегодня на битве школ.
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justbored
Поклонники фигурного редко знакомы с квазинаукой физиогномикой.
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22somebody22
Ну надо же,вспомнила,что у неё ещё есть спортсмены,помимо Горбачевой.
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Бильм@н
Опять эта Федченко
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Zbra
Ответ Shtirly
Ишь какая интересная эта Федченко: в интервью раз 5 сказала, что у нее дофига работы, продолжая повторять одно и тоже. По сути, занимаясь никому не нужным трудом. Я правильно понимаю ситуацию?
Это очень эффективный способ вежливо послать
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Валерий Петров
Журналист и так, и этак пытался развести на желто-горячий хайп, да как-то не выгорело
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Блинчик
Какая занятая дама!
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Тайга86
Ну так скажи тогда что все нормально и претензий нет, а то когда понесло после победы ученицы, смелая была, охотно высказывалась, и время для этого нашлось. Вроде умная женщина, которая вполне может свернуть эту ситуацию на нет, но что-то мешает или не дает...так-то два сапога, которые потолкались на эмоциях.
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Анна Беляева
Зато куча обитателей спортса внимательно следят, а ведь у них тоже должна бы быть работа! Вот что в этой ситупции вызывает непонимание, так мера занятости комментаторов относительно участников.
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Tzaichiha
Грамотно отвечает на провокации журналистов. Им и зацепиться не за что👏.
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Natalia Solomakha
Все сразу вдруг такие занятые становятся, когда им за трёп предъявляют. Что Плющенко, что Федченко. Шерочка и машерочка прям - нашли друг друга в любви к вниманию журналистов и дешёвому хайпу. Ещё Железнякова к ним, и просто идеальный тандем болтунов.
+8
-8
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Viks
Прикусила язык...
+9
-11
-2
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*** Monik ***
А кто победил на Битве школ все же?
+2
-2
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Shtirly
Ишь какая интересная эта Федченко: в интервью раз 5 сказала, что у нее дофига работы, продолжая повторять одно и тоже. По сути, занимаясь никому не нужным трудом. Я правильно понимаю ситуацию?
+5
-13
-8
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