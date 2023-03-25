Александр Жулин: «Если Малинин хотя бы 30-40% будет делать, что исполняет Уно телом, ему не будет равных»
Александр Жулин прокомментировал результаты мужчин на ЧМ по фигурному катанию.
«Согласен с победой Шомы Уно, также соглашусь со вторым местом корейца – шикарно прокатался.
Малинин – гениальный фигурист. С первого раза третье место! Однако я ему хотел бы просто пожелать, чтобы он вырос именно как фигурист. Если он хотя бы 30-40% будет делать, что исполняет Уно телом, то ему не будет равных.
А так Илья феноменален со своим четверным акселем. У меня складывается впечатление, что он четверные прыгает как тройные», – сказал заслуженный тренер России.
Бог квадов прыгнул 8 квадов на чемпионате мира – ни разу не упал, но проиграл. Как же так?
Илья знает свои проблемные места и над ними работает. Но естественно, не в программе, где заявлено 6 квадов. Но ему необходимо было их прыгнуть и получить оценку судей, чтобы сделать для себя выводы. Шома после ЮЧМ как-то постепенно рос рядом с Юдзуру. А Илья мне видится совсем другим, да и ориентир в лице Чена ушёл.
И у Ильи второй ЧМ, Жулин, понятно, прошлый пропустил, а спрашивали, наверняка только о призёрах.