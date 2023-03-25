Александр Жулин: «Если Малинин хотя бы 30-40% будет делать, что исполняет Уно телом, ему не будет равных»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию Александр Жулин сборная США сборная Японии сборная Южной Кореи мужское катание Шома Уно Чха Чжун Хван Илья Малинин Фигурное катание

Александр Жулин прокомментировал результаты мужчин на ЧМ по фигурному катанию.

«Согласен с победой Шомы Уно, также соглашусь со вторым местом корейца – шикарно прокатался.

Малинин – гениальный фигурист. С первого раза третье место! Однако я ему хотел бы просто пожелать, чтобы он вырос именно как фигурист. Если он хотя бы 30-40% будет делать, что исполняет Уно телом, то ему не будет равных.

А так Илья феноменален со своим четверным акселем. У меня складывается впечатление, что он четверные прыгает как тройные», – сказал заслуженный тренер России.

Бог квадов прыгнул 8 квадов на чемпионате мира – ни разу не упал, но проиграл. Как же так?

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17 комментариев

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Brokkoli
Сгорбленный Илья немножко
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Lilia Sadykova
Вообще то со второго, на первом своем ЧМ Илья был 9м
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Екатерина Ивановская
Ответ kamilla mka12
Ну теперь зреломужского подавай
Да, начнем с Ягущенко? :)
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ano
Ответ galik55
Второй, первый юниорский
Он в прошлом году на взрослом мире выступал, после олимпиады. Все ждали, вот шарахнет 6 квадов, но он объективно на шестерку не насобирал.
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Katerina Sunny
Ответ Mary Ion
Ну Шома всегда был «кошечкой». Не знаю даже, можно ли этому именно научиться
Я их не сравниваю. Они абсолютно разные фигуристы.
Илья знает свои проблемные места и над ними работает. Но естественно, не в программе, где заявлено 6 квадов. Но ему необходимо было их прыгнуть и получить оценку судей, чтобы сделать для себя выводы. Шома после ЮЧМ как-то постепенно рос рядом с Юдзуру. А Илья мне видится совсем другим, да и ориентир в лице Чена ушёл.
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Асенька Юсупова
Ну уже сразу гений, ага.
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Mary Ion
Ответ Katerina Sunny
Будет у Ильи опыт Шомы - всё будет. У Шомы тоже не всё всегда гладко складывалось. Были и провальные прокаты и слёзы после них. И у Ильи второй ЧМ, Жулин, понятно, прошлый пропустил, а спрашивали, наверняка только о призёрах.
Ну Шома всегда был «кошечкой». Не знаю даже, можно ли этому именно научиться
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galik55
Ответ Мурманчанин37
Оказывается, у Малинина первый чемпионат мира))
Второй, первый юниорский
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Галина Александрова
Ответ Мурманчанин37
Оказывается, у Малинина первый чемпионат мира))
Два ЧМ наши пропустили, один ЧМ и финал ГП отменили, вот Вячеславович и попутал немного)
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Лакс
И Жулина "комментаторши" сбили толку. Может уже лучше болельщикам доверить комментирование.
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Галина Александрова
Разница в возрасте Шомы и Ильи 7 лет. Так, Жулину для справки.
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Светлана Менова
Это второй ЧМ Ильи. Просто год назад он ещё юниором был.
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Katerina Sunny
Будет у Ильи опыт Шомы - всё будет. У Шомы тоже не всё всегда гладко складывалось. Были и провальные прокаты и слёзы после них.
И у Ильи второй ЧМ, Жулин, понятно, прошлый пропустил, а спрашивали, наверняка только о призёрах.
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Мурманчанин37
Оказывается, у Малинина первый чемпионат мира))
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Павел Федороф
Не с первого раза, это уже его второй чемпионат мира!!!
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kamilla mka12
Ну теперь зреломужского подавай
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galik55
Жулин, если будете ставить креативные программы, а не нафталин, будет лучше, чем обсуждать МО.
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