Александр Жулин: «Если Малинин хотя бы 30-40% будет делать, что исполняет Уно телом, ему не будет равных»

прокомментировал результаты мужчин на ЧМ по фигурному катанию.

«Согласен с победой , также соглашусь со вторым местом корейца – шикарно прокатался.

– гениальный фигурист. С первого раза третье место! Однако я ему хотел бы просто пожелать, чтобы он вырос именно как фигурист. Если он хотя бы 30-40% будет делать, что исполняет Уно телом, то ему не будет равных.

А так Илья феноменален со своим четверным акселем. У меня складывается впечатление, что он четверные прыгает как тройные», – сказал заслуженный тренер России.

Бог квадов прыгнул 8 квадов на чемпионате мира – ни разу не упал, но проиграл. Как же так?