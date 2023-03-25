Мэдисон Чок: «До сих пор не могу поверить, что стала чемпионкой мира. Мы так долго шли к этому и так этого желали»

Мэдисон Чок и прокомментировали свою победу на ЧМ-2023.

«Стать чемпионом мира – это, оказывается, невероятные ощущения. До сих пор не могу в это поверить, если честно.

Мы так долго шли к этому – и так этого желали. Сезон для нас сложился очень непредсказуемо и столькому нас научил. Про нас самих, про то, чего мы на самом деле хотим и на что готовы ради этого пойти.

И цену победы мы тоже почувствовали. Столько раз нас жизнь отбрасывала назад – и я благодарна этому опыту, потому что мы бы сегодня тут не сидели, если бы не наши поражения.

Мы сдюжили. Сегодня получилось такое глупое падение, но оно лишь сделало наш прокат более эмоциональным», – сказала Чок.

«Мы хотим сказать огромное спасибо нашим тренерам. Если бы не они – мы бы точно закончили кататься после Кореи.

Они взяли нас в свою группу – хотя совсем не были обязаны, на тот момент у них уже каталась сильнейшая американская пара. Получилось, что они подарили нам второе дыхание, настоящий ренессанс в карьере.

Но главное – столькому нас научили, и это не только про фигурное катание. Наша школа в Монреале – про ценности, про человеческие качества, про настоящую дружбу.

И это самое главное, что мы получили от нашей – такой долгой – карьеры в фигурном катании», – передает слова Бейтса корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

⚡Чемпионат мира по фигурному катанию. Чок и Бейтс победили в танцах на льду, несмотря на падение, Гиньяр и Фаббри – 2-е