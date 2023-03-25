Мэдисон Чок: «До сих пор не могу поверить, что стала чемпионкой мира. Мы так долго шли к этому и так этого желали»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию танцы на льду сборная США Эван Бейтс Мэдисон Чок Фигурное катание

Мэдисон Чок и Эван Бейтс прокомментировали свою победу на ЧМ-2023.

«Стать чемпионом мира – это, оказывается, невероятные ощущения. До сих пор не могу в это поверить, если честно.

Мы так долго шли к этому – и так этого желали. Сезон для нас сложился очень непредсказуемо и столькому нас научил. Про нас самих, про то, чего мы на самом деле хотим и на что готовы ради этого пойти.

И цену победы мы тоже почувствовали. Столько раз нас жизнь отбрасывала назад – и я благодарна этому опыту, потому что мы бы сегодня тут не сидели, если бы не наши поражения.

Мы сдюжили. Сегодня получилось такое глупое падение, но оно лишь сделало наш прокат более эмоциональным», – сказала Чок.

«Мы хотим сказать огромное спасибо нашим тренерам. Если бы не они – мы бы точно закончили кататься после Кореи.

Они взяли нас в свою группу – хотя совсем не были обязаны, на тот момент у них уже каталась сильнейшая американская пара. Получилось, что они подарили нам второе дыхание, настоящий ренессанс в карьере.

Но главное – столькому нас научили, и это не только про фигурное катание. Наша школа в Монреале – про ценности, про человеческие качества, про настоящую дружбу.

И это самое главное, что мы получили от нашей – такой долгой – карьеры в фигурном катании», – передает слова Бейтса корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева. 

⚡Чемпионат мира по фигурному катанию. Чок и Бейтс победили в танцах на льду, несмотря на падение, Гиньяр и Фаббри – 2-е

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9 комментариев

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Серега Москалев
Ты этого не достойна. ФК превратилось шоу уродов.
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Dmona1
Самые слабые чемпионы в истории
В принципе Эванс уже всё сказал.
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Мурманчанин37
Без участия Худайбердиевой не считается))
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bolelschiza
в принципе, в отношении Каори, Шомы и Чоков было уже понятно, что их назначили заране чемпионами при достаточно приемлемых прокатах
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tim55555
В отсутствии ПС, СК, ХД - это не так уж сложно. Тем более когда судьи уже в РТ сделали всё возможное, чтобы оставить вам даже право на ошибку в ПП и вы этим правом не замедлительно воспользовались )
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Elenavasilevna
Падали, да шли)))
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ccc6srcv2n
Худа пусть записывает «падение сделало наш прокат более эмоциональным».
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Блинчик
Вот Мэдичка и Эван тоже красавчики! Обожаю их! Коррупционеры вечно запихивали их под СиниКацев, но, наконец-то, и эта прекрасная пара дождалась своего звёздного часа. Очень за них рад. Заслужили и выстрадали! Жду, что там КАС нарешает. Мэди и Эван должны быть ОЧ.
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Katerina Sunny
Падучее чемпионство в танцах перекинулось и на ЧМ.
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