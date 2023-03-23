Бруно Маркотт: «Я в хороших личных отношениях с некоторыми российскими тренерами – мы ведь все варимся в одном котле»

Тренер Бруно Маркотт сообщил, что поддерживает отношения с российскими специалистами.

Маркотт работает с японской парой – , которая взяла золото на чемпионате мира-2023 в Сайтаме.

«Конечно, мы стараемся следить за тем, что делают китайские и российские пары – насколько это возможно. Это часть работы тренера – смотреть за конкурентами. Я в хороших личных отношениях с некоторыми российскими тренерами – мы ведь все варимся в одном котле, причем уже много лет. Но у нас свой путь, я сфокусирован на своих фигуристах.

У каждой пары – свои сильные стороны. Думаю, у Миуры и Кихары это скольжение и само катание. Ведь в парном катании прыжки – еще не все. Наша задача – выжимать максимум из уровней на элементах, работать над усложнением каскада. Моя стратегия как тренера – понять, на чем в рамках действующих правил можно взять максимальное количество баллов.

В короткой программе ребята показали настоящее чемпионское катание, и я абсолютно в этом уверен – без скидки на то, кто еще из сильных спортсменов мог бы тут находиться. Но давайте говорить о тех, кто сегодня здесь, они ведь действительно заслуживают этого», – приводит слова Маркотта корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.