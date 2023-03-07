Кондратюк о бронзе финала Гран-при России: «Эта медаль очень важна для меня. Сезон был сложный, рад, что получилось более-менее достойно его завершить»

Фигурист Марк Кондратюк назвал бронзу финала Гран-при России очень важной для себя.

Кондратюк поблагодарил своего тренера Светлану Соколовскую, тренерский штаб и болельщиков.

«Спасибо Светлане Владимировне и всему тренерскому штабу за подготовку, поддержку и веру!

Это был очень сложный сезон и я рад, что, не смотря ни на что, получилось более-менее достойно его завершить. Эта бронзовая медаль для меня сейчас очень важна. Надеюсь, что следующий сезон будет лучше!

Также хочу поблагодарить своих болельщиков за огромную поддержку и внимание! Постараюсь и дальше не подводить)

P.S. Поздравляю Петю с золотом и Диму (героя вчерашнего вечера) с серебром», – написал Кондратюк в телеграм-канале.