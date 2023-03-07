Кондратюк о бронзе финала Гран-при России: «Эта медаль очень важна для меня. Сезон был сложный, рад, что получилось более-менее достойно его завершить»

Теги сборная России мужское катание Марк Кондратюк Серия Гран-при России Фигурное катание

Фигурист Марк Кондратюк назвал бронзу финала Гран-при России очень важной для себя. 

Кондратюк поблагодарил своего тренера Светлану Соколовскую, тренерский штаб и болельщиков.

«Спасибо Светлане Владимировне и всему тренерскому штабу за подготовку, поддержку и веру!

Это был очень сложный сезон и я рад, что, не смотря ни на что, получилось более-менее достойно его завершить. Эта бронзовая медаль для меня сейчас очень важна. Надеюсь, что следующий сезон будет лучше!

Также хочу поблагодарить своих болельщиков за огромную поддержку и внимание! Постараюсь и дальше не подводить)

P.S. Поздравляю Петю с золотом и Диму (героя вчерашнего вечера) с серебром», – написал Кондратюк в телеграм-канале.

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6 комментариев

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ashley
судьям пусть спасибо скажет, которые всеми силами нагрибовали и втащили его на пьедестал с таким никакущим катанием и чудовищными выездами с прыжков. Бронза должна была у Женьки быть или у Макара.
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Оз
Ответ Алексей Токарев
У всех кривые ПП были. Только у Алиева с Гуменником норм.
Оценки за технику посмотрите, пожалуйста, Кондратюк проиграл даже Попову! Все остальные были выше Марка! Марк не только на прыжках косячил, но и на вращениях: 2 вращения второго уровня, дорожка тоже второго, а компоненты получил на уровне Мозалева и Гуменника, и выше Семененко! Самые настоящие грибы у Марка!
+3
-1
+2
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Самая цитируемая и вообще недура
А где благодарность за грибы ЦСКА? Оценить авангардную КП с кривенькими выездами в стиле "ну почти" выше Петиной?!?!
+10
-2
+8
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AllaS
Ответ Алексей Токарев
У всех кривые ПП были. Только у Алиева с Гуменником норм.
Да, уж .Но Макар-то показал сильнейший контент. И в конце если бы не пошел вдруг на триксель, который в результате обнулили. А сделал аксель и все бы было ОК. Бронза его . Просто обидно!
+4
-1
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Алексей Токарев
Ответ AllaS
После такого разваленного проката ПП , бронза . Очень жаль , что она ни у Макара Игнатова или Жени Семененко. Нагрибовали Марка по самое не куда за дерганно-подростковое катание КП.
У всех кривые ПП были. Только у Алиева с Гуменником норм.
+2
-2
0
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AllaS
После такого разваленного проката ПП , бронза . Очень жаль , что она ни у Макара Игнатова или Жени Семененко.
Нагрибовали Марка по самое не куда за дерганно-подростковое катание КП.
+10
-2
+8
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