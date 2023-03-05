Марк Кондратюк: «В произвольной не хватило подготовки. Травма беспокоит только периодически, но тренируюсь я не на максимум»

Фигурист Марк Кондратюк рассказал, что проблемы со спиной сказываются на его подготовке.

Сегодня Кондратюк занял третье место в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге.

«Были определенные проблемы, из‑за которых не удалось достойно выступить на чемпионате России, пришлось пропустить следующие турниры. Рад, что удалось более‑менее восстановиться, выйти и попасть на пьедестал почета. Наверное, это хороший конец сезона с учетом сложностей, которые были.

Новый костюм был сделан недавно. Изначально делалось два варианта. Тот мне нравился больше, я два раза выступал. Решил, что если осталось катать программу один раз, то надо попробовать. К Олимпиаде тоже делался новый костюм, но тогда решил катать в старом.

Хотел бы поблагодарить тех, кто меня поддерживает. Я знаю несколько человек, которые ездят на все соревнования, чтобы посмотреть на меня. Много подарков, сообщений – это поддерживает, ты понимаешь, ради кого ты выступаешь.

Есть и негатив, вижу это периодически. Стараюсь не пропускать через себя. Не думаю, что это положительно сказывается на настроении и состоянии человека. Я бы хотел попросить людей быть более корректными. Одно дело – конструктивная критика, но когда дело доходит до оскорблений – это неправильно.

Короткая программа удалась, это было хорошо. А в произвольной не хватило подготовки. Травма беспокоит только периодически. Но тренируюсь я все равно не на максимум. Делаю до какого‑то момента, а потом останавливаюсь, когда чувствую, что у меня опять сейчас заболит спина.

Я сделал практически все, что было в моих силах. Рад, что оказался в тройке, особенно с учетом того, что Дима (Алиев) и Петя (Гуменник) выдали такие прокаты произвольной. Рад, что в такой борьбе сумел занять третье место.

Я бы хотел поблагодарить федерацию. Добавили новые старты, они были проведены на очень высоком уровне. Мне стартов не хватило, но это по моим личным причинам. Все было организовано очень круто. Прыжковый смотрел и завидовал в хорошем смысле ребятам, которые там участвовали», – сказал Кондратюк.