Марк Кондратюк: «В произвольной не хватило подготовки. Травма беспокоит только периодически, но тренируюсь я не на максимум»

Теги сборная России травмы мужское катание Марк Кондратюк Серия Гран-при России Фигурное катание

Фигурист Марк Кондратюк рассказал, что проблемы со спиной сказываются на его подготовке.

Сегодня Кондратюк занял третье место в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге.

«Были определенные проблемы, из‑за которых не удалось достойно выступить на чемпионате России, пришлось пропустить следующие турниры. Рад, что удалось более‑менее восстановиться, выйти и попасть на пьедестал почета. Наверное, это хороший конец сезона с учетом сложностей, которые были.

Новый костюм был сделан недавно. Изначально делалось два варианта. Тот мне нравился больше, я два раза выступал. Решил, что если осталось катать программу один раз, то надо попробовать. К Олимпиаде тоже делался новый костюм, но тогда решил катать в старом.

Хотел бы поблагодарить тех, кто меня поддерживает. Я знаю несколько человек, которые ездят на все соревнования, чтобы посмотреть на меня. Много подарков, сообщений – это поддерживает, ты понимаешь, ради кого ты выступаешь.

Есть и негатив, вижу это периодически. Стараюсь не пропускать через себя. Не думаю, что это положительно сказывается на настроении и состоянии человека. Я бы хотел попросить людей быть более корректными. Одно дело – конструктивная критика, но когда дело доходит до оскорблений – это неправильно.

Короткая программа удалась, это было хорошо. А в произвольной не хватило подготовки. Травма беспокоит только периодически. Но тренируюсь я все равно не на максимум. Делаю до какого‑то момента, а потом останавливаюсь, когда чувствую, что у меня опять сейчас заболит спина.

Я сделал практически все, что было в моих силах. Рад, что оказался в тройке, особенно с учетом того, что Дима (Алиев) и Петя (Гуменник) выдали такие прокаты произвольной. Рад, что в такой борьбе сумел занять третье место.

Я бы хотел поблагодарить федерацию. Добавили новые старты, они были проведены на очень высоком уровне. Мне стартов не хватило, но это по моим личным причинам. Все было организовано очень круто. Прыжковый смотрел и завидовал в хорошем смысле ребятам, которые там участвовали», – сказал Кондратюк.

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21 комментарий

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Alla Belova
Бедный Макар, которого, чтобы наверняка освободил место нужным людям, прокатили с уровнями до безобразия. При том, что он стал скользить, наконец, а не стоять, и лучше вращаться гораздо, он получил уровни ниже старых на международке
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Виктория Китаева
Ответ EuhenioV
Вы уж не кривите душой,а признайте,что вовсе не борец за чистоту комментов в адрес МРФК,а фанат Рудковского в целом и Трусовой-Кондратюка,в частности😂
А чего мне кривить душой, люблю Трусову, только при чем тут это? У вас какие-то проблемы с логическим восприятием?
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EuhenioV
Ответ Виктория Китаева
"отстойное МРФК" вам настолько не интересно, что вы не упустили момент нагадить в комментах)
Вы уж не кривите душой,а признайте,что вовсе не борец за чистоту комментов в адрес МРФК,а фанат Рудковского в целом и Трусовой-Кондратюка,в частности😂
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Неволяшка
Вечная боль российского ФК - больная спина. Главное не забыть об этом сказать, а то ведь подумают, что все силы ушли на шоу, а тренировки к соревнованиям были заброшены.
0
-3
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Виктория Китаева
Ответ EuhenioV
Извините,отстойное МРФК мне не интересно,потому пристально за комментами не следил,но от своих слов не отказываюсь,потому,как Кондратюк места на пъедестале не заслужил,а отмазы лепить начал.
"отстойное МРФК" вам настолько не интересно, что вы не упустили момент нагадить в комментах)
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vanessa2021
Ответ Лучшее_враг_хорошего
Мне КП Кондратюка (как постановка.. не исполнение Марком, а сама постановка: идея, фишки, стиль) тоже нравится. Эдакий стиль Брауна без навыков катания Брауна. Но я соглашусь с Вами - КП интересная. Гуменник умеет катать нудли, он очень классический катальщик)) И Алиев умеет)) И Мозалев сможет, хотя ему «тупо нудли под надрывный вокал» не ставят, и надеюсь, не поставят. У ребят с таким качеством катания/скольжения нудли смотрятся как лирика, а не как нудли. Марк сейчас очень подсушен, болезнено подсушен. Тоже мешает восприятию: маленький худенький порывистый школьник. Я и не ждала от него феерии на первом старте. Обьективное 5-6 место - было бы отличным результатом с учетом первого после выздоровления выхода лед.
Я не вижу никакого стиля Брауна в КП Марка. КП - очень оригинальная, стильная, необычная, с кучей фишечек и эта КП идет только Марку. Не представляю другого фигуриста в такой КП. Вроде Авербух ставил.

ПпМарка - стандартные нудли, как и у Гуменика . Мне такой стандарт не нравится вообще ни у кого. Но такая безакцентая музыка очень удобна для выкатывания технически сложной программы.

Вон Мозалев выпендрился и поставил ПП с интересной хорео, ну и сдох во второй половине. Смотреть прокат Мозалева- удовольствие, а призовые места заняли другие.
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N-fox
Костюм мне лично этот больше нравится - строго и со вкусом. Что импонирует в Марке, так это кураж и отдача. Несмотря на корявые приземления, на отсутствие пластики программы смотрятся за счет энергии и какого-то внутреннего завода, который включается в нужный момент. Ну и выдает всегда свой максимум, борется до конца, за что ему уважение.
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Виктория Китаева
Ответ Бедоносец
Честно сказать вообще не представляю как ещё время на тренировки находит когда рядом такая гёл френд.🤷
Почему многие считают своим долгом съязвить на тему счастья Марка/Александры? Вам завидно, может? Я искренне не понимаю) надо прокаты оценивать, а не личную жизнь
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EuhenioV
Ответ UserFreud
Необходимо заметить, что вы крайне невнимательно читали сегодняшние интервью спортсменов. Андрей Мозалёв рассказывал про травму в начале сезона (со всеми подробностями), а Женя Семененко говорил, что после болезни у него было мало времени на подготовку, поэтому каталось сегодня тяжело. И это только первое, что вспоминается.
Извините,отстойное МРФК мне не интересно,потому пристально за комментами не следил,но от своих слов не отказываюсь,потому,как Кондратюк места на пъедестале не заслужил,а отмазы лепить начал.
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Лучшее_враг_хорошего
Ответ vanessa2021
Ну не знаю, показательная лирическая программа "Позови меня с собой" у Марка просто прекрасная. А ПП Марк выкатал не очень, согласна, . КП была очень стильная и классная , я люблю модер всяческий. ПП мне больше всего понравилась у Мозалева- просто шедеврально катал, правда накосячил по технике во второй половине. У Петра Гуменника стандартные нудли в ПП, ни фига не лучше катал чем Марк.
Мне КП Кондратюка (как постановка.. не исполнение Марком, а сама постановка: идея, фишки, стиль) тоже нравится. Эдакий стиль Брауна без навыков катания Брауна. Но я соглашусь с Вами - КП интересная.
Гуменник умеет катать нудли, он очень классический катальщик)) И Алиев умеет)) И Мозалев сможет, хотя ему «тупо нудли под надрывный вокал» не ставят, и надеюсь, не поставят. У ребят с таким качеством катания/скольжения нудли смотрятся как лирика, а не как нудли.
Марк сейчас очень подсушен, болезнено подсушен. Тоже мешает восприятию: маленький худенький порывистый школьник. Я и не ждала от него феерии на первом старте. Обьективное 5-6 место - было бы отличным результатом с учетом первого после выздоровления выхода лед.
+2
-2
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vanessa2021
Ответ Latika S
Марк, не обращай внимания на комментарии на спортсе. Здесь сидит много некорректных. И некоорректные это самое мягкое слово. Очень люблю твою харизму и умение завести зал. А твой джаз это любимая кп в этом году
Марк очень харизматичный и креативный. КП у него- огонь!
+6
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UserFreud
Ответ EuhenioV
Необходимо заметить,что сегодня никто не пожаловался на обстоятельства,за исключением представителей Рудковско-Соколовского клана.Такие 🙈
Необходимо заметить, что вы крайне невнимательно читали сегодняшние интервью спортсменов.
Андрей Мозалёв рассказывал про травму в начале сезона (со всеми подробностями), а Женя Семененко говорил, что после болезни у него было мало времени на подготовку, поэтому каталось сегодня тяжело. И это только первое, что вспоминается.
+5
-2
+3
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EuhenioV
Необходимо заметить,что сегодня никто не пожаловался на обстоятельства,за исключением представителей Рудковско-Соколовского клана.Такие 🙈
+4
-6
-2
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Latika S
Марк, не обращай внимания на комментарии на спортсе. Здесь сидит много некорректных. И некоорректные это самое мягкое слово. Очень люблю твою харизму и умение завести зал. А твой джаз это любимая кп в этом году
+12
-4
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vanessa2021
Ответ Лучшее_враг_хорошего
Произвольная была очень слабой и по технике, и по презентации. КП вчера и близко не на 102. Судили бы объективно, место Марка должно было быть в районе 5-6. Что было бы совсем неплохо для первого проката после травмы. Возвращаясь к сегодняшнему прокату. Честно, самая (ну или почти самая) безликая постановка среди всех 12 прог. Он не тянет эту лирику, где надо работать не только на прыжках. Я не знаю, когда штабе Соколовской поймут, что катать такое могут только компонентные мальчики. На самом деле компонентные, на льду..а не на бумаге в протоколах. Уровень Марка - заводные/харАктерные проги с узнаваемым образом.
Ну не знаю, показательная лирическая программа "Позови меня с собой" у Марка просто прекрасная.

А ПП Марк выкатал не очень, согласна, . КП была очень стильная и классная , я люблю модер всяческий.

ПП мне больше всего понравилась у Мозалева- просто шедеврально катал, правда накосячил по технике во второй половине.

У Петра Гуменника стандартные нудли в ПП, ни фига не лучше катал чем Марк.
+4
-7
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Irina Chut
Марк, преодоления последствий травмы и полного восстановления тебе, чтобы ничто не мешало полноценной подготовке к новому сезону.
+9
-1
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Лучшее_враг_хорошего
Произвольная была очень слабой и по технике, и по презентации.
КП вчера и близко не на 102. Судили бы объективно, место Марка должно было быть в районе 5-6. Что было бы совсем неплохо для первого проката после травмы.
Возвращаясь к сегодняшнему прокату. Честно, самая (ну или почти самая) безликая постановка среди всех 12 прог. Он не тянет эту лирику, где надо работать не только на прыжках. Я не знаю, когда штабе Соколовской поймут, что катать такое могут только компонентные мальчики. На самом деле компонентные, на льду..а не на бумаге в протоколах.
Уровень Марка - заводные/харАктерные проги с узнаваемым образом.
+30
-4
+26
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Бедоносец
Честно сказать вообще не представляю как ещё время на тренировки находит когда рядом такая гёл френд.🤷
+3
-3
0
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Акселек давай
Костюм к произвольной, по-моему, самый лучший из всех костюмов Марка.
+10
-2
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Anneta28
Оставляй обе проги на след сезон! Они клевые!
+6
-3
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АннаФ
Хороший парень. Удачи и здоровья!
+15
-3
+12
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