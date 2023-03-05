Марк Кондратюк: «В произвольной не хватило подготовки. Травма беспокоит только периодически, но тренируюсь я не на максимум»
Фигурист Марк Кондратюк рассказал, что проблемы со спиной сказываются на его подготовке.
Сегодня Кондратюк занял третье место в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге.
«Были определенные проблемы, из‑за которых не удалось достойно выступить на чемпионате России, пришлось пропустить следующие турниры. Рад, что удалось более‑менее восстановиться, выйти и попасть на пьедестал почета. Наверное, это хороший конец сезона с учетом сложностей, которые были.
Новый костюм был сделан недавно. Изначально делалось два варианта. Тот мне нравился больше, я два раза выступал. Решил, что если осталось катать программу один раз, то надо попробовать. К Олимпиаде тоже делался новый костюм, но тогда решил катать в старом.
Хотел бы поблагодарить тех, кто меня поддерживает. Я знаю несколько человек, которые ездят на все соревнования, чтобы посмотреть на меня. Много подарков, сообщений – это поддерживает, ты понимаешь, ради кого ты выступаешь.
Есть и негатив, вижу это периодически. Стараюсь не пропускать через себя. Не думаю, что это положительно сказывается на настроении и состоянии человека. Я бы хотел попросить людей быть более корректными. Одно дело – конструктивная критика, но когда дело доходит до оскорблений – это неправильно.
Короткая программа удалась, это было хорошо. А в произвольной не хватило подготовки. Травма беспокоит только периодически. Но тренируюсь я все равно не на максимум. Делаю до какого‑то момента, а потом останавливаюсь, когда чувствую, что у меня опять сейчас заболит спина.
Я сделал практически все, что было в моих силах. Рад, что оказался в тройке, особенно с учетом того, что Дима (Алиев) и Петя (Гуменник) выдали такие прокаты произвольной. Рад, что в такой борьбе сумел занять третье место.
Я бы хотел поблагодарить федерацию. Добавили новые старты, они были проведены на очень высоком уровне. Мне стартов не хватило, но это по моим личным причинам. Все было организовано очень круто. Прыжковый смотрел и завидовал в хорошем смысле ребятам, которые там участвовали», – сказал Кондратюк.
ПпМарка - стандартные нудли, как и у Гуменика . Мне такой стандарт не нравится вообще ни у кого. Но такая безакцентая музыка очень удобна для выкатывания технически сложной программы.
Вон Мозалев выпендрился и поставил ПП с интересной хорео, ну и сдох во второй половине. Смотреть прокат Мозалева- удовольствие, а призовые места заняли другие.
Гуменник умеет катать нудли, он очень классический катальщик)) И Алиев умеет)) И Мозалев сможет, хотя ему «тупо нудли под надрывный вокал» не ставят, и надеюсь, не поставят. У ребят с таким качеством катания/скольжения нудли смотрятся как лирика, а не как нудли.
Марк сейчас очень подсушен, болезнено подсушен. Тоже мешает восприятию: маленький худенький порывистый школьник. Я и не ждала от него феерии на первом старте. Обьективное 5-6 место - было бы отличным результатом с учетом первого после выздоровления выхода лед.
Андрей Мозалёв рассказывал про травму в начале сезона (со всеми подробностями), а Женя Семененко говорил, что после болезни у него было мало времени на подготовку, поэтому каталось сегодня тяжело. И это только первое, что вспоминается.
А ПП Марк выкатал не очень, согласна, . КП была очень стильная и классная , я люблю модер всяческий.
ПП мне больше всего понравилась у Мозалева- просто шедеврально катал, правда накосячил по технике во второй половине.
У Петра Гуменника стандартные нудли в ПП, ни фига не лучше катал чем Марк.
КП вчера и близко не на 102. Судили бы объективно, место Марка должно было быть в районе 5-6. Что было бы совсем неплохо для первого проката после травмы.
Возвращаясь к сегодняшнему прокату. Честно, самая (ну или почти самая) безликая постановка среди всех 12 прог. Он не тянет эту лирику, где надо работать не только на прыжках. Я не знаю, когда штабе Соколовской поймут, что катать такое могут только компонентные мальчики. На самом деле компонентные, на льду..а не на бумаге в протоколах.
Уровень Марка - заводные/харАктерные проги с узнаваемым образом.