Олег Матыцин: «Серия Гран-при по фигурному катанию становится неотъемлемой частью российской национальной системы спорта»

Олег Матыцин заявил, что российские фигуристы в очередной раз показали высокий уровень.

Министр спорта РФ подвел итоги финала серии Гран-при России по фигурному катанию, который прошел в Санкт-Петербурге.

«В очередной раз наши прославленные фигуристы показали высокий уровень конкуренции. Программы участников состояли из сложных элементов, исполнить которые не каждому в мире под силу.

Российские старты снова приковали все внимание мировой спортивной общественности, оставив у болельщиков яркое впечатление.

по фигурному катанию становится неотъемлемой частью российской национальной системы спорта.

Уверен, что победители и призеры турнира еще не раз порадуют болельщиков сильными программами», – приводит слова Матыцина сайт Минспорта.

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