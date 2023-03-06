Олег Матыцин: «Серия Гран-при по фигурному катанию становится неотъемлемой частью российской национальной системы спорта»
Олег Матыцин заявил, что российские фигуристы в очередной раз показали высокий уровень.
Министр спорта РФ подвел итоги финала серии Гран-при России по фигурному катанию, который прошел в Санкт-Петербурге.
«В очередной раз наши прославленные фигуристы показали высокий уровень конкуренции. Программы участников состояли из сложных элементов, исполнить которые не каждому в мире под силу.
Российские старты снова приковали все внимание мировой спортивной общественности, оставив у болельщиков яркое впечатление.
Серия Гран-при по фигурному катанию становится неотъемлемой частью российской национальной системы спорта.
Уверен, что победители и призеры турнира еще не раз порадуют болельщиков сильными программами», – приводит слова Матыцина сайт Минспорта.
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В мужском фигурном катании прогресс: в короткой программе идут почти все на 2 квада, в произвольной на 3 и более + 2 тройных акселя. Собрался костяк сильных одиночников, которые толкают друг друга вперёд.
В женской одиночке обновление состава, от старой остались только Туктамышева и Валиева в сборной, неизвестно вернутся ли ТЩК, К точно отвалилась. Сердце моё грустит, я с ними с 2018. Новые лица ещё непривычны.
Моя персональная радость, что такие талантливые и любимые мной фигуристки, как Ксения Синицына и Анна Фролова остались продолжать. Люблю их катание, они представительницы красивого классического женского одиночного катания.
В парах какой-то невероятный уровень. Недосягаемый. Первые две пары БК и МГ - показывают просто невероятную борьбу между собой, принципиальные соперники, по-моему, им больше никто не нужен😂 Т/М стоят в стороне немного, но тоже сдаваться не собираются, немного сбавили в этом сезоне, но периодически делают питерским нервы. Молодые пары тоже не стоят на месте, оснащаются техэлементами.
Танцы... В этом сезоне печальное явление. Болельщики мечтали о соперничестве между нашими талантливыми юниорами, но наши мечтания так и остались фантазиями.
От всех передряг и перетасовок в танцах в конечном итоге выиграли Василиса с Валерием, ставшие бесспорными победителями и единственной надеждой, как последние оставшиеся живые на выжженном поле. Судейство в танцах просто выжгло все более-менее талантливые пары, и это полностью их вина, и еще одного чувака, разбивающего пары - не будем показывать пальцем.
Все остальные «новообразовавшиеся» либо пока не воспринимаются парами, либо находятся в периоде распада (то есть пар как таковых нет, есть одинокие талантливые танцоры).