Олег Матыцин: «Нам еще предстоит большая работа по импортозамещению. Составлена дорожная карта по переходу на отечественную спортпродукцию и расширение ее линейки»

Министр спорта Олег Матыцин рассказал о дорожной карте по переходу на российскую продукцию.

«Поддержка отечественных производителей спортивной индустрии сейчас, безусловно, очень важна. Правительством утверждены постановления об ограничениях закупок для государственных и муниципальных нужд некоторых групп товаров, произведенных в иностранных странах.

Чтобы снизить уровень зависимости от иностранных производителей, мы договорились с белорусскими партнерами о формировании и обмене национальными реестрами спортивных товаров, спортивного инвентаря и оборудования.

Но нам все еще предстоит большая работа по импортозамещению. В части детского и массового спорта Минспортом совместно с Минпромторгом ведется работа по поставкам российских товаров. Результаты этой работы уже видны: за последние три года около 500 спортивных школ получили новое российское спортивное оборудование и инвентарь.

Составлена дорожная карта по переходу на использование существующей отечественной спортпродукции и расширение ее линейки. Наша главная задача в условиях потери традиционных поставщиков и логистики – сбалансировать спрос и предложение российского рынка», – сказал Матыцин.

«Я не верю в блокаду России. Нельзя перекрыть плотиной реку – вода просочится». Как нашему спорту выжить без иностранного инвентаря?

«Это как на заводе «Лада» выпускать Lamborghini. Чудес не бывает, но попробуем». Если в России не останется топовых лыж – как быть?