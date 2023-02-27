Олег Матыцин: «Нам еще предстоит большая работа по импортозамещению. Составлена дорожная карта по переходу на отечественную спортпродукцию и расширение ее линейки»

Теги Олег Матыцин Министерство спорта России Биатлон

Министр спорта Олег Матыцин рассказал о дорожной карте по переходу на российскую продукцию.

«Поддержка отечественных производителей спортивной индустрии сейчас, безусловно, очень важна. Правительством утверждены постановления об ограничениях закупок для государственных и муниципальных нужд некоторых групп товаров, произведенных в иностранных странах.

Чтобы снизить уровень зависимости от иностранных производителей, мы договорились с белорусскими партнерами о формировании и обмене национальными реестрами спортивных товаров, спортивного инвентаря и оборудования.

Но нам все еще предстоит большая работа по импортозамещению. В части детского и массового спорта Минспортом совместно с Минпромторгом ведется работа по поставкам российских товаров. Результаты этой работы уже видны: за последние три года около 500 спортивных школ получили новое российское спортивное оборудование и инвентарь.

Составлена дорожная карта по переходу на использование существующей отечественной спортпродукции и расширение ее линейки. Наша главная задача в условиях потери традиционных поставщиков и логистики – сбалансировать спрос и предложение российского рынка», – сказал Матыцин.

«Я не верю в блокаду России. Нельзя перекрыть плотиной реку – вода просочится». Как нашему спорту выжить без иностранного инвентаря?

«Это как на заводе «Лада» выпускать Lamborghini. Чудес не бывает, но попробуем». Если в России не останется топовых лыж – как быть?

15 комментариев

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Realist2022
Ответ Lennuci
А че импортные винтовки точнее стреляют?
В каждом виде продукции свои нюансы. В России даже патроны не могут произвести нормальные. Если западные патроны сделаны так, что позволяют стрелять при поправке на ветер (на ЧМ по биатлону при ветре очень даже точно стреляли), а наши патроны летят куда угодно, но только не в мишени
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Вячеслав Пустохин
9 лет уже ведём импортозамещения. результатов не видно.
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ретроградный меркурий
Дорожная карта, видимо, и вправду большая. Лет на сто. Если уж в стране не могут делать краску для бумаги и гвозди, то что уж говорить про спортинвентарь
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BeastI666I
проблема в том, что свое не просто запустить. так как нужны поставщики станков, оборудования, технологий. А все под санкциями. Далее рынок сбыта крайне мал (РФ и Белорусия), а у Фишера , например, весь мир. Потому единица их продукции будет в разы дешевле, так как выпускаются товары гигантскими партиями.

У нас никак не могут понять, что сейчас если ты вне мирового рынка, то ты неконкурентоспособен! Вообще!
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Katerina Sunny
Уже год прошёл, фигуристы уже жалуются на проблемы с коньками, а Матыцин всё карты составляет.
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BeastI666I
Ответ Lennuci
А че импортные винтовки точнее стреляют?
разумеется.
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Realist2022
Ответ Ковид 07.10.52
Эту байку я слышу много лет...надоело...видим , как в одном клубе из одного города импортозаместили ...дали гражданство бразильцам...так с спортивным инвентарем...переклеят этикетки на китайском изделии...
Я сегодня в оригинальных источниках почитал списки товаров, попавших под санкции в рамках 10 пакета (Official Journal of European Union). Там документ на 656 страниц, из которых первые 275 страниц посвящены именно санкциям против РФ + почитал документ на официальном сайте федерального регистра США (Federal Register / Vol. 88, No. 38 / Monday, February 27, 2023 / Rules and Regulations). Под санкции (к санкциям присоединились Южная Корея, Австралия, Великобритания и Япония вдобавок к ЕС и США) попали оборудование, материалы, электроника, ПО, необходимые для работы крупного производства, причем любого. А на уже поставленное оборудование запрещено поставлять расходники, обслуживать и даже предоставлять технических специалистов для консультаций. Матыцин эти документ даже не читал, да он и не осилит его - английского языка не знает.
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Погладь быка
Почему на любом российском аналоговнете если чуть потереть плохенькую покраску проглядывает, улыбающаяся хитрым, китайским прищуром, наклейка "абибас"?
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Погладь быка
Ответ Lennuci
А че импортные винтовки точнее стреляют?
Они вообще, стреляют.
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polaris
Импортозамещение - это, когда завозишь товар через КЗ, а потом лепишь бирки. К примеру, вместо Фишер лепишь бирку "Снеговик" или "Иванов". И товар уже отечественный. Родными берёзками пропах. Скрепненько так.
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polaris
Оп. За год дорожная карта появилась. Уже рывок. Или прорыв. Кхе-кхе.
+2
0
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Ковид 07.10.52
Эту байку я слышу много лет...надоело...видим , как в одном клубе из одного города импортозаместили ...дали гражданство бразильцам...так с спортивным инвентарем...переклеят этикетки на китайском изделии...
+5
0
+5
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Lennuci
Ответ Погладь быка
В каком 2050 году россияне будут на российских лыжах с российскими винтовками сореноваться с беларусами на импортных лыжах с импортными винтовками?
А че импортные винтовки точнее стреляют?
+1
-3
-2
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Самая цитируемая и вообще недура
Заранее соболезную ногам спортсменов...
+9
0
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Погладь быка
В каком 2050 году россияне будут на российских лыжах с российскими винтовками сореноваться с беларусами на импортных лыжах с импортными винтовками?
+2
0
+2
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