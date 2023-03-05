Аделия Петросян прыгнула четверные флип и тулуп, но упала с тройного акселя в произвольной программе в Финале Гран-при России

Фигуристка Аделия Петросян зашла на три четверных прыжка в Финале Гран-при России.

Спортсменка чисто прыгнула четверной флип, четверной тулуп – двойной аксель – секвенция, сделала степ-аут на сольном четверном тулупе и упала с тройного акселя.

Также в произвольной программе спортсменка сделала тройной риттбергер, тройной флип – тройной сальхов через ойлер, тройной флип – тройной тулуп.

За прокат Петросян получила 169,39 балла и одержала итоговую победу.