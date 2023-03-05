Аделия Петросян прыгнула четверные флип и тулуп, но упала с тройного акселя в произвольной программе в Финале Гран-при России
Фигуристка Аделия Петросян зашла на три четверных прыжка в Финале Гран-при России.
Спортсменка чисто прыгнула четверной флип, четверной тулуп – двойной аксель – секвенция, сделала степ-аут на сольном четверном тулупе и упала с тройного акселя.
Также в произвольной программе спортсменка сделала тройной риттбергер, тройной флип – тройной сальхов через ойлер, тройной флип – тройной тулуп.
За прокат Петросян получила 169,39 балла и одержала итоговую победу.
"Спасибо Камиле, что она продвигает наш спорт. Так же, как и Лиза, которая выступила в стольких же чемпионатах России, сколько мне лет. Это шок для меня. Я рада, что могу соревноваться, выступать, разговаривать с такими спортсменками, которыми я восхищаюсь и на которых равняюсь"
«Я хочу сказать, что довольна своим результатом. Немного расстроилась из-за акселя. Спасибо большое Федерации за возможность выступать здесь.
Сказать что-то хорошее про Камилу и Лизу? Интересная просьба. Спасибо Камиле Валиевой, которая продвигает наше фигурное катание. Спасибо Лизе Туктамышевой, которая провела 15 чемпионатов России. Я восхищаюсь ими и могу на них ориентироваться»
Но программу пересматривать не хочется.