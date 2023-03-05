Аделия Петросян прыгнула четверные флип и тулуп, но упала с тройного акселя в произвольной программе в Финале Гран-при России

Теги сборная России женское катание Аделия Петросян Серия Гран-при России Фигурное катание

Фигуристка Аделия Петросян зашла на три четверных прыжка в Финале Гран-при России.

Спортсменка чисто прыгнула четверной флип, четверной тулуп – двойной аксель – секвенция, сделала степ-аут на сольном четверном тулупе и упала с тройного акселя.

Также в произвольной программе спортсменка сделала тройной риттбергер, тройной флип – тройной сальхов через ойлер, тройной флип – тройной тулуп.

За прокат Петросян получила 169,39 балла и одержала итоговую победу.

51 комментарий

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Лакс
Ответ Лакс
Адель на прессухе: «Я хочу сказать, что довольна своим результатом. Немного расстроилась из-за акселя. Спасибо большое Федерации за возможность выступать здесь. Сказать что-то хорошее про Камилу и Лизу? Интересная просьба. Спасибо Камиле Валиевой, которая продвигает наше фигурное катание. Спасибо Лизе Туктамышевой, которая провела 15 чемпионатов России. Я восхищаюсь ими и могу на них ориентироваться»
Адель в другом изложении:
"Спасибо Камиле, что она продвигает наш спорт. Так же, как и Лиза, которая выступила в стольких же чемпионатах России, сколько мне лет. Это шок для меня. Я рада, что могу соревноваться, выступать, разговаривать с такими спортсменками, которыми я восхищаюсь и на которых равняюсь"
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National
Ответ Додик Аксель
Некоторые вопрошали по какому принципу Аделия попала в ФГП ? По - спортивному, в силу отказа и снятия других фигуристок и выиграла ФГП по-спортивному без судейской поддержки. Молодец !
Вот, действительно! Единственная сама, без судейской поддержки! Можно только поздравить! И она может радоваться Честной победе!
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Sat397
Ответ Natalia Solomakha
Аделя умничка, что забожила в короткой - иначе бы её засунули под тяжеловоз, не поморщившись.
Аделия непоморщившись прошлась по головам, засунули её через отдельную калитку вместо Парамоновой. А Камила сегодня должна была победить, если бы все было по честному.
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Лакс
Адель на прессухе:

«Я хочу сказать, что довольна своим результатом. Немного расстроилась из-за акселя. Спасибо большое Федерации за возможность выступать здесь.
Сказать что-то хорошее про Камилу и Лизу? Интересная просьба. Спасибо Камиле Валиевой, которая продвигает наше фигурное катание. Спасибо Лизе Туктамышевой, которая провела 15 чемпионатов России. Я восхищаюсь ими и могу на них ориентироваться»
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National
Ответ Наталья Грабовская
Если бы, так а бы, ещё и не "грибы"...🍄🍄🍄
У них разница с Туктамышевой 5 баллов в ПП. Как? Кп здесь ни при чем!
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National
Ответ Светлана Менова
Судя по обсуждению в Кик, решение о 3А во второй половине принимала сама Аделия. Для ТШТ это был сюрприз. Вот как хотела победить.
Предыдущие баллы увидела и боялась, что ее тоже задвинут.
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Светлана Менова
Ответ National
Бывает, что кого-то тянут, а кого-то зажимают. Действительно, подумаешь, бывает...
Соня - чемпионка России. Если бы её "зажимали", она бы ей не была.
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National
Ответ Светлана Менова
У Сони галки на обоих тулупах. Ну, не пошло в этот раз, бывает.
Бывает, что кого-то тянут, а кого-то зажимают. Действительно, подумаешь, бывает...
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Анна Лисина
Аделя по праву сегодня лучшая. Ее КП лучшая КП этого сезона для меня.
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МИХАЛЫЧ
Ответ Наталья Грабовская
Жаль Акатьеву. По справедливости, должна бы быть второй.
Не должна , она реально катала очень плохо и завалила прыжок который вообще не нужен было прыгать , а спокойно до катать с тройным,, Акатьева вся дрожала и катала медленно , не лучше Камилы . А вот Мишинскую конкретно натянули на глобус и завысили оценки .. Акатьева должна быть третьей
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Natalia Solomakha
Аделя умничка, что забожила в короткой - иначе бы её засунули под тяжеловоз, не поморщившись.
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s4nsay
Нет никаких вопросов на счет девушек которые отпрыгнули свои четверные удачно! Вот меня очень смущает состояние Софии Самоделкиной! 124 балла? серьезно?! этот переход ей не пошло на пользу! Нужно возвращаться к Давыдову! Не умеет Соколовская работать с девочками, это в очередной раз доказывает результаты Трусовой!
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Lapo Elkann
Петросян не моя фигуристка, но с прошлого сезона прибавила и в скольжении и в прыжках. А штаб отдельная тема, девушку , которая не попадала на гранпри , вывели в такой форме , с новыми прыжками. работа заслуживающая победы . мои поздравления.
+3
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Ирина Ларина
Адель по праву сегодня первая.
Но программу пересматривать не хочется.
+2
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Светлана Менова
Ответ Whiskey cat
Софью Акатьеву до слез жаль. Такой контент и пролететь мимо пьедестала(
У Сони галки на обоих тулупах. Ну, не пошло в этот раз, бывает.
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s4nsay
Ответ Владилен Кибер
Да это треш. Горбачёва лучше Муравьёвой выступила в разы.
Я просто не могу понять эту логику держать вторую оценку для тех кто из юниоров ниже 70 баллов. Это только не у нас, это еще на международных соревнованиях такая же практика держать баллы компы ниже тем кто только перешел во взрослые. Хотя девочка намного круче откатала.
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Askorbinka
Ответ Наталья Грабовская
Жаль Акатьеву. По справедливости, должна бы быть второй.
Согласна. Жаль Соника. Чудесная девочка.
+2
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Светлана Менова
Судя по обсуждению в Кик, решение о 3А во второй половине принимала сама Аделия. Для ТШТ это был сюрприз. Вот как хотела победить.
+3
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+3
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Владилен Кибер
Ответ Лариса Ильинова
На минуточку, она ЧР
И что? Посмотри с какими компами выиграл ЧР Щербакова в свои 14 лет)
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Лариса Ильинова
Ответ Владилен Кибер
маленькие компы дают юниоркам традиционно.
На минуточку, она ЧР
+4
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Наталья Грабовская
Ответ Владилен Кибер
Она и вторая по ПП. Если бы не КП...
Если бы, так а бы, ещё и не "грибы"...🍄🍄🍄
+1
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Mira Val
Очень рада за Аделика, наконец-то победа!
+4
0
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Додик Аксель
Некоторые вопрошали по какому принципу Аделия попала в ФГП ? По - спортивному, в силу отказа и снятия других фигуристок и выиграла ФГП по-спортивному без судейской поддержки. Молодец !
+8
0
+8
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Владилен Кибер
Ответ Наталья Грабовская
Жаль Акатьеву. По справедливости, должна бы быть второй.
Она и вторая по ПП. Если бы не КП...
+3
0
+3
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Владилен Кибер
Ответ s4nsay
Все очень хорошо постарались! Каждый прыгнул то что смог и главное самые тяжелые прыжки сделаны! Только одно мне непонятно! Горбачева получила за свое катание 155.16 из которых 68 за компы! Почему так мало?! было как у Муравьевой за компы то обошла бы ее спокойно! А так Горбачева получив в итоге 228 баллов доказала что лучше среди юниоров т.к. Жилина получила 222 в финале гран при среди юниоров!
Да это треш. Горбачёва лучше Муравьёвой выступила в разы.
+12
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