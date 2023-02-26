Юдзуру Ханю представил шоу Gift на арене «Токио Доум». Его посетили 35 тысяч зрителей

Теги сборная Японии Юдзуру Ханю ледовые шоу Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю представил ледовое шоу на арене «Токио Доум».

Выступление, которое длилось около трех часов, собрало на стадионе в Токио 35 тысяч зрителей – все билеты были распроданы, а их средняя стоимость составила 200 долларов. Отмечается, что еще 30 тысяч человек смотрели его в прямом эфире в кинотеатрах.

Представление Ханю получило название Gift (в переводе на русский – «Дар», «Подарок»). Японец стал первым фигуристом, выступившим на «Токио Доум» с сольным шоу.

«Было много непростых моментов. Сперва я не был уверен, что смогу продержаться два с половиной часа, но кое-что стало возможным лишь благодаря тому, что это происходило в «Токио Доум».

Конечно, мне кажется, что я мог бы сделать что-то лучше или по-другому. Но я горжусь выступлением.

Такая возможность выпадает раз в жизни, и мне хочется верить, что я максимально воспользовался ею. Надеюсь, людям это запомнится, пусть и отдельными эпизодами», – сказал Ханю.

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37 комментариев

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fillette
Ответ gift...!
Вот это работа... А у наших 4 минуты езды по коугу и уже все кричат: гениально... Красавец!!!
Ну, если честно, то в выложенном кусочке он как раз и ездит 4 минуты по кругу. Но надо отдать должное, мало, кто может заставить на себя при этом смотреть, не отрываясь).
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Toplady
Великий спортсмен, браво
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li.valevska
Ответ Sincere
Он один катается 3 часа?😱
Да, один. Не три часа, а два с половиной, т.к. был перерыв на заливку льда.
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li.valevska
В новости некорректно сказано про прямую трансляцию. Шоу транслировали онлайн через Globe Coding и Дисней+, трансляцию можно было смотреть в любой стране (платно) и до 1 марта все еще можно посмотреть.
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miracleY
Юзуру потрясающий, уникальный фигурист, только он способен один собрать такой огромный зал и шикарно исполнять свои шедевральные программы в течении всего шоу. И даже, если бы это шоу было не в Японии, зал бы тоже был бы полным. Шоу было очень красивым. Юзуру продолжает совершенствоваться и покорять новые вершины, в то время, как исушные соревнования проходят в полупустых залах. Каждый получает по заслугам.
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gift...!
Вот это работа...
А у наших 4 минуты езды по коугу и уже все кричат: гениально...
Красавец!!!
+3
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fillette
Ответ Syndycate
Пфф, что так мало , наша Аннушка Щербакова миллиард зрителей бы собрала в Китае
Почему в Китае? В Нью-Йорке бы собрала )).
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OKV
Ответ Syndycate
ISU подавились дошиком, тихо плачя в сторонке со своими пустыми трибунами)
За что боролись, на то и напоролись, как говорится))
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OKV
Шоу невероятно красивое и масштабное! Ханю конечно звезда. Никому его не переплюнуть
+6
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Zhuuuzhik
Ответ Syndycate
ISU подавились дошиком, тихо плачя в сторонке со своими пустыми трибунами)
Вы сделали мой вечер:)
+2
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Оз
Ответ Зоя Кудряшова
Не забывайте и его тренера Орсера. Сколько лет они вместе.
А при чем здесь Орсер? Юдзуру вообще-то самостоятельно шоу сделал!
+3
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Zhuuuzhik
Ответ Зоя Кудряшова
Не забывайте и его тренера Орсера. Сколько лет они вместе.
При всём моём огромном уважении к Брайану, к шоу Юзуру он не имеет никакого отношения. Там не только старые соревновательные программы были, но и новые.
+4
-1
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Самая цитируемая и вообще недура
Завидую японцам...
+4
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Зоя Кудряшова
Неужели они расстались с Орсером. ? Столь лет вместе.
+2
-5
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Люблю Женьку
Ответ Даниил Александров
https://vk.com/wall-19978335_132111 можно в ВК посмотреть один кусочек
Просто завораживает!
+4
0
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На Пекин
Ответ Даниил Александров
https://vk.com/wall-19978335_132111 можно в ВК посмотреть один кусочек
Спасибо за этот кусочек волшебства
+2
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Зоя Кудряшова
Ответ Zhuuuzhik
Только Юзу может собрать на соло-шоу столько людей, ещё и с солд-аутом! Видела отдельные эпизоды, потрясающе, конечно! Респект Великому! Потрясающий фигурист! Легенда!
Не забывайте и его тренера Орсера. Сколько лет они вместе.
+3
-6
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пазл сошёлся
Вау, 35 тысяч зрителей вживую 😲 Размах грандиозный, впечатляет👏
Даже трудно представить другого фигуриста, который когда-либо осмелится в одиночку провести мероприятие такого масштаба
+12
0
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Syndycate
ISU подавились дошиком, тихо плачя в сторонке со своими пустыми трибунами)
+21
-2
+19
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kartinka
гений
+7
0
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faina_
рада за Юзу и за японцев, которые видели это вживую
+10
0
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Natali D
Юдзуру - гениальный фигурист! В отличной спортивной форме! На шоу исполняет четверные, тройные прыжки. Новый, интересный этап в жизни - новый уровень в профессиональной карьере! Гений!
+19
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76yjgh98tr675dyt45
Просто в Японии нет своего спортаси хейтерков за копеечку, поэтому и уважение есть к талантами. Своих-то талантов с говнлм смешиваете ежечасно.все вам трава где-то зеленеет.
+7
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Tanzoli*
Ответ Zhuuuzhik
Именно так:)
Где бы это целиком посмотреть... Прям не верится, что такое возможно)))
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76yjgh98tr675dyt45
Ответ As per
Интересно, ISU вручит ему премию как легенде ФК? Япония сейчас фактически единственная страна, где люди ещё интересуются ФК.
ISU вручили только северо американцам. Это политика партии.
+3
-2
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