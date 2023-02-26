Юдзуру Ханю представил шоу Gift на арене «Токио Доум». Его посетили 35 тысяч зрителей

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю представил ледовое шоу на арене «Токио Доум».

Выступление, которое длилось около трех часов, собрало на стадионе в Токио 35 тысяч зрителей – все билеты были распроданы, а их средняя стоимость составила 200 долларов. Отмечается, что еще 30 тысяч человек смотрели его в прямом эфире в кинотеатрах.

Представление Ханю получило название Gift (в переводе на русский – «Дар», «Подарок»). Японец стал первым фигуристом, выступившим на «Токио Доум» с сольным шоу.

«Было много непростых моментов. Сперва я не был уверен, что смогу продержаться два с половиной часа, но кое-что стало возможным лишь благодаря тому, что это происходило в «Токио Доум».

Конечно, мне кажется, что я мог бы сделать что-то лучше или по-другому. Но я горжусь выступлением.

Такая возможность выпадает раз в жизни, и мне хочется верить, что я максимально воспользовался ею. Надеюсь, людям это запомнится, пусть и отдельными эпизодами», – сказал Ханю.