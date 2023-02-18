Тарасова о том, что фигуристы могут сменить гражданство из-за судейства: «А почему не переходить? Люди чувствуют, что тут не нужны»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что слабое судейство толкает российских фигуристов на смену спортивного гражданства.
Ранее Евгений Плющенко раскритиковал судейство на первенстве России среди юниоров и заявил, что его ученицы могут рассмотреть вопрос о переходе в другие сборные.
«А почему не переходить? Люди же посвящают жизнь фигурному катанию, а они чувствуют, что тут не нужны.
Кроме того, появляется возможность выступать на международных соревнованиях, правда, два года все равно придется потерять, что тоже непросто», – сказала Тарасова.
«Если нас продолжат так судить, будет переход в другие страны». Плющенко угрожает после странных оценок ученицы
А две из них назлофедре стали ОЧ. СТали не благодаря,а вопреки.
Страшно подумать, что Алинка и Анечка могли поменять гражданство.
У ТАТ, видимо, постоянно в карман от Днищенко капает.
Как говорится "Кормить надо лучше, они и не улетят"