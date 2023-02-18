Тарасова о том, что фигуристы могут сменить гражданство из-за судейства: «А почему не переходить? Люди чувствуют, что тут не нужны»

Теги Татьяна Тарасова сборная России судьи переходы Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что слабое судейство толкает российских фигуристов на смену спортивного гражданства.

Ранее Евгений Плющенко раскритиковал судейство на первенстве России среди юниоров и заявил, что его ученицы могут рассмотреть вопрос о переходе в другие сборные.

«А почему не переходить? Люди же посвящают жизнь фигурному катанию, а они чувствуют, что тут не нужны.

Кроме того, появляется возможность выступать на международных соревнованиях, правда, два года все равно придется потерять, что тоже непросто», – сказала Тарасова.

«Если нас продолжат так судить, будет переход в другие страны». Плющенко угрожает после странных оценок ученицы

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21 комментарий

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Леди Брэкнелл
Ответ Храбрая виолончелистка
Если речь конкретно о Гургенизде, то она не представляла ни Россию, ни аббревиатуры её шифрующие на международных стартах. На юниорских гран-при уже за Грузию выступала. Потому ничего и не потеряла.
и Титова не представляла, и Сарновская.
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Додик Аксель
Ответ Юлия Величко
А что, Тутберидзе уже не платит зарплату ТАТ? А я-то думаю, что случилось, поругались что ли? Оказывается всё дело в зарплате было. Может плющ больше предложил за рупор отечественного ФК?
Этери не слышно и не видно в этом серпентарии. Она со своим ТШ работает, готовя фигуристов к соревнованиям, не привлекая к себе внимания подобными истериками и претензиями.
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rs110
Ответ Doctor V
«А почему не переходить? Люди чувствуют, что тут не нужны» - Переходить куда? Какая страна может дать быстро, за 2 года, гражданство? Только авторитарные режимы бывшего СССР.
Практически любая страна за деньги предоставит гражданство сразу. 40-50 млн - и дело в шляпе.
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Храбрая виолончелистка
Ответ Леди Брэкнелл
разве Гургинидзе потеряла 2 года? и Шифрина?
Если речь конкретно о Гургенизде, то она не представляла ни Россию, ни аббревиатуры её шифрующие на международных стартах. На юниорских гран-при уже за Грузию выступала. Потому ничего и не потеряла.
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Katerina Sunny
Ответ Elizaveta Queen
Спортивное гражданство-это немного не то,что гражданство страны. Если заинтересованы в спортсмене,то могут дать и быстрее,в обход правил.
Интересы Федерации какого-то вида спорта не равно интересам страны. Не всегда дают даже вид на жительство, не то что гражданство.
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Юлия Величко
Ответ Лека-Лека
Наша федра всегда гнобит неугодных ей фишуристок. А две из них назлофедре стали ОЧ. СТали не благодаря,а вопреки. Страшно подумать, что Алинка и Анечка могли поменять гражданство. У ТАТ, видимо, постоянно в карман от Днищенко капает.
Всех бы так гнобила федра как Аннушку. С таким гноблением, пожалуй, даже я смогу стать ОЧ.
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nadenki
Ну,она явно ставку делала,или заплатили..В начале не то пела...
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Юлия Величко
Ответ Додик Аксель
ТАТа топит за Рудковских как-будто на зарплате у них.
А что, Тутберидзе уже не платит зарплату ТАТ? А я-то думаю, что случилось, поругались что ли? Оказывается всё дело в зарплате было. Может плющ больше предложил за рупор отечественного ФК?
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Elizaveta Queen
Ответ Doctor V
«А почему не переходить? Люди чувствуют, что тут не нужны» - Переходить куда? Какая страна может дать быстро, за 2 года, гражданство? Только авторитарные режимы бывшего СССР.
Спортивное гражданство-это немного не то,что гражданство страны. Если заинтересованы в спортсмене,то могут дать и быстрее,в обход правил.
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Самая цитируемая и вообще недура
Одна я не узнаю ТАТ?...
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Elizaveta Queen
Ответ Александр Рыбаков
херасе бабища набрасывает!
наоборот-разум вернулся,очки розовые сняла.
+3
-6
-3
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Лека-Лека
Наша федра всегда гнобит неугодных ей фишуристок.
А две из них назлофедре стали ОЧ. СТали не благодаря,а вопреки.
Страшно подумать, что Алинка и Анечка могли поменять гражданство.
У ТАТ, видимо, постоянно в карман от Днищенко капает.
+1
-6
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olvl
Ну сделайте так, чтоб бы были нужны.
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LoRa
Что с Тат? Оправдывает хамство тренера, обзывает судей "злыми", выступает за переходы девочек?!? Не узнаю ее в гриме 😊
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Додик Аксель
ТАТа топит за Рудковских как-будто на зарплате у них.
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Sat397
"Люди чувствуют, что тут не нужны" - Эта фраза касается не только спортсменов, а всех россиян.
Как говорится "Кормить надо лучше, они и не улетят"
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Carg0
Что-то Тарасова так и продавливает в унисон с шантажистом, видать, в доле.
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Александр Рыбаков
херасе бабища набрасывает!
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Леди Брэкнелл
разве Гургинидзе потеряла 2 года? и Шифрина?
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Doctor V
«А почему не переходить? Люди чувствуют, что тут не нужны» - Переходить куда? Какая страна может дать быстро, за 2 года, гражданство? Только авторитарные режимы бывшего СССР.
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-4
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Katerina Sunny
Год и без перехода потеряли уже все.
+3
-4
-1
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